Лидеры западных стран хотят убрать президента Украины Владимира Зеленского с поста, однако альтернативных кандидатов на данный момент нет. Таким мнением с 360.ru поделился политолог Данила Гуреев.

«Сегодня и на протяжении долгого промежутка времени Украина не является демократическим режимом. Президентские выборы на Украине были отменены с целью удержания власти конкретным человеком. И если раньше этот нарратив заходил довольно хорошо, то сегодня среди западного электората поднимается все больше вопросов: „А демократию ли мы поддерживаем?“ Эта проблема лежит исключительно на плечах Владимира Зеленского», — заявил он.

По словам политолога, Зеленский как президент не очень удобная фигура для западных лидеров. Они бы хотели видеть более послушного и менее амбициозного человека на этом посту, но который в таком же формате выполнял бы все требования.

«Мы видим его неоднократные заявления о том, что западные лидеры им должны, почему это [президент США] Джо Байден не едет, а обязан. Зеленский чувствует себя человеком над европейскими лидерами, центром объединения западного мира против России», — подчеркнул Гуреев.

Кроме того, он назвал посла Украины в Британии Валерия Залужного одним из конкурентов Зеленского за пост президента. По его словам, он популярен среди военных и народа. Политолог выразил уверенность, что руководство соседней страны в данный момент совершает действия по зачистке оппонентов и созданию политического пространства, в котором невозможно появление новых кандидатов.

«Сегодня, когда мы видим политическое поле Украины, то серьезной альтернативы Владимиру Зеленскому нет. Сама система подчистила все возможности для появления другого кандидата, который мог быть одобрен западноевропейскими странами», — отметил Гуреев.

Он заверил, что не стоит ожидать изменений в отношениях России и Украины, если на пост главы соседней страны придет другой человек.

«Новый президент может еще больше усилить мобилизацию, подлить масла в огонь, чтобы угодить западным странам», — заключил политолог.

Он добавил, что после ухода с должности Зеленскому дадут гарантии безопасности. Поэтому не стоит ожидать, что он будет отсиживаться за границей. Скорее всего, он продолжить принимать активное участие в украинской политике.