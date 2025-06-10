Почему нужно бояться Полудницы 10 июня. Страшные запреты на Никиту Гусятника, нарушить которые нельзя
В России 10 июня отмечают Полудницу, или Никиту Гусятника
Православная церковь 10 июня чтит Никиту Халкидонского, в народе же праздник Никиты Гусятника наполнен намного более мистическим смыслом. За молитвами на Руси прятали нечто большее и верили, что именно в этот день на охоту выходит Полудница. Почему 10 июня можно потерять покой и семейное счастье, а чего делать нельзя, чтобы не накликать беду — в материале 360.ru.
Никита Халкидонский: жизнь и подвиг святого
Преподобный Никита Халкидонский, живший во второй половине VIII — начале IX века, был выдающейся фигурой в истории православия.
Родился он в Византии, в городе Халкидоне, с юности отличался милосердием и состраданием. Его дом был открыт для нуждающихся: Никита помогал сиротам, вдовам и нищим, делясь всем, что имел. За свою богоугодную жизнь его возвели в сан епископа Халкидонского, став духовным наставником для тысяч верующих.
Время жизни Никиты совпало с периодом иконоборчества (726–775 годы), когда в Византийской империи уничтожались святые образы. Никита Халкидонский решительно выступал против этой ереси, защищая иконы как символы божественного присутствия. Его проповеди и стойкость вызвали гнев императора Льва Армянина.
За верность убеждениям святого подвергли мучениям и отправили в ссылку, где он и скончался в начале IX века. После смерти у мощей Никиты происходили чудеса исцеления, что укрепило его почитание в Православной церкви.
Никита Гусятник
В народе день памяти святого получил название Никита Гусятник, что связано с особыми традициями и поверьями. На Руси Никиту Халкидонского считали покровителем гусей, особенно маленьких гусят.
Гуси в крестьянских хозяйствах были важной частью жизни: их перья, мясо и жир использовались в быту. Считалось, что святитель Халкидонский защищает птенцов от хищников — ястребов, орлов и лисиц.
Второе название праздника — Полудница — отражает мистические верования. Полудницы, по народным представлениям, были духами полей, появлявшимися в полдень в образе женщин. Они могли быть добрыми, защищая посевы, или злыми, вредя урожаю и людям. В день Никиты Гусятника крестьяне старались избегать полуденной работы в поле, чтобы не навлечь гнев этих духов.
Народные приметы на 10 июня
День Никиты Гусятника богат приметами, связанными с погодой, урожаем и семейным благополучием. Крестьяне внимательно наблюдали за природой, чтобы предсказать будущее.
- Безветренный и теплый день сулит богатый урожай осенью.
- Обильная роса утром предвещает хороший урожай зерновых.
- Если гуси активно чистят перья и хлопают крыльями — жди дождя.
- Синий оттенок воздуха над лесом обещает скорое тепло.
- Скрип колодезного журавля указывает на перемену погоды.
- Крупные капли дождя в этот день — к затяжной непогоде.
Что можно делать в день Никиты Гусятника
- Посетить церковь. Помолитесь святому Никите о здоровье семьи и защите домашней птицы. Закажите молебен, чтобы укрепить духовную связь.
- Ухаживать за гусями. Если вы держите птицу, выгоните гусей на свежую траву и угостите их пшеничной кашей на святой воде с добавлением мелко нарезанных яиц. Этот обряд, по поверьям, защищает поголовье от болезней.
- Помогать близким. День Никиты — время для добрых дел. Поддержите нуждающихся, как это делал святой.
- Гулять беременным. В старину беременных женщин отправляли в поле, веря, что молодой колос передаст ребенку силу и здоровье.
- Убирать дом. Чистота в жилище в этот день привлекает благополучие.
Что нельзя делать 10 июня
- Работать в поле в полдень. Считалось, что полудницы могут навредить здоровью или лишить мужчин силы.
- Выходить незамужним девушкам на улицу в полдень. По поверью, в них может вселиться злой дух, лишив шансов на счастливый брак.
- Открывать окна и двери в полдень. Это защищает дом от потусторонних сил. Ветки полыни у входа усиливали оберег.
- Приглашать гостей. Посторонние могли унести удачу и достаток. Если гости приходили, после их ухода подметали порог.
- Ругать детей. Ссоры и крики в этот день нарушали семейную гармонию и привлекали беды.
- Начинать новые дела или праздновать свадьбу. Такие начинания, по приметам, обречены на неудачу.