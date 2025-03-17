Беззвучное и нелетальное, но действенное. Какое акустическое оружие могли применить в Сербии

Сербы, вышедшие на митинг на прошлых выходных, ощутили на себе эффект акустического оружия. Однако власти клянутся, что они его не применяли. Кто на самом деле мог использовать ультразвуковую пушку, какой у нее принцип действия и насколько это опасно для человека, разбирался 360.ru.

Акустическое оружие на митинге в Сербии Бывший глава Генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош заявил, что полиция применила против протестующих ультразвуковое оружие. По его словам, это произошло 15 марта в Белграде, во время минуты молчания в память о погибших при обрушении козырька на входе в здание железнодорожного вокзала. Очевидцы, пережившие воздействие «звуковой пушки», заявили, что они ощутили внезапный приступ паники, учащенное сердцебиение и тошноту. Кроме того, люди слышали громкий звук, словно совсем рядом взлетали реактивные самолеты. Наушники и беруши не помогли. Президент Сербии Александр Вучич назвал эти обвинения позорными. Он поручил министру юстиции Майе Попович проверить данные об использовании ультразвукового оружия и приалечь к ответственности тех, кто выступил публично с ложными обвинениями.

Что такое LRAD — дальнодействующее акустическое устройство Ультра- и инфразвуковое оружие давно перестало быть фантастикой. Оно может вызывать чувство паники, страха, ужаса и потерю контроля над собой и непреодолимое желание укрыться от источника поражения. Пострадавшие рискуют столкнуться с психозом, расстройством зрения, повреждением внутренних органов и вестибулярного аппарата. Эксперты считают, что полиция Сербии могла использовать американское акустическое устройство дальнего действия LRAD — Long Range Acoustic Device. Дальность некоторых его моделей достигает пяти с половиной тысяч метров. Впрочем, тут многое зависит от частоты, мощности и условий распространения акустических колебаний в реальной среде.

Фото: Правоохранительные органы используют LRAD в Торонто. Chris Drost/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Изначально LRAD разработали в 2000 году для защиты кораблей от террористов и пиратов. Но потенциал новинки быстро оценили и взяли на вооружение полицейские департаменты многих стран для разгонов протестов. Обычно устройство монтируют на БТРы и другую военную технику. Это «оружие без травмирующего эффекта» использовали в августе 2014 года, во время беспорядков афроамериканцев в Фергусоне в округе Сент-Луис, штат Миссури. Тогда пушку LRAD модели 300X, способную генерировать акустическое давление мощностью 142 децибела, заметили на крыше полицейского «Хаммера».

Фото: LRAD собираются применить на протестах в Варшаве. Willem Arriens/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

По данным из открытых источников, генерируемый звук модели 300X — на частоте 2,5 килогерца, колебания носят узконаправленный характер: при правильном использовании ни оператор, ни близлежащий персонал, ни случайные прохожие не попадут под действие LRAD. Еще японские китобои в водах Антарктики пускают в ход такие пушки в стычках с активистами общества охраны морской фауны Sea Shepherd. А в сингапурском аэропорту LRAD отпугивает птиц со взлетно-посадочных полос.

Интересно Диапазон слышимых человеком звуков варьируется от 16 до 20 000 герц. Ультразвук находится за пределами слышимости человека, это колебания с частотой выше 20 000 герц. А инфразвук имеет частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом, то есть меньше 16 герц. Диапазон слышимых человеком звуков варьируется от 16 до 20 000 герц. Ультразвук находится за пределами слышимости человека, это колебания с частотой выше 20 000 герц. А инфразвук имеет частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом, то есть меньше 16 герц.

Фото: Немцы с плакатами «Меня тошнит от инфразвука!» против дальнейшего расширения ветроэнергетики. Stefan Sauer / www.globallookpress.com

Российский «Шепот» Отечественные разработчики тоже не отстают, причем их гаджеты меньше и мобильнее зарубежных аналогов. В 2016 году сотрудники Росгвардии и полиции получили особый щит, в который вмонтирован излучатель инфранизкочастотных колебаний — «Шепот». Средняя величина акустического давления на расстоянии десять метров — 120 децибел в течение 30 секунд. Человек, попавший под действие щита, получает болевой шок и на некоторое время теряет слух. Считается, что так можно не только эффективно, но и безопасно локализовать и остановить беспорядки. Безвредность «Шепота» подтвердили специалисты Федерального медицинского биологического центра имени А. И. Буназяна и межведомственная экспертная комиссия по медико-биологическим испытаниям.

