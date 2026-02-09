Сегодня 17:40 СВО закончится раньше «Рассвета»? Когда Россия запустит свой аналог Starlink 0 0 0 Фото: Chip Somodevilla — Pool via CNP, Starlink, Cfoto, NASA, РИА Новости / www.globallookpress.com Спецоперация

Интернет

Беспилотники

Военные

Блокировки

SpaceX

Космические спутники

ВСУ

Россия

Спутниковая связь

После начала блокировки на Украине серых терминалов Starlink одним из самых острых и обсуждаемых в Рунете стал вопрос о связи на СВО. Звучали разные, в том числе весьма пессимистичные прогнозы, однако вскоре стало известно, что действия SpaceX нашим беспилотникам никак не помешали и российские бойцы бросили противнику новый вызов. Как это произошло и что известно о будущем нашего проекта «Рассвет» — в материале 360.ru.

Терминалы висят, Федоров — в зоне риска Уронили связь на фронте, как мы помним, по запросу украинского Минобороны. Ведомство пожаловалось Илону Маску на то, что российские силы используют Starlink, и попросило как-то решить вопрос. Меры американская сторона приняла быстро, правда, ВСУ по итогу выстрелили себе же в ногу. SpaceX начала глушить все неверифицированные терминалы: и российские, и украинские.

После этого в министерстве решили, что выйти из ситуации можно с помощью списка белых терминалов. Белых — значит, верифицированных. Чтобы без проблем могли работать только они. Но тут опять что-то пошло не так: 5 февраля украинский министр обороны Михаил Федоров утверждал, что белые списки Starlink обновляются раз в сутки. Но по факту оказалось, что происходит это в два раза дольше.

Фото: www.globallookpress.com

В минувшую пятницу в Минобороны республики поясняли, что в списке верифицированных на тот момент находились лишь те терминалы, данные на которые подали на регистрацию до 4 февраля. Заявки, поданные с 4 февраля, при этом все еще висели в обработке, а значит, и терминалы эти оставались заблокированными.

Интересно Ситуация с обязательной верификацией терминалов вызвала волну критики в адрес Федорова в рядах ВСУ. По данным источника ТАСС, гораздо сильнее критиковали украинские военные именно нового министра, а не владельца SpaceX, который прошелся катком по всем тарелкам на фронте. «Наибольшей критике подвергся не Маск, а новый министр обороны Украины Федоров, который инициировал обязательную регистрацию терминалов», — отметил собеседник агентства. Советник Федорова Сергей Бескрестнов (позывной — Флеш) также признавал, что часть подразделений ВСУ, которые не зарегистрировали свои терминалы, столкнулись с проблемами в их работе.

«Герани» обошли блокировку Starlink Сегодня Бескрестнов объявил, что российские военные уже научились обходить блокировку терминалов Starlink и без проблем используют для ударов свои беспилотники-камикадзе. Сделать это удалось с помощью mesh-сетей. По словам Флеша, для украинской стороны такое решение — новый вызов.

Мы видим, как сейчас россияне атакуют. Это другая история, это управление «шахедами» на радиомодемах, mesh-сети, просто из России. То есть для нас, лично для меня это вызов. И мы также будем прикрывать эту историю. Сейчас мы работаем над прикрытием локомотивов, подстанций от этих БПЛА с mesh-сетями. Мне стыдно, потому что это надо было делать очень давно, еще несколько месяцев назад. Сергей Бескрестнов

Что такое mesh-сети и как их используют для дронов Управление через mesh-сети означает использование сети модемов на беспилотниках, каждый из которых одновременно работает как точка передачи и ретранслятор, поясняет «Страна».

В воздухе такие модемы на БПЛА создают цепь, где пакеты данных в случае потери звена автоматически перенаправляются обходными путями.

Фото: РИА «Новости»

Причем это не суперновый способ наведения и управления беспилотниками, его начали использовать еще до того, как проблемой номер один для обеих сторон стал Starlink, упавший на ЛБС и прифронтовых территориях. Авторы телеграм-канала «Два майора» отмечали, что системным подходом для решения ситуации может стать усиленное прокладывание «оптики» к населенным пунктам на новых территориях, как можно ближе к серой зоне, чтобы обеспечить широкополосный доступ с низкой задержкой.

«Вот тогда ВС России смогут массово запитаться от этих сетей, прокидывать оптоволокно уже военным, делать mesh-сети. Безусловно, все это является неполноценной заменой удобного Starlink, но пока это один из немногих вариантов обеспечить фронт нормальной связью, а значит, и управлением», — пояснили эксперты.

Нужен даже не столько сам интернет, а устойчивая высокоскоростная система связи подразделений ВС России. Эти устройства позволяют дронам создавать сеть и работать ретрансляторами друг для друга. Это продвинутый способ управления и наведения дронов, который начал появляться в российских БПЛА в прошлом году. «Два майора»

Испытания с mesh-сетями в этом году

В 2026 году в России собираются провести испытания mesh-сети для создания автономной навигации для беспилотников в глухих зонах. Этот проект получил поддержку фонда НТИ на 43,8 миллиона рублей по итогам конкурсного отбора нацпроекта БАС.

