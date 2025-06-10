Почему нужно бояться Полудницы 10 июня. Страшные запреты на Никиту Гусятника, нарушить которые нельзя

Православная церковь 10 июня чтит Никиту Халкидонского, в народе же праздник Никиты Гусятника наполнен намного более мистическим смыслом. За молитвами на Руси прятали нечто большее и верили, что именно в этот день на охоту выходит Полудница. Почему 10 июня можно потерять покой и семейное счастье, а чего делать нельзя, чтобы не накликать беду — в материале 360.ru.

Никита Халкидонский: жизнь и подвиг святого

Преподобный Никита Халкидонский, живший во второй половине VIII — начале IX века, был выдающейся фигурой в истории православия.

Родился он в Византии, в городе Халкидоне, с юности отличался милосердием и состраданием. Его дом был открыт для нуждающихся: Никита помогал сиротам, вдовам и нищим, делясь всем, что имел. За свою богоугодную жизнь его возвели в сан епископа Халкидонского, став духовным наставником для тысяч верующих.

Время жизни Никиты совпало с периодом иконоборчества (726–775 годы), когда в Византийской империи уничтожались святые образы. Никита Халкидонский решительно выступал против этой ереси, защищая иконы как символы божественного присутствия. Его проповеди и стойкость вызвали гнев императора Льва Армянина.

За верность убеждениям святого подвергли мучениям и отправили в ссылку, где он и скончался в начале IX века. После смерти у мощей Никиты происходили чудеса исцеления, что укрепило его почитание в Православной церкви.