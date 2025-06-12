Сегодня 03:55 Смертельные укусы и вещие сны. Как правильно провести Змеиный праздник 12 июня Змеиный праздник отметят 12 июня в России 0 0 0 Фото: Robert Seitz/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Культура

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Православные верующие 12 июня отмечают день памяти преподобного Исаакия Далматского, соединивший христианские традиции с древними славянскими поверьями. В народе этот день называют Исаакий-Змеевик, связывая его с особым поведением змей и мистическими ритуалами. Почему в этот день запрещено лгать, как создать оберег из змеиной кожи и какие приметы предскажут погоду — в материале 360.ru.

Преподобный Исаакий Далматский: жизнь и подвиг Исаакий Далматский, живший во второй половине IV века, был монахом и проповедником, чья жизнь стала примером стойкости и веры. Родом, вероятно, из Сирии, он прославился в эпоху правления императора Валента (364–378 годы), поддерживавшего арианство и преследовавшего православных. Исаакий трижды предупреждал Валента о божественной каре, если тот не прекратит закрывать храмы. Пророчества сбылись: в 378 году Валент погиб в битве с готами при Адрианополе, а Исаакия после этого освободили из заточения. После победы императора Феодосия I Великого Исаакий стал игуменом монастыря в Константинополе, который позже назвали Далматским в честь его ученика. Святой скончался в 383 году, оставив наследие праведности. В России его имя приобрело особое значение благодаря Петру I, родившемуся 30 мая 1672 года (по старому стилю), в день памяти Исаакия. В честь этого построили Исаакиевский собор, ставший символом Санкт-Петербурга.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

История Змеиного праздника Название Исаакий-Змеевик связано с древними славянскими верованиями, приписывающими 12 июня особую активность змей. В народе считалось, что в этот день змеи выползают из укрытий, собираются в группы и устраивают «змеиные свадьбы». Их поведение воспринималось как опасное: укус в этот день считался смертельным, а лечение — бесполезным. Поэтому люди избегали лесов и полей, чтобы не встретиться с пресмыкающимися.

Интересно С приходом христианства языческие обычаи переплелись с почитанием Исаакия Далматского. День стал временем духовного очищения и осторожности. В селах говорили: «На Змеевика держись дома, не тронь траву, не зови беду». Эта традиция сохранялась в деревнях вплоть до XX века, особенно в центральной России и на севере. С приходом христианства языческие обычаи переплелись с почитанием Исаакия Далматского. День стал временем духовного очищения и осторожности. В селах говорили: «На Змеевика держись дома, не тронь траву, не зови беду». Эта традиция сохранялась в деревнях вплоть до XX века, особенно в центральной России и на севере.

Народные приметы на 12 июня Дождь 12 июня сулит богатый урожай грибов осенью.

Сильный ветер — к затяжным осадкам в ближайшие дни.

Туман утром — к ясной и теплой погоде.

Много росы на траве — к жаркому июлю.

Пчелы активно гудят — лето будет теплым и долгим.

Лягушки громко квакают — к дождливой неделе. Особое внимание уделяли снам в ночь на 12 июня: они считались вещими, а их исполнение ожидали в течение 10 дней. Дневной сон, напротив, предвещал неприятности.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

Традиции Исаакия-Змеевика В этот день люди старались минимизировать риски, связанные со змеями. Ходить в лес, поле или на болото было под запретом, а скот держали в хлеву, чтобы избежать укусов. Основным занятием становились огородные работы, особенно посадка бобов. Их замачивали в воде, собранной из весеннего снега, и сажали с приговором: «Бобы, растите крепкими, на радость всем и на урожай богатый». В храмах 12 июня совершались молебны Исаакию Далматскому, просили защиты от бед и мудрости в сложных решениях. Дома раскладывали травы — полынь или пионы — у порога, чтобы отвадить злых духов. Некоторые вешали амулеты из марьина корня, считавшегося защитой от змей.

Фото: Медиасток.рф

Оберег из змеиной шкуры Змеиная кожа, найденная 12 июня, считалась мощным оберегом. Ее сушили и клали под порог дома для мира в семье или в кошелек для привлечения богатства. Перед этим над кожей читали заговор: «Как змея шкуру сбросила, так беда дом обойдет». После ритуала кожу сжигали, чтобы закрепить эффект. Верили, что такой оберег защищает от сглаза и помогает в торговых делах. Змеиную кожу также использовали в народной медицине: прикладывали к ранам или воспалениям для исцеления. Однако убивать змей категорически запрещалось — это могло навлечь проклятье на весь род. Люди, родившиеся в этот день, по поверьям, обладали даром лечить змеиные укусы и понимать природу.

Фото: Медиасток.рф

Что можно и нельзя делать 12 июня Нельзя ходить в лес или поле. Змеиный укус в этот день считался фатальным.

Нельзя убивать змей. Это могло вызвать гнев их «царя» и принести беду.

Нельзя лгать. Обман в Змеиный праздник сулил разлад в семье и финансовые потери.

Нельзя покупать посуду или стекло. Такие вещи быстро ломались, предвещая убытки.

Нельзя начинать ссоры. Конфликты в этот день затягивались надолго.

Нельзя поднимать деньги с земли. Это могло привести к бедности.

Нельзя отказывать в милостыне. Жадность влекла за собой нужду. Что разрешалось? Заниматься посадкой бобов, молиться в храме, помогать нуждающимся. День считался удачным для гаданий и охоты на мелкую дичь, особенно зайцев.

Фото: Медиасток.рф

Почему важно говорить правду в Змеиный праздник Запрет на ложь 12 июня связан с символикой змей, которые в народных поверьях олицетворяли хитрость и коварство. Обман в этот день считался попыткой «уподобиться змее», что влекло за собой неудачи, предательство близких или потерю доверия. Честность, напротив, укрепляла связь со святым Исаакием, чья прямота перед императором стала легендой. Верили, что правда в этот день приносит благословение и мир в дом.