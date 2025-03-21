Изнасиловали до паралича и выбросили. В Дубае 20-летнюю модель нашли полумертвой после «вечеринки у шейхов»
В Сети и мировых таблоидах обсуждают трагический случай, который произошел с 20-летней украинской моделью Марией Ковальчук. Девушку после «вечеринки с шейхами» в Дубае нашли изнасилованной до полусмерти, с множественными травмами и переломом позвоночника. Подробности жуткой истории собрал 360.ru.
Что случилось с Марией Ковальчук в Дубае
Украинская модель прилетела в Объединенные Арабские Эмираты 15 февраля. Вместе с ней была ее подруга-россиянка Ангелина. Девушки собиралась в Дубае оторваться, подзаработать на модельных съемках и не только.
9 марта, в свой День рождения, Мария отправилась на вечеринку «с шейхами». Первоначально они договорились идти с подругой вместе, но Ангелина заболела, и украинка отправилась одна. Видимо, на вечеринке она познакомилась с двумя мужчинами которые нанимали привлекательных девушек для «модельного стола», то есть приглашали в заведения и оплачивали им стол, чтобы привлечь побольше гостей.
На следующий день Ковальчук последний раз позвонила матери, но разговаривала упавшим голосом, чувствовалось, что ее что-то очень тревожит. Мария объявила, что новые знакомые пригласили ее в отель, где она проведет одну ночь. 11 марта Мария должна был лететь в Таиланд, билет был у нее на руках. Но девушка к назначенному времени в аэропорт не приехала. В общей сложности она не давала о себе знать десять дней.
Подруга Ангелина и родные девушки звонили ей, но постоянно слышали в трубке только голос автоответчика: «Абонент выключен или находится вне зоны действия сети».
Марию без телефона и документов нашли на обочине дороги в коме, практически при смерти. В больнице врачи диагностировали у нее множественные переломы рук, ног и позвоночника. Лицо было разбито настолько, что Ковальчук трудно было опознать. Родные уверены, что девушка попала в сексуальное рабство, и ее хотели убить.
Маша в больнице в тяжелом состоянии. Три операции она перенесла. И она не может говорить.
Анна
Мать Марии Ковальчук
Модель до сих пор не может ни пошевелиться, ни сказать не слова. Единственное, что у нее не полностью парализовано — это губы, Мария ими будто что-то шепчет. Пока медики не делают никаких прогнозов. Еще не известно, чем закончится сказка об арабских принцах, которые оказались жестокими насильниками.
Пользователи соцсетей горячо обсуждают судьбу Ковальчук. Одни задаются вопросом: почему мать не отговорила свою дочь от ночевки с незнакомыми мужчинами. Другие требуют активной реакции полиции ОАЭ на преступление и наказание виновных. Третьи желают скорейшего выздоровления Марии и надеются, что беда, которая произошла с ней, станет поводом для пересмотра системы ценности.
Чем известна украинская модель Мария Ковальчук
Мария Ковальчук участвовала в перформансах, связанных с поддержкой Украины. В Сети есть ее фотография с плакатом на одной из таких акций в Черногории.
Но, судя по откровенному контенту в соцсетях девушки, политики для нее была явно не в приоритете. Мария активно делилась фото и видео с эротических вечеринок, в которых принимала участие.
Ссылки с ее страницы вели на площадку эротического контента.
Тем не менее, родственники и знакомые Ковальчук настаивают на версии, что ее могли обманом заманить на вечеринку Porta Potty Dubai, где богатые мужчины за деньги заставляют девушек делать самые извращенные непристойности.
Зачем девушки едут в ОАЭ и куда они потом пропадают
Происшедшее с Марией Ковальчук — это скорее правило, чем исключение. Девушки модельной внешности слетаются в Дубай из республик бывшего Советского Союза в надежде хорошо заработать на близком общении с арабскими мужчинами, и, если повезет, стать постоянной наложницей.
Но эскортницы до конца не осознают, что восточные мужчины относятся к ним всего лишь, как к товару, живой секс-игрушке, которая будет удовлетворять его самые грязные фантазии, порой с риском для здоровья. Но в любой момент девушку можно выбросить, как ненужную вещь. Именно так поступили с Марией Ковальчук, выкинув ее на обочину.
Скандал вокруг Porta Potty Dubai тянется уже второй год. В Сети распространяют треш-контент на эту тему. Гонорар девушки европейской внешности за участие в секс-вечеринке без тормозов от 500 долларов.
Между тем в группах девушек, имеющих опыт секс-туризма в Дубае, упоминают о нескольких случаях пропажи участниц Porta Potty Dubai при схожих обстоятельствах. Версии самые разные: по одним истерзанных девушек сбрасывают с яхт в Персидский залив, по другим — увозят в пустыню и оставляют там умирать.
Власти ОАЭ предоставляют крайне скудную официальную информацию о сексуальном рабстве в стране. А девушки, находясь в счастливом неведении, продолжают ехать на заработки Дубай, рискуя своим здоровьем и жизнью.