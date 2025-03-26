Сегодня 17:31 10 дней в коме без надежды на лучшее. Как «королеву фитнеса» убил предтрен с кофеином 0 0 0 Фото: Кэти Доннелл / Соцсети Мир

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Учительница из Флориды Кэти Доннелл погибла в 28 лет после сердечного приступа на тренировке. Перед смертью она провела 10 дней в коме, но прогнозы были настолько плохими, что семье пришлось разрешить отключить ее от аппарата жизнеобеспечения. Кэти обожала фитнес, но злоупотребляла энергетиками, кофе и предтренировочными комплексами. Мать девушки убеждена, что сгубили дочь именно они.

Кэти называли «королевой тренировок» Сейчас трагический уход из жизни молодой американской учительницы называют первым случаем смерти от предтренировочного комплекса, который она принимала перед занятиями в зале. Известно, что сердце Доннелл остановилось прямо во время очередной тренировки, когда она поднимала тяжести. На место вызвали скорую, девушку экстренно доставили в больницу, но чуть больше чем через неделю близким пришлось проститься с ней.

По словам матери Кэти, она вела здоровый образ жизни, не считая того, что выпивала по три-четыре энергетических напитка в день и принимала добавки с кофеином перед спортзалом.

Фото: Кэти Доннелл / Соцсети

«Дочь была „королевой тренировок“, она ела правильную пищу, органические продукты, была воплощением здоровья, если не считать энергетические напитки», — посетовала женщина. Также она обратила внимание, что никаких сложностей со здоровьем, кроме сильной тревожности, у дочери не было. Но девушка осознавала это и старалась справиться с проблемой, обращалась за помощью к профессионалам. «У нее была ужасная тревожность, и она ходила к нескольким врачам. Я не думаю, что это была настоящая тревожность, я думаю, что она злоупотребляла кофеином и энергетическими напитками», — добавила мать погибшей.

Фото: Кэти Доннелл / Соцсети

Когда Кэти стало плохо в зале, окружающие сначала подумали, что у нее случился инсульт. И несмотря на то, что на место быстро прибыли медики, в мозге девушки успели произойти необратимые изменения.

Она слишком долго была без кислорода, и это привело к повреждению мозга. Кэти так и не очнулась. мать Кэти Доннелл

Через 10 дней Кэти не стало Пациентку подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Так она провела 10 дней. После семью девушки поставили перед фактом о том, что никаких положительных прогнозов по состоянию нет и не будет. Тогда близким пришлось принять тяжелейшее решение отключить девушку от аппарата.

«Врачи сказали, что такое часто случается с людьми, которые употребляют много предтренировочных или энергетических напитков, но они не назвали это причиной смерти», — уточнила убитая горем мать.

Фото: Кэти Доннелл / Соцсети

Хотя умеренное потребление кофеина может повысить внимательность и работоспособность, но у него есть и обратная сторона — негативное влияние на артериальное давление и пульс. «Бонусом» — усиление тревожности. Известны случаи, когда отравление кофеином приводило к летальному исходу. Один из подобных печальных случаев произошел с музыкантом Лакланом Футом. Он скончался в 2018 году в Австралии. «Если вы не уберете своих детей подальше от этого, вы можете оказаться в моей ситуации. И ваша жизнь будет разрушена», — предостерегла мать Кэти.

Опасность протеиновых порошков Помимо протеинов, в составе предтренировочных комплексов обычно есть большое количество кофеина, искусственные красители, подсластители и эмульгаторы. Все это может ударить по организму.

Фото: Frank May/picture alliance / www.globallookpress.com

Тем, кто часто ходит в зал и употребляет разные добавки, врачи уже неоднократно советовали внимательно изучать этикетки того, что они покупают, и обязательно следить за частотой пульса с помощью фитнес-браслета или умных часов. Спровоцировать сердечный приступ может в том числе и протеиновый порошок, который часто используют, чтобы добрать суточную норму по белкам. Несколько лет назад в Сети много обсуждали челлендж «Сухая ложка», когда спортсмены-любители заглатывали такую смесь перед тренировкой, не разводя ни в воде, ни в молоке. Предполагалось, что так он подействует быстрее.

