В Disney очередной скандал. Зачем детям сотрудников оплачивают блокаторы полового созревания?

Журналист Кононова: США и Европе трансгендеры нужны только ради наживы

Фото: Телеканал «360»

Американские журналисты выяснили, что Disney оплачивает детям своих сотрудников блокаторы полового созревания. Расследователи O’Keefe Media Group ссылаются на внутренние документы корпорации.

Зачем нужны блокаторы, и с чего все началось

Еще в 2022-м в Штатах запустили социальную рекламу: детям предлагали принимать препараты, блокирующие половое созревание. Дескать, взрослеть — это стресс, оставайтесь подольше детьми без влияния гормонов, пусть у вас будет время на «выбор пола». Американцы достаточно жестко раскритиковали ролик, но забыли, что процессы уже давно запущены.

Обратимся к истории. В 1975 году доктор Сьюзен Брэдли открыла педиатрическую гендерную клинику. Там она начала лечить детей с гендерной дисфорией. Это, по сути, неприятие своего тела и биологического пола. В 2005 году клиника стала прописывать блокаторы полового созревания детям с дисфорией. Практику распространили в медицинских учреждениях по всему миру.

Спустя годы, уже в преклонном возрасте, Брэдли призналась, что блокаторы оказались небезопасными.

А еще она пришла к выводу, что большинство детей, которые идентифицировали себя как трансгендеры, на самом деле страдали пограничным расстройством личности, находились в спектре аутизма.

Но все эти выводы доктор Брэдли сделала и озвучила спустя много лет после внедрения блокаторов полового созревания. А еще в 2019 году Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) решила, что гендерная дисфория — это не психическое расстройство. Мир за последние пять лет сильно изменился — и вы сами это видите.

США и Европа пытаются увеличить число трансгендеров

Если я сейчас напишу, что на Западе запущен проект по сокращению населения планеты, вы упрекнете меня в конспирологии. Да и в любом случае это лишь одна из теорий. А вот то, чему есть реальные доказательства, — это продвижение корпораций, которые стремятся нажиться на изменении биологии человека.

Безусловно, корпорации эти спонсируют западные элиты. Если вы хотите доказательств — почитайте материалы художницы и журналиста Дженнифер Билек. Она из Нью-Йорка и много лет отдала расследованию о разоблачении так называемого трансгендерного движения.

Схема такая: больше людей, которые в соответствии с трендом задумываются о своей гендерной принадлежности, — больше операций. Сначала это операции по смене пола. По мере развития технологий — операции по превращению из человека в животное, к примеру. Сейчас это кажется фантастикой, но мы когда-то и робот-пылесос не могли себе представить.

И все это вопреки божественному замыслу — да что там, вопреки природе человека. И не во имя чего-то большого и светлого, а исключительно ради денег.

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