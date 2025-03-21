Изнасиловали до паралича и выбросили. В Дубае 20-летнюю модель нашли полумертвой после «вечеринки у шейхов»

В Сети и мировых таблоидах обсуждают трагический случай, который произошел с 20-летней украинской моделью Марией Ковальчук. Девушку после «вечеринки с шейхами» в Дубае нашли изнасилованной до полусмерти, с множественными травмами и переломом позвоночника. Подробности жуткой истории собрал 360.ru.

Что случилось с Марией Ковальчук в Дубае

Украинская модель прилетела в Объединенные Арабские Эмираты 15 февраля. Вместе с ней была ее подруга-россиянка Ангелина. Девушки собиралась в Дубае оторваться, подзаработать на модельных съемках и не только.

9 марта, в свой День рождения, Мария отправилась на вечеринку «с шейхами». Первоначально они договорились идти с подругой вместе, но Ангелина заболела, и украинка отправилась одна. Видимо, на вечеринке она познакомилась с двумя мужчинами которые нанимали привлекательных девушек для «модельного стола», то есть приглашали в заведения и оплачивали им стол, чтобы привлечь побольше гостей.

На следующий день Ковальчук последний раз позвонила матери, но разговаривала упавшим голосом, чувствовалось, что ее что-то очень тревожит. Мария объявила, что новые знакомые пригласили ее в отель, где она проведет одну ночь. 11 марта Мария должна был лететь в Таиланд, билет был у нее на руках. Но девушка к назначенному времени в аэропорт не приехала. В общей сложности она не давала о себе знать десять дней.

Подруга Ангелина и родные девушки звонили ей, но постоянно слышали в трубке только голос автоответчика: «Абонент выключен или находится вне зоны действия сети».

Марию без телефона и документов нашли на обочине дороги в коме, практически при смерти. В больнице врачи диагностировали у нее множественные переломы рук, ног и позвоночника. Лицо было разбито настолько, что Ковальчук трудно было опознать. Родные уверены, что девушка попала в сексуальное рабство, и ее хотели убить.