Безрадостная картина. Финский миллионер призвал сограждан уезжать из страны
Глава туристической компании Destination Lapland Маури Куру обрушился с критикой на правительство Финляндии и призвал финнов уезжать из страны. Бизнесмен пожаловался, что в отрасли возникает такое количество проблем, и ситуация в сфере туризма стала совершенно «безрадостной».
Главное направление Destination Lapland — сдача в аренду коттеджей на курорте Юлляс в Лапландии, сообщило издание Kauppalehti.
По его информации, Куру инвестировал девять миллионов евро в строительство коттеджного поселка Муони, рассчитанного для иностранцев. Несмотря на значительную сумму, вложенную в проект, туристы не спешат ехать в Финляндию, подчеркнул Куру.
Он раскритиковал правительство премьер-министра Петтери Орпо и рассказал об ухудшении жизни граждан, а также отсутствии перспектив.
Миллионер упомянул, что «самые умные» люди из его окружения уже покинули Финляндию или собираются это сделать. Он признался, что рассматривает перевод бизнеса за рубеж, а своим детям уже посоветовал после школы искать счастья не на родине, а в других странах.
«Я сказал им идти в среднюю школу, а затем отправиться в мир, чтобы наращивать международный капитал. Не стоит оставаться в Финляндии», — подчеркнул он.
Бизнесмен не ограничился критикой и дал правительству несколько советов для исправления ситуации. Он назвал недостаточными планы властей снизить налог на прибыль предприятий с 20% до 18%.
По его словам, ставку налога следует довести до 15%. Особенно такая мера требуется компаний, специализирующихся на экспортной торговле и организаций в сфере туризма.
Компании живут не за счет снижения корпоративного налога, а за счет торговли. Это поддерживается только за счет того, что Финляндия привлекательна на международном уровне, и мы инновационны. Правительство подрывает все это
Маури Куру
Глава компании Destination Lapland
Он напомнил, что Финляндия обладает уникальными природными ресурсами, но страна может их лишиться. Если государство не будет контролировать свои действия, то уникальные экосистемы погибнут из-за вырубки лесов или непродуманной добычи полезных ископаемых.