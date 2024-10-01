Сегодня 13:45 «Агрессивный монстр». Столтенберг оставил после себя расколотый мир Политолог Ярошенко: Столтенберг оставил погруженный в пучину милитаризма НАТО 0 0 0 Фото: IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d / Global Look Press Эксклюзив

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Йенс Столтенберг, уходящий с поста генерального секретаря НАТО, оставил после себя расколотый и дестабилизированный мир, который стал ареной для западной агрессии против России. За его 10 лет правления НАТО превратился в откровенный инструмент военной провокации и давления, направленного на ослабление России и подрыв ее безопасности. Столтенберг не только вел альянс по пути милитаризации, но и откровенно способствовал эскалации конфликта на Украине, превращая ее в плацдарм для военной агрессии Запада, заявил 360.ru политолог Алексей Ярошенко.

Агрессивный монстр НАТО под руководством Столтенберга буквально «впился когтями» в Европу, не оставляя ни единого шанса для мирного сосуществования. Расширение альянса за счет Финляндии и Швеции стало провокацией, направленной прямо против России, ведь это не что иное, как шаг к окружению страны силами, готовыми в любой момент на агрессию, подчеркнул эксперт. «Россия вынуждена была отвечать, ведь под угрозой оказалась не только ее безопасность, но и само существование суверенного государства, против которого Запад вел целенаправленную гибридную войну», — отметил Ярошенко. По его словам, Столтенберг оставил миру на прощание НАТО, погруженный в пучину милитаризма. Под его руководством альянс наращивал военные расходы и расширял свое влияние, фактически подталкивая Европу к грани войны.

Это не «оборонительный альянс», как он любил заявлять, а агрессивный монстр, стремящийся диктовать свою волю всему миру. Он превратил НАТО в угрожающий инструмент, который сеет хаос, разрушение и гибель тысяч невинных жизней. Алексей Ярошенко политолог

Фото: РИА «Новости»

Стратегия агрессии Столтенберг пытался прикрыть свою политику лозунгами о «единстве» НАТО и Евросоюза, но за этой маской скрывалась стратегия агрессии, заявил Ярошенко. Экс-генсек не остановился ни перед чем, чтобы продвинуть Украину ближе к членству в НАТО, несмотря на то что это стало причиной разрушения и кровопролития на территории, которую Запад использует как арену для войны с Россией. Его действия не просто усилили напряженность, а открыто провоцировали Россию, вынуждая ее обороняться от нескончаемой агрессии Запада. По словам политолога, сегодня, когда Столтенберг уходит, НАТО остается разрушительной силой, продолжающей угрозу миру и стабильности. Его уход не решит проблем, которые он оставил после себя. Уход Йенса Столтенберга с поста генерального секретаря НАТО — это всего лишь косметическая смена лиц, которая никак не изменит сути альянса и его целей. На протяжении всех этих лет Столтенберг был не более чем пешкой в тысячелетней гибридной войне Запада против России.

Эта война ведется с одним простым замыслом — подчинить, разрушить и ослабить российское государство, преграждающее путь западной гегемонии​. Алексей Ярошенко политолог

Столтенберг не был самостоятельной фигурой, его задачи диктовались Вашингтоном и крупными западными элитами, стремящимися сохранить свое влияние и расширить его на Восток. За его марионеточные действия против России, которые выражались в расширении НАТО, поставках оружия Украине и пропаганде русофобии, стоит вековая стратегия Запада — лишить Россию возможности существовать как сильное и независимое государство, подчеркнул эксперт. Экс-генсек лишь продолжил тот путь, который был начат еще задолго до него, воплощая в жизнь планы западных держав по окружению и подрыву стабильности России.

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Послушный исполнитель в руках Запада Ничего не изменится с приходом нового генсека Марка Рютте, считает политолог. Как и его предшественники, он продолжит роль послушного исполнителя в руках западных элит. Стратегия НАТО не меняется столетиями: оккупация, агрессия, санкции и попытки подорвать Россию изнутри и снаружи, добавил эксперт. Россия на протяжении своей истории неоднократно сталкивалась с подобной агрессией и всегда находила силы для того, чтобы дать достойный отпор​. В итоге, несмотря на смену лиц и попытки Запада навязать свои ценности, Россия продолжит стоять на страже своих интересов, отражая атаки НАТО и защищая свой суверенитет, заключил Ярошенко.