Опять за старое. Американцы пугают мир ядерной триадой, но что у них реально есть?

США — единственная страна, кроме России, которая может похвастаться своей ядерной триадой. Сейчас американцы снова заговорили о ядерных испытаниях. Однако проводить их запрещает ООН.

США опять обещают ядерные испытания Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США начнут тестировать ядерное оружие и системы его доставки. В конце октября об этом уже говорил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, Штаты будут это делать наравне с другими странами, ведь у них самый большой ядерный арсенал в мире и достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. В то же время общеизвестно, что на самом деле первенство по количеству ядерного оружия у России: сейчас у нее шесть тысяч боеголовок, из которых 1500-1700 развернуты, а остальные находятся на хранении или ожидают утилизации. Последний же раз и россияне, и американцы проводили испытания в конце XX века. Министр обороны Андрей Белоусов в ответ на заявления американцев предложил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне Новая Земля. Президент России Владимир Путин поручил собрать необходимую информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ.

Фото: Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет. Yuri Gripas — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Ядерная триада США Россия и США — единственные страны, у которых есть полная ядерная триада. Она состоит из трех компонентов: наземных межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и стратегических бомбардировщиков. Считается, что все они обеспечивают устойчивость ядерного сдерживания и гарантируют возможность ответного удара в случае нападения. Согласно данным прошлого года, у Соединенных Штатов насчитывается около 5428 ядерных боеголовок. Из них 1644 находятся в развернутом состоянии, включая 400 межконтинентальных баллистических ракет, 970 на подводных лодках и 300 на самолетах, плюс тактические авиабомбы. Развернутых носителей около 652 единиц. Однако все это приблизительные цифры. Всего американцы провели 1054 испытания ядерного оружия. Последний раз это произошло 23 сентября 1992 года на полигоне в Неваде. После Штаты присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Фото: Ракета LGM-30G Minuteman III и ее запуск 8 июня 1994 года / Публичное достояние

Сейчас в США идет программа модернизации ядерного арсенала. Все 450 межконтинентальных баллистических ракет типа Minuteman III к 2030 году должны заменить новыми LGM -35 Sentinel. Их расчетное время эксплуатации до 2075-го. Это будет донельзя дорогое удовольствие: в прошлом январе расчеты показали, что стоимость одной ракеты составит 162 миллиона долларов. Ну а так как под новинки придется переоборудовать командные центры и строить с нуля пусковые шахты, средняя цена единицы подпрыгнет до 214 миллионов. В то же время затраты на всю программу увеличились до 140,9 миллиарда. Есть мнения, что цены продолжат расти.

Фото: Концептуальное изображение межконтинентальной баллистической ракеты LGM -35 Sentinel / Публичное достояние

Запрет ООН на проведение ядерных испытаний Россия и Китай не применяют и не испытывают ядерное оружие, подтвердил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Обе страны стремятся выполнять необходимые резолюции Организации Объединенных Наций. То же касается сокращения ядерного оружия и усиления контроля над ним.

Сейчас существует проблематика усиления ядерных стран: очень много новых государств, помимо Ирана и Индии, которые участвуют в многополярном мироустройстве, заявили о себе как о ядерных державах. Последней таковой стала КНДР, но она не проводит испытания ядерных ракет, только исключительно баллистических и на военных полигонах. Юрий Самонкин

Проведение любого ядерного испытания связано с репутационным риском, подчеркнул политолог. Также — с достаточно серьезными юридическими барьерами, которые установила ООН после того, как в 1945 году Соединенные Штаты применили ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки. Все прекрасно помнят последствия этих бомбардировок для Японии. «Существуют соответствующие санкции, ограничения. Россия и Китай проводят испытания только новейших вооружений, которые имеют в первую очередь базу согласованности с нормами международного права», — уточнил Самонкин.

Фото: Корпус ядерной бомбы, похожей на ту, что сбросили на Нагасаки. Louie Palu / www.globallookpress.com

Американцы хотят перегнать Россию Россия обладает прогрессивными технологиями, и аналогов многих из них пока нет ни у кого в мире. Достаточно вспомнить те же экспериментальные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» и межконтинентальные крылатые ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», напомнил политолог. «Что же касается США, то они бьются в истерике от тех разработок, которые демонстрируют страны, представляющие для них геополитическую конкуренцию. Трамп хочет проводить ядерные испытания, показывая свою мощь и крутость. Вероятнее всего, этот вопрос перейдет на новый, 2026 год», — отметил Самонкин. Он добавил, что Штаты могут проводить свои авантюрные операции без согласования с Совбезом ООН. Международное право им не указ. Такое было в Ираке, где американцы искали, да так и не нашли химическое оружие, в Югославии, Ливии и Сирии.

Ядерные испытания будут чреваты очередной гонкой вооружений. ООН реагирует на такие дела молниеносно, но с точки зрения практики США гипотетически могут применить ядерное оружие в обход международного права вообще, как они любят это делать. Однако будут достаточно серьезные политические последствия: это оттолкнет даже ближайших союзников американцев в сторону поиска других центров силы. Юрий Самонкин

То, что Россия и Китай не испытывают ядерное оружие, дает им репутационные плюсы. Однако Трамп гипотетически может пойти на это в 2026 году. Остается только следить за ситуацией.