Фото: РИА «Новости»

«Финансирование позволит завершить испытания прототипа сети уже в 2026 году. К концу года планируется проведение полевых испытаний с развертыванием сети из четырех базовых станций и двух БПЛА», — рассказал гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев.

Адаптивную беспроводную mesh-сеть из наземных базовых станций и бортовых модулей, работающих в разных диапазонах, разработали казанские инженеры. Главная цель проекта — точное позиционирование и управление дронами при нестабильном сигнале спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS либо их полном отсутствии.

Узлы сети формируют распределенную инфраструктуру связи и навигации, в которой каждый элемент может передавать данные дальше по сети, обеспечивая устойчивую работу без опоры на спутниковую навигацию. фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы

Кроме того, эта система умеет определять координаты дронов по уровню и характеристикам радиосигнала между узлами mesh-сети, обеспечивая навигацию и управление в плотной городской застройке и других зонах, где спутниковый сигнал недоступен. Точность позиционирования, как подчеркивают в фонде, составляет до 10 метров. Дальность связи — до 10-15 километров на открытой местности.

Фото: РИА «Новости»

Проект «Рассвет» Но вернемся к теме Starlink и создания ее российского аналога. Над ним уже не первый год работает компания «Бюро 1440». Проект предполагает запуск почти 900 спутников широкополосного интернета «Рассвет» и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли. Экспериментальные миссии «Рассвет-1» и «Рассвет-2» запустили в космос еще в 2023–2024 годах. Первые три спутника «Рассвет-1» были необходимы для подтверждения компетенций команды в создании космических аппаратов и их компонентов: систем навигации и ориентирования, солнечных батарей и так далее.

Во время тестирования спутников на орбите специалистам удалось установить связь с Землей с низкой орбиты с целевыми задержками сигнала и скоростью передачи данных порядка 50 мегабит в секунду. В рамках второй миссии «Рассвет-2» проверялись критические технологии собственной разработки, которые определяют облик целевой системы связи.

Фото: Petro Poroshenko / www.globallookpress.com

«Это бортовая аппаратура для канала связи „космос — Земля“ по стандарту 5G NTN и терминалы межспутниковой лазерной связи (ТЛС), позволяющие передавать данные между космическими аппаратами на орбите», — объяснял в интервью «Газете.Ru» заместитель гендиректора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

Для запуска коммерческого сервиса спутниковой связи нового поколения с глобальным покрытием 24/7 нам потребуется немногим более 250 спутников на орбите. Завершение формирования группировки в целевых параметрах запланировано на 2027 год, затем мы будем выводить на орбиту резервные спутники, в том числе для замены аппаратов с завершающимся сроком жизни. Дмитрий Агафонов

В дальнейшем при росте спроса компания сможет увеличить число спутников на орбите до нескольких сотен к 2035 году, заверил он.

Интересно Зимой 2024 года занимавший на тот момент пост главы Роскосмоса Юрий Борисов обещал, что аналог американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет заработает в России к 2030 году. «2030 год — гарантированно. Может быть, 2028-2029», — заверил он в интервью РБК. «Известия» в том же году выяснили, что стоимость проекта, включающего 383 спутника, может обойтись в 445 миллиардов рублей, 329 из них, по данным издания, планировалось привлечь из внебюджетных источников, а 116 — из бюджета.

Военные эксперты тем временем констатируют, что решение по системе «Рассвет» желательно получить быстрее: и рынку, и бойцам на фронте она была нужна еще вчера, констатировал автор канала «Старше Эдды». Также специалист обращает внимание, что работать над своими собственными системами начали и в других странах. В частности, в Германии. «Раз немцы осознали, что Starlink единым сыт не будешь, и торопятся создать свое, может, и нам пора?» — резонно заметил он.

Фото: РИА «Новости»

В ФРГ реализовать проект европейской сети орбитальной связи собирается концерн Rheinmetall в содружестве с производителем спутников OHB. И ключевым для немцев является вопрос даже не стоимости реализации, а поточного производства спутников и их постоянного вывода на орбиту. Вероятнее всего, задействовать для этого будут Falcon 9 Илона Маска. Но главное тут не это. Суть в том, что ФРГ, судя по всему, тоже прекрасно осознает риски монополии Starlink. Отсюда и желание поторопиться со своими решениями.

Становится очевидно: своя спутниковая группировка не просто нужна — она нужна еще вчера. Российский «Рассвет» в этом смысле движется в правильном направлении, и результаты внушают оптимизм. Тем не менее реалии сегодняшнего дня требуют максимальной концентрации усилий. «Старше Эдды»

«Потребности рынка и специфика выполнения задач в зоне СВО вынуждают строить такой график, в котором нет места задержкам. Важно не просто реализовать проект, но и сделать это максимально оперативно», — заключил эксперт.