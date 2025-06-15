«Паралимпиада в мире маршей». Американцы жестко высмеяли военный парад в США
Волну критики и насмешек вызвал парад, посвященный юбилею национальной армии США. Пользователи социальной сети Х массово высказывали недовольство организацией торжественного шествия, отмечая многочисленные огрехи в его проведении.
Пользователь под ником Simulacra66 не стал церемониться в оценках. Его комментарий содержал язвительное сравнение с более впечатляющими иностранными аналогами.
«Если сравнить это с военными парадами Китая или России, то это выглядит как Паралимпиада в мире маршей», — написал он.
Другой комментатор тоже разочаровался увиденным. Он задал риторический вопрос о современных стандартах строевой подготовки в США.
Это они называют маршем? Они вообще видели российскую армию в последнее время?
Пользователь Michelle продемонстрировала фирменный британский юмор. Ее бабушка, похоже, могла бы дать фору любому участнику этого парада.
«Моя бабушка с ходунками демонстрирует больше энергии, чем они», — написала она.
Сравнение комментатора под именем ShaV настолько живописно, что сразу представляешь соответствующую сцену из черной комедии.
«Они еще не встретились с восточными славянами или персами, а уже маршируют, будто только что в штаны наложили», — заявил он.
Комментатор Train Bum совместил в одном сообщении столько смысловых слоев, что хватило бы на целую аналитическую статью.
Они даже не в ногу идут. Сделали ставку на разнообразие в первом ряду… Надеюсь, они так же стойко пойдут умирать за Израиль.
Комментарий пользователя srenoopS — это крик души, уместившийся в два слова, но содержащий целую гамму эмоций.
«Мы — позорище», — констатировал он.
Комментатор JT развернул целую политическую программу в одном комментарии.
Вашингтон устраивает парад для Трампа и армии — потому что смерть, разрушение и бред — это все, что у нас осталось. Никакого парада в честь здравоохранения, доступного жилья или образования. Только бомбы и раздутое эго на колесах. Рост? Развитие? Эти бюджеты урезали.
Анализ, достойный колонки в серьезном издании, выдала Маргарет Блум. Ее комментарий сочетает историческую перспективу с тонким пониманием политической психологии.
«Вся эта затея с парадом возникла из-за зависти к невероятному параду в честь Дня Победы в России. Если не можешь хотя бы приблизиться к такому уровню, даже не берись. Подобное требует долгого планирования, так что непонятно, как Трамп надеялся на быстрый результат», — заключила она.
В праздничном шествии участвовали танки, артиллерия, военные самолеты разных эпох и тысячи военнослужащих в парадной форме. По оценкам армии, стоимость мероприятия составила от 25 до 45 миллионов долларов.
Зрители жаловались на огромные очереди и стычки из-за плохой подготовки организаторов к наплыву людей. Некоторые посетители покидали мероприятие, не дождавшись начала парада.