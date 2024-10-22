После обработки 98% протоколов референдума в Молдавии обнаружился небольшой перевес в пользу сторонников евроинтеграции, хотя до этого результаты складывались не в их пользу. О том, как молдавские власти подтасовали голоса и почему оппозиция потерпела поражение, ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Это просто провал нынешней политики. Несмотря на то, что они закрыли все телеканалы, закрыли все радиостанции, заблокировали Telegram-каналы. На прошлой неделе были заблокированы все Telegram-каналы всех оппозиционных политиков и блогеров», — заявил собеседник 360.ru.

Они видели, что проигрывают, ведь порядка 30% жителей страны, проживающих за ее пределами, проголосовали бы против Евросоюза, поэтому так мало открылось участков для голосования. В той же России, если открыть участки в каждом федеральном округе, явка была бы не 10000 человек, а сотни тысяч.

Этот выбор был бы очевиден, поэтому сейчас они начинают подкручивать. У них всплывают недочеты в Италии. В Италии официально живет несколько десятков тысяч молдаван, а открыто 60 участков.

Он отметил, что не на всех участках были наблюдатели, поэтому «они дорисовывают, что якобы там пришли».

Большая ошибка оппозиции

Придыбайло заявил, что часть оппозиционных политиков допустила ошибку, призывая к бойкоту референдума вместо попыток договориться. Это и привело к «поражению по сути нормальных идей».

Им следовало призвать людей проголосовать на референдуме против евроинтеграции, тогда результат был бы другой. В итоге некоторые решили, что если не пойти, то референдум не состоится и ошиблись.