Безрадостная картина. Финский миллионер призвал сограждан уезжать из страны

Глава туристической компании Destination Lapland Маури Куру обрушился с критикой на правительство Финляндии и призвал финнов уезжать из страны. Бизнесмен пожаловался, что в отрасли возникает такое количество проблем, и ситуация в сфере туризма стала совершенно «безрадостной».

Он раскритиковал правительство премьер-министра Петтери Орпо и рассказал об ухудшении жизни граждан, а также отсутствии перспектив.

По его информации, Куру инвестировал девять миллионов евро в строительство коттеджного поселка Муони, рассчитанного для иностранцев. Несмотря на значительную сумму, вложенную в проект, туристы не спешат ехать в Финляндию, подчеркнул Куру.

Миллионер упомянул, что «самые умные» люди из его окружения уже покинули Финляндию или собираются это сделать. Он признался, что рассматривает перевод бизнеса за рубеж, а своим детям уже посоветовал после школы искать счастья не на родине, а в других странах.

«Я сказал им идти в среднюю школу, а затем отправиться в мир, чтобы наращивать международный капитал. Не стоит оставаться в Финляндии», — подчеркнул он.

Бизнесмен не ограничился критикой и дал правительству несколько советов для исправления ситуации. Он назвал недостаточными планы властей снизить налог на прибыль предприятий с 20% до 18%.

По его словам, ставку налога следует довести до 15%. Особенно такая мера требуется компаний, специализирующихся на экспортной торговле и организаций в сфере туризма.