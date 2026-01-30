«Благословенная земля». В Сирии разгорелся скандал из-за пророссийских высказываний аш-Шараа

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, перед которыми очень лестно отозвался о стране. Он не просто сказал много хороших слов о России, но и провел историческую параллель между нынешней погодой в Москве и противостоянием западным агрессорам в прошлом. Его слова всколыхнули соцсети, породив бурную дискуссию.

Россия — благословенная земля

Путин и аш-Шараа встретились в Кремле 28 января. Новый сирийский лидер посетил Москву уже второй раз за последние три месяца. Путин на встрече поздравил сирийского коллегу с постепенным восстановлением территориальной целостности Сирии, отметив, что Россия поддерживает все их усилия в этом направлении.

Аш-Шараа в ответ рассказал, что по дороге из аэропорта в Кремль увидел очень много снега и вспомнил, как в разные исторические эпохи иностранные армии пытались дойти до Москвы, но безуспешно.

«Терпели неудачу из-за мужества российских солдат и помощи самой природы в защите этой благословенной земли. Мы просим Всевышнего всегда оберегать ее», — сказал он.

Почему соцсети взорвали высказывания аш-Шараа

Пользователи соцсетей резко отреагировали на слова аш-Шараа, причем их мнения разделились, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Некоторые предположили, что высказывания аш-Шараа — просто политика. Однажды он так обратится и к иранцам в Тегеране, отметив мужество их военных и назвав землю Ирана благословенной.

«Мы дали им выпить по чашке, и они дали нам в ответ. Но перед лицом смерти они проявили больше терпения», — отметил один из комментаторов, напомнив про арабскую традицию преувеличенно хвалить партнеров.

Защитники аш-Шараа добавили, что он политик и в интересах страны вправе говорить то, что поможет ему обеспечить безопасность народа.

«Если не будет Сирии — не будет и сирийцев», — напомнили они.

По их мнению, фраза «благословенная земля» уместна, ведь началась новая глава российско-сирийских отношений.

«Если бы не холод и мороз, которые исторически вас спасали, вы бы сегодня, возможно, говорили по-немецки», — написал другой юзер.

Критики напомнили, что в сирийских тюрьмах до сих пор содержатся «псы режима» — политические оппоненты, что неприемлемо, если Дамаск стремится к примирению с Москвой.

