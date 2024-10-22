Автобусы с людьми и накрутка голосов. Как в Молдавии продавили европейскую повестку на референдуме
Придыбайло: провальная политика Санду усугубила раскол в Молдавии
После обработки 98% протоколов референдума в Молдавии обнаружился небольшой перевес в пользу сторонников евроинтеграции, хотя до этого результаты складывались не в их пользу. О том, как молдавские власти подтасовали голоса и почему оппозиция потерпела поражение, ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.
Накрутка голосов
«Это просто провал нынешней политики. Несмотря на то, что они закрыли все телеканалы, закрыли все радиостанции, заблокировали Telegram-каналы. На прошлой неделе были заблокированы все Telegram-каналы всех оппозиционных политиков и блогеров», — заявил собеседник 360.ru.
Придыбайло пояснил, что молдавские власти надеялись смоделировать определенное поведение людей, чтобы продавить европейскую повестку.
Они видели, что проигрывают, ведь порядка 30% жителей страны, проживающих за ее пределами, проголосовали бы против Евросоюза, поэтому так мало открылось участков для голосования. В той же России, если открыть участки в каждом федеральном округе, явка была бы не 10000 человек, а сотни тысяч.
Этот выбор был бы очевиден, поэтому сейчас они начинают подкручивать. У них всплывают недочеты в Италии. В Италии официально живет несколько десятков тысяч молдаван, а открыто 60 участков.
Константин Придыбайло
специальный корреспондент RT
Он отметил, что не на всех участках были наблюдатели, поэтому «они дорисовывают, что якобы там пришли».
Большая ошибка оппозиции
Придыбайло заявил, что часть оппозиционных политиков допустила ошибку, призывая к бойкоту референдума вместо попыток договориться. Это и привело к «поражению по сути нормальных идей».
Им следовало призвать людей проголосовать на референдуме против евроинтеграции, тогда результат был бы другой. В итоге некоторые решили, что если не пойти, то референдум не состоится и ошиблись.
Но у шайки [президента] Майи Санду есть административный ресурс. Они подвозили автобусами непонятных людей в разных городах в Молдавии. Такие же карусели были замечены, кстати, в Италии, во Франции. Но они были не готовы к тому, что настолько много людей будет голосовать против евроинтеграции, против изменения Конституции. Я думал, они рассчитывали где-то 70 на 30 получить, а получилось, что вышло 50 на 50, и это разделение страны.
Константин Придыбайло
специальный корреспондент RT
Собеседник 360.ru отметил, что Молдавия сейчас и так разделена. Приднестровье фактически не участвовало в голосовании, так как для них открыли только один участок и то в Кишиневе.
В Гагаузии 95% жителей проголосовали против евроинтеграции и изменения Конституции страны. И это очередной раскол.
Придыбайло добавил, что за сближение с ЕС проголосовали, если посмотреть на карту страны, только столица и несколько близлежащих городков, а остальные выступили против. Он считает, что Молдавии это может очень сильно аукнуться. Может и не гражданской войной, но ПМР и Гагаузия точно выразят протест, а каким образом — покажет время.