Боятся сделки, мечтают о санкциях. Разговор Путина и Трампа ошарашил Европу

За очередными телефонными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пристально следили все мировые СМИ. И как только главы государств высказались об итогах беседы, посыпались «разочарованные» материалы. На Западе, как оказалось, рассчитывали на зубодробительные санкции, а теперь попросту боятся сделки между двумя лидерами.

Европа в ужасе, но поддержит Зеленского Сильнее всего сокрушалась The Times: в опубликованном газетой материале заявили, что ограничения со стороны Соединенных Штатов теперь выглядят «менее вероятными, чем когда-либо». «Вместо того чтобы наказывать Россию зубодробительными санкциями, на которые надеялись некоторые, [Трамп] назвал звонок превосходным и заявил, что у России есть огромная возможность вести бизнес с США», — отметили журналисты.

Фото: скриншот / The Times

Глава Белого дома сразу после беседы с президентом России обсудил ее с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии. Знакомый с ходом разговора источник Financial Times заявил, что собеседников Трампа ошеломили достигнутые с Путиным договоренности.

Было ясно, что Трамп «не готов оказывать большее давление» на Путина, чтобы тот всерьез сел за стол переговоров. Financial Times

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что все участники телефонного разговора подтвердили готовность активно поддерживать Украину.

Фото: скриншот / Financial Times

Заявила об этом и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, хотя и поблагодарила Трампа за «неустанные усилия» по достижению прекращения огня на Украине.

«Важно, чтобы США продолжали участвовать в этом процессе», — написала она в соцсети X. По версии FT, в Европе опасаются, что Трамп может заключить сделку с Путиным, в которой «уступит его максималистским требованиям и предаст интересы Украины в спешке прекращения боевых действий».

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Путин уверен в себе, а Трамп забыл про санкции На то, что в заявлении президента США не было и намека на вторичные санкции, обратила внимание The New York Post. Журналисты напомнили, что Трамп размышлял об их введении ранее.

Агентство Reuters отметило, что Путин твердо придерживается условий прекращения конфликта, несмотря на публичное и частное давление со стороны Трампа и неоднократные предупреждения европейских держав. В материале также упомянули короткий, продлившийся всего несколько минут разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома перед его звонком российскому лидеру. Довольно сдержанно отреагировала на беседу Путина и Трампа The Washington Post. «Трамп, как и в первой крупной международной поездке за время президентства на прошлой неделе, сосредоточился на торговле, стремясь разрешить кризис», — указали в статье.