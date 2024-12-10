«Больше нахлебников не будет». Россия помогала Абхазии по доброй воле

Политолог Светов: РФ во многом помогала Абхазии по доброй воле

Velar Grant/ZUMAPRESS.com
Фото: Velar Grant/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во многом Россия помогала Абхазии по доброй воле, но теперь нахлебников не будет, заявил 360.ru политолог, журналист Юрий Светов. Таким образом он прокомментировал просьбу Абхазии о возобновлении социальных выплат.

По его словам, власти республики не одумались, а захотели продолжить то, что было.

«Вот вы нам деньги даете — и все, ни о чем больше не спрашивайте, это ваша задача. Там же во многом наша добрая воля, что мы им помогали <…> У них твердое убеждение, что им обязаны, а они — не обязаны», — отметил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Абхазия пыталась шантажировать Россию тем, что Грузия зовет республику воссоединиться, указал Светов.

«Пусть идут туда. Просто Путин сказал ведь недавно, что возврата к политике до 2022 года не будет. Больше нахлебников не будет. <…> Пускай делают выводы, у них надвигаются президентские выборы. Кого они там выберут? Президент, которого они отставили, вроде собирается снова идти на выборы. Есть представители оппозиции, которые все время твердят о правах абхазского народа, об их суверенности, о прочем. Пусть решат, кого они выберут, и дальше строят свою экономику», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что после войны с Грузией прошло более 30 лет, но Абхазия до сих пор не восстановила то, что разрушено. За эти годы многие страны получили развитие.

У них же есть перед глазами пример Батуми, Аджария. Батуми превратился в великолепный курорт на деньги турок. И турки имеют от этого выгоду. Так вы либо суверенными живите без штанов, либо все-таки с помощью тех, кого называете союзниками, обзаведитесь штанами.

Юрий Светов

политолог

Турция также имеет виды на Абхазию, напомнил Светов.

«Когда Эрдоган шел к власти, там доказывали, что он по происхождению, по матери, по-моему, абхазец, поэтому там все непросто. Он отрицал, но такая версия была ничего себе. Поэтому там еще Турция, конечно, поглядывает на них. Ну и Грузия мечтает вернуть. Поэтому пусть сделают выбор», — заключил эксперт.

Власти Абхазии направили письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой возобновить социальные выплаты в республике. И.о. вице-премьера Абхазии Владимир Делба на прошлой неделе заявил, что у республики нет средств на выплаты зарплат бюджетникам на фоне роста затрат на оплату электроэнергии и приостановке Россией софинансирования выплат.

В сентябре глава МИД Абхазии Сергей Шамба сообщил, что российская стороны прекратила соцвыплаты в республике, которые получали учителя, силовики и врачи, а также решила поставлять электричество по коммерческой цене.

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