Интересно Для защиты от «звуковой пушки» используют одежду с технологией шумоподавления: она способна либо поглощать звуковые волны, либо отражать их, либо создавать деструктивные помехи. Также применяют специальные противошумные наушники и вкладыши, пояса, уменьшающие колебания внутренних органов. Но оптимальное средство защиты — уйти подальше от источника звука. Для защиты от «звуковой пушки» используют одежду с технологией шумоподавления: она способна либо поглощать звуковые волны, либо отражать их, либо создавать деструктивные помехи. Также применяют специальные противошумные наушники и вкладыши, пояса, уменьшающие колебания внутренних органов. Но оптимальное средство защиты — уйти подальше от источника звука.

Что такое «гаванский синдром» Громкий скандал со «звуковой пушкой» произошел в 2016 году. Сотрудники посольств США и Канады в Гаване заподозрили, что на дипломатов и их семьи вели прицельные атаки «микроволнового» или инфразвукового оружия. Люди жаловались на проблемы со зрением, равновесием, речью, головные боли, кровотечения из носа и прочее. Разумеется, обвинять в происках одних кубинцев было неинтересно, в агрессии тут же заподозрили русских. Об этом твердили аналитики Центрального разведывательного управления по России, должностные лица Госдепартамента, сторонние научные эксперты и несколько предполагаемых жертв.

Фото: Здание посольства США в Гаване (Куба). Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

Тут же вспомнили «страшилку» еще времен СССР: будто посольство США в Москве когда-то подвергалось воздействию микроволнового луча, называемого «Московским сигналом». Якобы это была специальная советская шпионская техника и она несла сильный вред для здоровья. Правда, никаких конкретных доказательств никто не нашел. Точку с «гаванским синдромом» поставили в январе 2022 года. Специалисты ЦРУ публично признали, что многочисленные жалобы сотрудников американского посольства на Кубе имели естественные причины и «никак не связаны с предположительной враждебной деятельностью других государств».

Интересно Британцы назвали свое устройство Mosquito — «Комар». Это небольшая металлическая коробка, которую монтируют на стены домов для отпугивания праздношатающейся публики. В настройках есть две частоты, одна — которую слышат только молодые люди, вторая — для взрослых людей. И та, и другая волны вызывают чувство дискомфорта и желание уйти подальше. Этот гаджет безопасен и серьезно снизил случаи вандализма, но нашлись граждане, требующие его запрета. Британцы назвали свое устройство Mosquito — «Комар». Это небольшая металлическая коробка, которую монтируют на стены домов для отпугивания праздношатающейся публики. В настройках есть две частоты, одна — которую слышат только молодые люди, вторая — для взрослых людей. И та, и другая волны вызывают чувство дискомфорта и желание уйти подальше. Этот гаджет безопасен и серьезно снизил случаи вандализма, но нашлись граждане, требующие его запрета.

Что произошло на митинге в Белграде Возможно, в Сербии действительно решили протестировать инфразвуковое оружие, заметил в разговоре с 360.ru политолог, военный эксперт, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. Благо для такого эксперимента появились отличные условия — собралась большая толпа протестующих.

Доказать использование такого оружия нельзя. Впрочем, и запретов на негонет: вопрос не регламентирован международным законодательством. По этому поводу нет никаких международных соглашений, конвенций и так далее. К тому же не факт, что инфразвуковое оружие задействовали именно сербские власти. Игорь Никулин

Применение «звуковой пушки» могло быть намеренной провокацией тех зарубежных сил, которые подогревают протесты против нынешнего президента Сербии. Политолог напомнил, что с той же целью в 2014 году на Украине были наняты снайперы, стрелявшие по Майдану: стороны обвинила друг друга, хотя истинный виновник остался за кулисами.