Более двух десятилетий у руля Азербайджана стоит Ильхам Алиев — человек, чья судьба неразрывно связана с судьбой страны на перекрестке Европы и Азии. Используя нефтяное богатство Каспия, он превратил Азербайджан во влиятельного поставщика. При нем страна блистала, принимая у себя грандиозные международные события, от «Евровидения» до этапа «Формулы-1». Но в то же время его внутреннюю политику регулярно критиковали зарубежные наблюдатели и правозащитники. Как в одном управленце уживаются эти противоречивые черты?

Подготовка к должности Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку в семье, принадлежавшей к высшей советской и азербайджанской элите. Его отцом был Гейдар Алиев, который руководил республикой, а матерью — известный врач-офтальмолог Зарифа Алиева. Основу для его будущей карьеры на международной арене заложило блестящее образование: после окончания бакинской школы он в 1977 году поступил в престижный МГИМО в Москве. Окончив институт, Алиев продолжил обучение в аспирантуре и вскоре защитил диссертацию, получив степень кандидата исторических наук. До 1990 года Алиев преподавал в МГИМО, однако уволился после того, как его отец, Гейдар Алиев, который к тому моменту уже был членом ЦК КПСС и работал в Москве, попал в политическую опалу и вернулся в Баку. Эти события вынудили Алиева-младшего искать новое поприще.

Фото: РИА «Новости»

Следующие четыре года он занимался коммерческой деятельностью, возглавляя фирму «Ориент», которая вела бизнес между Москвой и Турцией. А в конце 1993 года, после избрания отца президентом Азербайджана, Алиев вернулся в страну. В 1994 году он получил ключевую должность вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), где участвовал в реализации масштабных международных проектов. Начало долгого пути К 2003 году Алиев, пройдя путь от депутата парламента и нефтяного менеджера, стал ключевой фигурой в правящей партии «Ени Азербайджан». Политический ландшафт изменился, когда ухудшилось здоровье Алиева-старшего. К этому моменту в стране уже действовала важная конституционная поправка, которая сделала пост премьер-министра вторым по значимости в государстве, фактически определив механизм преемственности власти.

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В августе 2003 года парламент утвердил Ильхама Алиева на посту премьер-министра. Это назначение оппозиционные силы расценили как прямой шаг к установлению политической династии. В начале октября Гейдар Алиев официально снял свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов в пользу сына. В результате Алиев-младший одержал победу на выборах, набрав, по официальным данным, более 76% голосов избирателей. Несмотря на то, что международные наблюдатели от ОБСЕ заявляли, что выборы не соответствовали демократическим стандартам и указывали на акции протеста и беспорядки в Баку, Алиев вступил в должность. Инаугурация прошла 31 октября, на ней президент дал обещание продолжать развитие демократии в стране. Эпоха Алиева Экономика на нефтегазовом фундаменте Основой экономической и политической мощи Азербайджана при Алиеве-младшем стали доходы от нефти и газа. Президент продолжил курс отца, превратив страну в ключевого энергетического партнера для Европы. Символом этой стратегии стал запуск магистрального нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан в 2006 году. Природный газ сегодня поставляется по трубопроводам в 14 стран, включая государства ЕС.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

На фоне критики сырьевой экономики власти заявляли о развитии информационных технологий и искусственного интеллекта. Однако эксперты сомневаются в успехе этой диверсификации. Война и мир в Карабахе Главным достижением своей эпохи Ильхам Алиев считает восстановление территориальной целостности. Вторая Карабахская война 2020 года привела к возвращению контроля над территориями вокруг Нагорного Карабаха. Полный суверенитет над регионом восстановили после операции в сентябре 2023 года. Теперь центральной задачей стала программа «Великое возвращение» для восстановления земель и переселения десятков тысяч бывших беженцев. Внутренняя политика и внешний образ Внутри страны правление характеризовалось укреплением личной власти. Референдум 2009 года отменил ограничение президентских сроков, а в 2017 году супруга президента Мехрибан Алиева стала вице-президентом. Правозащитные организации критикуют режим за подавление инакомыслия и ограничение свобод. В ответ власти активно создают современный имидж, проводя в Баку события мирового уровня, включая «Евровидение» и этап «Формулы-1». Многовекторная внешняя политика Азербайджен проводит прагматичный курс, балансируя между Западом, Россией, Турцией и странами Ближнего Востока. При этом отношения с Россией остаются сложными на фоне периодической напряженности.

Фото: РИА «Новости»

Общая внешнеполитическая линия Алиева направлена на защиту суверенитета и недопущение диктата извне. Опора и поддержка За фасадом большой политики стоит семья, которая для Ильхама Алиева является и тихой гаванью, и частью политического ландшафта. Его личная жизнь уходит корнями в 1983 год, когда он женился на Мехрибан Пашаевой, происходящей из влиятельной азербайджанской династии.

Фото: mehriban-aliyeva.az/Global Look Press / www.globallookpress.com

Супруга стала его главной политической союзницей и влиятельной общественной фигурой. Восемь лет назад она заняла специально учрежденную для нее должность первого вице-президента страны. Она также ведет активную международную деятельность в статусе посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО. У Алиевых трое взрослых детей: дочери Лейла и Арзу, а также сын Гейдар, которого назвали в честь деда. Также у них уже пятеро внуков: трое детей Лейлы и двое — Арзу. Связующим увлечением семьи на протяжении десятилетий остается спорт. С 1997 года Ильхам Алиев бессменно возглавляет Национальный олимпийский комитет Азербайджана.

Фото: mehriban-aliyeva.az/Global Look Press / www.globallookpress.com

Его личное участие в развитии спортивной инфраструктуры стало важной частью государственной работы по созданию международного имиджа страны. Таким образом, история Ильхама Алиева — это история слияния личной судьбы с судьбой страны, где семейные узы, нефтяные контракты и военные победы переплелись в единый узор власти. Президент на перепутье эпох Ильхам Алиев навсегда останется в истории как центральная фигура, определившая лицо Азербайджана в XXI веке. Он добился восстановления территориальной целостности страны, превратив ее в значимого регионального игрока. Сегодня его главным вызовом стала не война, а мир. Программа «Великое возвращение» по восстановлению освобожденных земель — масштабный проект, от успеха которого зависит будущее благополучие страны. Его наследие, где переплелись военные победы, энергетическое могущество и династическая преемственность, будут оценивать будущие поколения.