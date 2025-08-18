Сегодня 18:32 В Баку хотят продавать ВСУ российское и советское оружие: «Кому не нравится — без разницы» Депутату Мусабекову ответили на идею о продаже ВСУ российского оружия 0 0 0 Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Депутат Расим Мусабеков — тот самый, который обещал, что при прямом столкновении «сильнейшая» армия Азербайджана оставит от ВС России «одни ошметки», — выступил с новым заявлением. На этот раз парламентарий предложил передать Украине российское оружие, «захваченное во время войны с Арменией».

В Баку придумали ответ на атаку «Гераней» Новые агрессивные выпады бравого азербайджанского депутата последовали после ударов по нефтебазе SOCAR под Одессой: терминалы полыхали всю минувшую ночь. Местное издание Minval писало, что базу уничтожили беспилотники «Герань»: после атаки на объекте вспыхнул пожар, повреждены оказались все резервуары, здание насосной станции и другие помещения. Точный ущерб в Баку пока не озвучили.

Мусабеков, комментируя случившееся, вновь заявил, что Азербайджан может снять эмбарго на продажу оружия Украине «и этот шаг необходимо сделать».

Нужно действовать, не обращая внимания на заявления России. Захваченное во время войны с Арменией российское оружие можно продать Украине. В Нахчыване же наша армия полностью перешла на турецкое вооружение, поэтому там осталось достаточно бронетехники. Расим Мусабеков

Помимо этого, по его словам, речь может идти об установках «Град» и другой технике, «которую уже нет необходимости хранить». Иными словами, самое время сбагрить это все на нужды ВСУ.

«В свое время Украина продавала нам советское оружие — и танки, и истребители МиГ-29 поставляла в Азербайджан. Я сейчас не вижу никакой проблемы в том, чтобы Азербайджан, в свою очередь, продал на Украину советское оружие», — рассуждал он в беседе с журналистами apa.az.

Но все это не бесплатно, конечно, — по льготным ценам. Тут же Мусабеков напомнил, что эти средства «с большим удовольствием оплачивают европейские страны». «Дополнительных объяснений не требуется — кому нравится, тому нравится, кому нет — без разницы», — заключил он.

Со стороны непосредственно властей Азербайджана пока никаких заявлений на счет передачи оружия ВСУ не звучало, хотя в начале минувшей недели стало известно, что в Баку рассматривают такой вариант. Вместе с тем Мусабеков «на серьезных щах» ведет разговоры о снабжении противника России вооружениями по льготным ценам. Но каким может быть официальный ответ (если он вообще будет)? По мнению политолога Евгения Михайлова, сейчас налицо все большее ужесточение риторики со стороны вот таких подобных Мусабекову персонажей.

«Они очень сейчас расстроены ударами Российской Федерации по энергоструктуре Украины, в том числе по комплексам азербайджанской компании SOCAR под Одессой. Соответственно, нагнетание обстановки будет дальше», — констатировал он в беседе с 360.ru.

Но заявление Мусабекова не является пока официальной позицией Алиева, но я считаю, что идет пробивка ситуации и ему разрешили так говорить. Он вообще в последнее время слишком много говорит. Значит, выступает спикером определенных сил, которые пробивают нашу реакцию. Евгений Михайлов

Если же Баку все-таки встанет на путь вооруженной поддержки Украины, в этом случае, по оценке Михайлова, все партнерские отношения и достигнутые ранее договоренности России и Азербайджана будут разорваны. «Потому что это будет вызов Российской Федерации, несомненно. Я очень надеюсь, что благоразумие возобладает, но британцы через Турцию накачивают агрессию в Азербайджане. Это очевидно», — добавил политолог.

Многое, продолжил он, сейчас будет зависеть от переговорной позиции между Россией и США, от того, как американский президент будет давить на своих западных партнеров.

Если Трамп «передавит» их, тогда, возможно, подконтрольный Баку снизит эту воинственную риторику.

«Потому что есть впечатление, что все-таки на Баку давят, как бы там ни было. Сами бы они не осмелились делать подобные заявления и выводы. Победив слабую Армению, большая ошибка считать себя сильной страной и ссориться с Россией», — предупредил Михайлов.

С Россией лучше дружить и договариваться, чем выстраивать негативную риторику. Я думаю, что Москва продолжит уничтожать энергоструктуру украинского режима, а Азербайджану, который боится за свои терминалы, наоборот, стоило бы прилагать усилия, чтобы Киев не срывал переговоры. Евгений Михайлов

По мнению политолога, это — единственный шаг Азербайджана сохранить отношения с Российской Федерацией. Если же подобная риторика продолжится, а за ней последуют действия, у России не будет выхода, кроме как принимать определенные меры. А они Баку очень не понравятся, заключил политолог.