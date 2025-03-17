17 марта 2025 13:51 «Банкета» за счет США больше не будет? Трамп затеял серьезные глобальные изменения 0 0 0 Фото: Daniel Torok/White House / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

США

Международные отношения

Дональд Трамп

Евросоюз

Выход США из международной группы, занимающейся расследованиями в отношении России в рамках украинского конфликта, следует рассматривать в контексте политики администрации американского лидера Дональда Трампа. Подробности — в материале 360.ru.

Логичное решение Соединенные Штаты уведомили Евросоюз о выходе из группы 17 марта. По данным источников The New York Times, решение приняли ради перераспределения ресурсов. «Они нацелены на ликвидацию целого ряда непонятно для чего существующих организаций. Сейчас они ликвидировали реликты времен холодной войны, времен идеологического противостояния глобального Запада и глобального Востока, социалистического лагеря. <… > Они приостанавливают, а возможно, что и полностью ликвидируют USAID. Ликвидируется фонд поддержки демократии. И решение по этой группе вполне логично укладывается в этот контекст», — рассказал 360.ru политолог Вадим Сипров. США сокращают бюджеты на фоне экономических проблем в стране. На неэффективно работающие организации и участие в них уходят огромные средства, напомнил политолог.

Все это — огромные денежные средства. И весь этот банкет — за счет Соединенных Штатов Америки, за счет налогоплательщиков. И в этом, на самом деле, очень сильный ход администрации Трампа. Вадим Сипров политолог

Власти могут предъявить американцам ликвидацию неэффективных организаций как один из первых результатов в политике главы государства. «Логика здесь в первую очередь управленческая, они ликвидируют политические проекты, которые на самом деле неэффективны, которые на самом деле были кормушкой для общественности, политических деятелей, ориентированных на продвижение интересов Демократической партии. Если немножко шире — на продвижение идеологии атлантизма, такой версии глобализма», — объяснил эксперт. По его словам, можно ожидать ликвидации других международных институтов, которые создавались под эгидой США. «Например, чуть ли не в первый же день Дональд Трамп вышел из Всемирной организации здравоохранения, которая, как известно, продвигает ту самую ультраглобалистскую повестку, в частности по гендерным вопросам. Они уже докатились до того, что педофилию начали легализовать и объявлять разновидностью нормы», — отметил специалист.

Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP / www.globallookpress.com

Главный мотив Трампа и реакция Европы Сипров назвал трампизм набором традиционных христианских ценностей, свойственных белым протестантам. «Я не думаю, что главный мотив Трампа — это высокий уровень симпатии к России, конечно, нет. Едва ли главный мотив — это сделать жест доброй воли в отношении России в рамках нашего переговорного процесса и нормализации отношений. Мотивы в большей степени связаны с внутриамериканской повесткой», — подчеркнул он. Доселе финансированием подобных организаций занимались США, но сейчас лавочка закрывается. Европейцам придется взять эту обязанность на себя, но в регионе наблюдается нулевой экономический рост.

Понравится это европейцам? Не знаю, не уверен. <…> Вполне возможно, что недостающую часть финансирования возьмут на себя англичане. В конце концов, та же самая пресловутая Буча, фейковые обвинения россиян в актах геноцида и массовых убийств, грабежей, мародерства под Киевом — это британский проект. Они на подобного рода фейках собаку съели, так что, может, и найдут деньги для того, чтобы продолжать гнать дезинформацию в том же духе. Вадим Сипров политолог

ЕС и Британия заинтересованы в сохранении группы по расследованиям против России, так как ВСУ оказались в трудной ситуации почти на всех участках фронта. «Сейчас осталось демонизировать Россию. Поэтому объективные предпосылки для того, чтобы эта группа сохранилась, существуют. Но ключевой вопрос: за чей счет будет весь этот банкет дальше?» — сказал Сипров.

Фото: РИА «Новости»

Реакция России Выход США из группы не сыграет никакой роли для России. «Ни горячо, ни холодно, потому что рано или поздно все фейки разоблачаются. <… > Хотя, казалось бы, есть возможность имитировать кровавые преступления российских военных. А что мы видим с другой стороны? Сейчас у нас Следственный комитет проводит расследование на освобожденных территориях Курской области. И мы видим, что-то, в чем нас обвиняли, на самом деле делали и вэсэушники, и западные наемники, а, возможно, и отпускники армии стран НАТО», — подчеркнул Сипров. На российскую аудиторию фейки не действуют, на страны Глобального Юга — тоже. В США к власти пришли здравомыслящие люди, которые не хотят жить в мировом ядерном пожаре, но до европейцев это не дошло. Они наряду с британцами находятся в замешательстве. Больше всего они боятся борьбы Трампа с глобальными институтами. «Трамп затеял очень серьезные глобальные изменения. Да, они ориентированы на продвижение интересов Америки. А все прилипалы, которые существовали в условиях той самой повестки, которую двигали американские демократы, причем двигали сначала под шапкой глобализации, потом стали внедрять так называемую инклюзивность, сейчас эту повестку выбросили как ненужную и затратную для Америки», — заключил политолог.