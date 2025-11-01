«Гораздо страшнее, чем вы думаете». Беспилотник «Посейдон» назвали символом мощи России

Российский подводный беспилотник «Посейдон» — это ответ на многолетнюю враждебность Запада. Неуловимое ядерное оружие способно вызывать разрушительные цунами и наносить сокрушительные удары по ключевым портам противника.

Оружие может запускаться с некоторых российских военно-морских платформ, включая подводную лодку проекта «Белгород». По данным ABC, российские официальные лица утверждают, что это беспрецедентный успех, основанный на многочисленных испытаниях.

«Российский ядерный беспилотник „Посейдон“ гораздо страшнее, чем вы думаете. <… > Россия разработала управляемую искусственным интеллектом ядерную торпеду с практически неограниченной дальностью полета, способную уничтожить любой порт в мире», — сообщило издание The National Interest .

«Мир вступил в темные времена»

«Посейдон», разработанный конструкторским бюро «Рубин», оснащен компактным ядерным реактором на жидком металле. Это позволяет ему преодолевать огромные расстояния — фактически, неограниченные — для выполнения различных задач. Ракета способна развивать скорость до 100 узлов и работать на глубине до 1000 метров.

Боеголовка обладает значительной мощностью — около двух мегатонн. Как отметило издание, эта система способна вызвать радиоактивное цунами вдоль побережья враждебной страны, что делает его «поистине кошмарным».

Как отметило издание, даже если россияне преувеличивают возможности «Посейдона», эта система — новое слово в стратегическом оружии. Она сочетает ядерную энергетическую установку с функциями беспилотного аппарата.