451 трансгендер на парижской Олимпиаде

Культовый роман американского писателя Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» знают в основном по тому, как в нем сжигали книги. Сам автор заявил при этом легендарное: «Есть преступление гораздо хуже, чем сжигать книги, — это не читать их». Однако, на самом деле, этот роман написан о том, как сдвинулась реальность и меньшинства стали управлять большинством.

А теперь скажите мне: разве не в этой реальности мы все с недавних пор очутились?

Изменения, которые происходят в обществе и с обществом, в первую очередь демонстрирует ситуация в масскультуре и спорте. Что там? Как там? И картина станет ясной. Олимпиада же тут — даже не полотно, а книга с представлением всех пороков и безумств человеческих. Ну или галерея с картинами Босха.

Мы видели церемонию открытия Олимпиады в Париже — и многим из нас стало гадко. Но после гадко обязательно должно быть смешно. И вот вам шикарная новость: в 1/8 финала по женскому боксу итальянка Анжела Карини уступила боксерке из Алжира Имане Хелиф.