451 трансгендер на парижской Олимпиаде
Писатель Беседин: на Олимпиаде здоровенный араб избил европейскую спортсменку
Культовый роман американского писателя Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» знают в основном по тому, как в нем сжигали книги. Сам автор заявил при этом легендарное: «Есть преступление гораздо хуже, чем сжигать книги, — это не читать их». Однако, на самом деле, этот роман написан о том, как сдвинулась реальность и меньшинства стали управлять большинством.
А теперь скажите мне: разве не в этой реальности мы все с недавних пор очутились?
Изменения, которые происходят в обществе и с обществом, в первую очередь демонстрирует ситуация в масскультуре и спорте. Что там? Как там? И картина станет ясной. Олимпиада же тут — даже не полотно, а книга с представлением всех пороков и безумств человеческих. Ну или галерея с картинами Босха.
Мы видели церемонию открытия Олимпиады в Париже — и многим из нас стало гадко. Но после гадко обязательно должно быть смешно. И вот вам шикарная новость: в 1/8 финала по женскому боксу итальянка Анжела Карини уступила боксерке из Алжира Имане Хелиф.
Стояла Анжела 46 секунд, а потом сдалась. Казалось бы, что тут такого?
Одна деталь: Имане — это мужчина, вернее трансгендер, позиционирующий себя женщиной. То есть на ринге здоровенный араб (фото — жуть, если честно) избивал несчастную европейскую спортсменку. При этом ей даже не дали биты или хотя бы перцовый баллончик.
Да, Анжеле несмешно — ей больно и грустно, но смех читающего об этом — защитная реакция. Потому что иначе можно натурально сойти с ума.
Это же безумие! Еще раз давайте проговорим очевидное: безумие ставить против женщины в боксе мужика только потому, что тот позиционирует себя женщиной.
Но такое безумие — как образ мысли и действия, как среду обитания — нам навязывают постоянно. Это реально последние времена, где больные говорят здоровым, что те больны. Ощущение такое, будто нам внушают и демонстрируют, что дважды два равно 39.
Мы говорим: да нет же! Однако нам вбивают эту дичь снова и снова. Главная проблема тут в том, что новые поколения воспринимают эту мерзость как норму.
Противостоять логически, аргументами бесполезно. Нужно, наоборот, довести этот абсурд до критической точки, чтобы дрянь безумия перебродила и перестала существовать.
Может быть, тогда у нас появится шанс на нормальную жизнь, где дважды два все еще равно четыре.
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