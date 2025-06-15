«Паралимпиада в мире маршей». Американцы жестко высмеяли военный парад в США

Волну критики и насмешек вызвал парад, посвященный юбилею национальной армии США. Пользователи социальной сети Х массово высказывали недовольство организацией торжественного шествия, отмечая многочисленные огрехи в его проведении.

Пользователь под ником Simulacra66 не стал церемониться в оценках. Его комментарий содержал язвительное сравнение с более впечатляющими иностранными аналогами.

«Если сравнить это с военными парадами Китая или России, то это выглядит как Паралимпиада в мире маршей», — написал он.

Другой комментатор тоже разочаровался увиденным. Он задал риторический вопрос о современных стандартах строевой подготовки в США.