В итоге одна из участниц — 20-летняя стриптизерша Бриатни Портильо — едва не отправилась на тот свет. Девушка съела скуп порошка и отправилась в зал. Там ей внезапно стало плохо. Причем сначала Бриатни подумала, что у нее просто началась паническая атака, затем возникли сильные боли в груди, отдающие в спину и левую руку.

Фото: Marijan Murat/dpa / www.globallookpress.com

Вместо тренировки пришлось ехать в больницу, там ей сделали электрокардиограмму и диагностировали острый коронарный синдром без подъема сегмента ST. При таком состоянии коронарные артерии не блокируются полностью, а сердечная мышца испытывает кислородное голодание.

Кому нужны спортивные добавки

Фитнес-тренер Сергей Литовченко в беседе с 360.ru рекомендовал полностью отказаться от различных добавок для усиления выносливости либо употреблять их только под присмотром профессионала, который может решить, нужно ли вообще это организму или нет.

Фото: Oliver Dietze/dpa / www.globallookpress.com

«На мой взгляд, лучше вообще никаких добавок не употреблять. Эти дополнительные предтренировочные препараты, какие-то протеины, жиросжигатели — только под контролем тренера. Чтобы он правильно рассчитал нагрузку, правильно проанализировал, а требуются ли они в принципе», — пояснил эксперт. Бывает, человек гонится за результатом и уже не обращает ни на что внимания, констатировал Литовченко. Так, ему хочется нарастить выносливость, а вместе с ней и нагрузку. Хотя делать это требуется постепенно.

«И в любом случае такие препараты будут влиять на сердце. Поэтому нужно быть крайне осторожным и внимательным. Да, может быть, кто-то будет их использовать и ему повезет, а кому-то нет — и произойдет то, что случилось с этой девочкой», — предостерег собеседник 360.ru.

Фото: Christian Charisius/dpa / www.globallookpress.com

Со всем, что может отразиться на состоянии сердца, почек, печени, нужно обращаться крайне ответственно, консультироваться с врачом и тренером. Ведь мы занимаемся спортом не для того, чтобы подрывать свое здоровье. Сергей Литовченко

Новичкам, которые пришли в зал, чтобы привести себя в форму, никакие добавки — ни предтренировочные, ни протеиновые — точно не требуются. Ни в сухом виде, ни в разведенном.

К тому же важно помнить о возможных побочных эффектах протеина в виде аллергической реакции на консерванты или красители. Людям с непереносимостью лактозы стоит учитывать, что их организм может не обрадоваться молочному белку. Кроме того, при неправильном хранении протеин может протухнуть, как и любой белковый продукт.

Фото: Jens Kalaene/dpa / www.globallookpress.com

Упор стоит сделать на том, чтобы заниматься регулярно, успевать отдыхать, обязательно хорошо высыпаться и следить за своим рационом. Еще один фактор, о котором нужно помнить при желании употреблять разные предтреники, — риск привыкания. Плюс человеку может казаться, что без этих добавок он не столь эффективен. «Ему хочется выкладываться постоянно не на 100%, а на все 200%. Но зачем? Зачем гробить себя? Без всего этого можно обойтись. Повторюсь: главное — правильно рассчитать свою нагрузку. Приучать организм постепенно», — указал Литовченко.

Но у нас как бывает, мы хотим все и сразу, никто не хочет ждать. Поэтому прибегают к таким дополнительным препаратам и употребляют их в огромных дозировках. Сергей Литовченко

Фото: Oliver Dietze/dpa / www.globallookpress.com

Кому нужны подвиги в зале, когда ценой их может быть ваше здоровье? Его, как известно, за деньги не купишь. И вроде бы все это прописные истины, однако, к сожалению, порой люди забывают об этом. «Требуется взвешенный подход. И если сегодня новичок прошел на дорожке километр — молодец. Постепенно он будет увеличивать эту дистанцию, подключит силовые тренировки и будет чувствовать, как его выносливость растет естественным образом, а не из-за добавок», — заключил Литовченко.