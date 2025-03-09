Сегодня 18:07 Без чадры. Кто такая первая леди Сирии Латифа аш-Шараа 0 0 0 Фото: George Panagakis/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Мир

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Латифу, супругу временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, называют истинной женщиной современного Дамаска: по-восточному покорной, но образованной, без чадры. Что известно о первой леди и интригах вокруг нее — в материале 360.ru.

Кто такая первая леди Сирии Сирия остается в центре внимания мировых СМИ. В воскресенье, 9 марта, в стране вновь возобновились бои между сторонниками Асада и новым режимом в Латакии. Временный президент Ахмед Хусейн Аш-Шараа слывет боевиком и поклонником джихада. О его главы государства, матери троих его сыновей, информация очень скудная. Впервые Латифа появилась на публике в начале февраля в Анкаре. Она сопровождала своего супруга в поездке на переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время приема у Эмины Эрдоган было сделано первый официальный снимок жены временного президента Сирии. Фотограф запечатлел Латифу в черной одежде рядом с непревзойденной «модницей в хиджабе» и любительницей французских брендов. Такой контраст неслучаен. Именно в этом фото заключена позиция нынешнего руководства Сирии в части роли восточной женщины в судьбе страны. Пусть даже и первой леди.

Это традиция — жена президента автоматически занимает эту должность. Так что, конечно, если есть должность под названием «Первая леди», она не будет занята случайной женщиной с улицы. Однако наше понимание первой леди заключается в том, что она — служительница общества, а не леди уровнем выше людей. Ахмед аш-Шараа Временный президент Сирии

И еще одна интересная деталь. Ахмед аш-Шараа во всеуслышание на встрече делегацией сирийско-американских женщин в Дамаске заявил, что Латифа — его единственная жена. «Ей-богу, она единственная, и нет других. То, что вы слышите в социальных сетях, — это просто слухи», — отметил сирийский лидер. Латифа родилась в сирийском городе Эль-Карьятейн в провинции Хомс, она — из аристократического рода, является магистром арабского языка и литературы. Будущие супруги аш-Шараа познакомились еще в студенческие годы.

Латифу аш-Шараа сравнили с Асмой Асад В Сирии еще очень хорошо помнят экс-первую леди Асму Асад. Двух женщин невольно сравнивают, оценивая их публичный образ. История Асмы Асад трагична: «роза пустыни» в какой-то момент стала «королевой ада». Ее обвиняли в пособничестве терроризму, распускали слухи, будто она собирается разводиться с мужем. Но свои первые шаги Асма дела робко, оставаясь в тени своего супруга. Тоже самое — Латифа. Пока она появилась на публике всего трижды, но СМИ ни разу ее не процитировали. Супруга Ахмеда аш-Шараа хранит молчание и не носит никаб.