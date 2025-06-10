Почему нужно бояться Полудницы 10 июня. Страшные запреты на Никиту Гусятника, нарушить которые нельзя

В России 10 июня отмечают Полудницу, или Никиту Гусятника

Andrey Arkusha/Russian Look
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

Православная церковь 10 июня чтит Никиту Халкидонского, в народе же праздник Никиты Гусятника наполнен намного более мистическим смыслом. За молитвами на Руси прятали нечто большее и верили, что именно в этот день на охоту выходит Полудница. Почему 10 июня можно потерять покой и семейное счастье, а чего делать нельзя, чтобы не накликать беду — в материале 360.ru.

Никита Халкидонский: жизнь и подвиг святого

Преподобный Никита Халкидонский, живший во второй половине VIII — начале IX века, был выдающейся фигурой в истории православия.

Родился он в Византии, в городе Халкидоне, с юности отличался милосердием и состраданием. Его дом был открыт для нуждающихся: Никита помогал сиротам, вдовам и нищим, делясь всем, что имел. За свою богоугодную жизнь его возвели в сан епископа Халкидонского, став духовным наставником для тысяч верующих.

Время жизни Никиты совпало с периодом иконоборчества (726–775 годы), когда в Византийской империи уничтожались святые образы. Никита Халкидонский решительно выступал против этой ереси, защищая иконы как символы божественного присутствия. Его проповеди и стойкость вызвали гнев императора Льва Армянина.

За верность убеждениям святого подвергли мучениям и отправили в ссылку, где он и скончался в начале IX века. После смерти у мощей Никиты происходили чудеса исцеления, что укрепило его почитание в Православной церкви.

Никита Гусятник. https://www.logoslovo.ru/
Фото: Никита Гусятник. https://www.logoslovo.ru//Википедия

Никита Гусятник

В народе день памяти святого получил название Никита Гусятник, что связано с особыми традициями и поверьями. На Руси Никиту Халкидонского считали покровителем гусей, особенно маленьких гусят.

Гуси в крестьянских хозяйствах были важной частью жизни: их перья, мясо и жир использовались в быту. Считалось, что святитель Халкидонский защищает птенцов от хищников — ястребов, орлов и лисиц.

Второе название праздника — Полудница — отражает мистические верования. Полудницы, по народным представлениям, были духами полей, появлявшимися в полдень в образе женщин. Они могли быть добрыми, защищая посевы, или злыми, вредя урожаю и людям. В день Никиты Гусятника крестьяне старались избегать полуденной работы в поле, чтобы не навлечь гнев этих духов.

Фото: Медиасток.рф

Народные приметы на 10 июня

День Никиты Гусятника богат приметами, связанными с погодой, урожаем и семейным благополучием. Крестьяне внимательно наблюдали за природой, чтобы предсказать будущее.

Фото: Медиасток.рф

Что можно делать в день Никиты Гусятника

Фото: Медиасток.рф

Что нельзя делать 10 июня

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