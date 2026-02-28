Ближний Восток в крови, Китай смотрит на Москву: что будет с российской нефтью из-за США

Цена нефти Brent на Московской бирже на фоне эскалации на Ближнем Востоке выросла выше 75 долларов за баррель. На лондонской бирже ICE Futures, считающейся наиболее показательной для этой марки, торги сегодня не проводят. Как будет развиваться ситуация дальше, во многом зависит от длительности операции Израиля и США против Ирана. При этом для России нынешняя напряженность даже может стать выгодной. В деталях разбирался 360.ru.

Условие для падения дисконта Сейчас наша страна продает нефть с дисконтом, плюс у России есть большие затраты на доставку черного золота. При этом в ситуации, когда происходит обмен ударами на Ближнем Востоке, но Ормузский пролив остается открытым, Москва, как бы цинично это ни звучало, может даже выиграть, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Как это возможно? В первую очередь, если из-за эскалации Иран сократит или вообще обнулит экспорт своей нефти, то дисконт на российское сырье уменьшится. Произойдет это, потому что сейчас Иран продает свою нефть в КНР и конкурирует с Россией. При этом в обоих случаях Пекин покупает ее со скидкой.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Однако если он потеряет иранскую нефть, то, как и в случае с выпавшими дисконтными венесуэльскими поставками, начнет более активно закупать именно российскую нефть. «После остановки экспорта из Венесуэлы Китай брал и иранскую нефть по максимуму, а нашей можно было еще больше взять, как бы перекупая те объемы, которые раньше шли в Индию, — пояснил собеседник 360.ru. — Если же иранской нефти не будет, конечно, Китай захочет взять побольше российской, потому что она дешевле, чем другие сорта. Это позволит нам снизить дисконт, потому что конкуренция за нашу нефть между той же самой Индией и Китаем возрастет».

Поэтому для нас это выгодно. Сейчас разница между Brent и Urals — примерно 27-30 долларов на каждый баррель. Поэтому когда сейчас Brent дорожает, то и российская нефть тоже дорожает. И это позволяет нам и компаниям и больше заработать, и бюджет пополнить в большем объеме. Игорь Юшков

Все внимание на Ормузский пролив Если оценивать влияние эскалации на всю мировую экономику, наихудшим сценарием станет перекрытие Ормузского пролива — важнейшего в мире маршрута экспорта нефти, по которому поставляется топливо из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и ОАЭ. Тегеран уже не раз грозил заблокировать судоходство в этом районе в ответ на любое нападение на Исламскую Республику, но в итоге не использовал этот рычаг давления.

Теперь, по оценке Юшкова, это может быть вполне вероятно, если США и Израиль попытаются уничтожить духовного лидера Ирана Али Хаменеи и все руководство страны.

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

При таком раскладе стоимость нефти может взлететь до 100 и даже 150 долларов за баррель. На газовых ценах это тоже отразится крайне негативно. По прогнозу эксперта, цена за тысячу кубометров газа может вырасти до тысячи — двух тысяч долларов. Все это станет шоком для мировой экономики. По последним данным, Военно-морской флот КСИР начал объявлять по УКВ-радио, что судам запрещено пересекать Ормузский пролив. Такие данные распространило Reuters со ссылкой на представителя военно-морской миссии Европейского союза «Аспидес». Источник агентства также подчеркнул, что официально Тегеран не подтверждал наличие такого распоряжения.