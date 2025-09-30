Сегодня 06:04 Вера, Надежда, Любовь и их мать София. История дня святых мучениц Память мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии почтят 30 сентября 0 0 0 Фото: Вера, Надежда, Любовь и их мать София (икона Карпа Золотарева, 1685 год). Публичное достояние / Википедия Культура

На исходе первого месяца осени, 30 сентября, верующие вспоминают четырех святых мучениц: Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Этот день в народе получил и другое название — Вселенские бабьи именины. История, традиции и запреты — в материале 360.ru.

Вера, Надежда, Любовь: история праздника Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Риме в II веке. Их мать, которая в будущем станет святой Софией, назвала дочерей в честь главных христианских добродетелей: Пистис, Эльпис, Агапэ, что в переводе с греческого означает «вера», «надежда», «любовь». Именно в таком, переводном виде они вошли в русский язык. В то время Римская империя была в основном языческой, на христиан устраивали суровые гонения, а проповедование грозило смертной казнью. Несмотря на это, София крестилась сама и приобщила к религии дочерей.

Фото: Император Публий Элий Траян Адриан, более известный как Адриан. Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Старшей девочке, Вере, было всего 12 лет, когда о христианской семье узнал император Адриан и призвал женщину вместе с дочерьми к себе. Он убеждал отречься от христианства, но ни одна из них не сделала этого, даже когда им грозили истязаниями и муками. Потом юных христианок действительно стали пытать, причем делалось это на глазах у матери. София смотрела на страдания дочерей и убеждала их оставаться верными Христу. Девочек обезглавили и отдали тела Софии. Похоронив Веру, Надежду и Любовь, она осталась сидеть у их могил и на третий день умерла сама.

Фото: Икона «Премудрость созда Себе дом». Слова на ступенях (снизу вверх): вера, надежда, любовь, чистота, смирение, благодать, слава. / Википедия

Софию, Веру, Надежду и Любовь христиане считают мученицами, хотя мать приняла страдания за Христа не телом, а сердцем. Их мощи хранились в монастыре в Эшо под Страсбургом до Французской революции, но в 1792 году были растоптаны и сожжены революционерами. Невзирая на утрату мощей, которые, по легенде, монахини могли спрятать в укромном месте, собор святого Трофима привлекает паломников. Там расположена рака, где хранились мощи.

Фото: Собор Святого Трофима в городе Арль. imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Вселенские бабьи именины на Руси: как праздновали 30 сентября Поскольку имена мучениц были популярны на Руси, 30 сентября, или 17-го числа по старому стилю, многие девушки и женщины отмечали именины. Тогда появилась традиция праздновать Вселенские бабьи именины, с которыми принято поздравлять вообще всех женщин.

Как православные отмечают день святых мучениц Веры, Надежды и Любови На Вселенские бабьи именины женщине полагалось поплакать о себе, родных и близких. Считалось, что чем громче и сильнее она рыдает, тем меньше бед будет ждать ее семью. После, очистившись сердцем, нужно испечь именинные пироги и кренделя — обычно с изюмом. В селах устраивали «деревенские святцы». Молодые девушки и парни приходили на «вечерины», чтобы представить себя. Если кто-то к кому-то питал чувства, именно в этот день можно было в них признаться.

Запреты на день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Не рекомендуется устраивать шумные вечеринки и застолья. Этот день лучше провести в кругу семьи или близких друзей.

Запрещено сквернословить, ссориться и выяснять отношения. Нужно постараться провести день в гармонии и спокойствии.

Не стоит отказывать в помощи тем, кто просит о ней. Наоборот, нужно проявить милосердие и сострадание к ближним.

Кроме того, 30 сентября не стоит венчаться и играть свадьбу. По поверьям, брак, заключённый в этот день, будет несчастливым.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Народные приметы 30 сентября Как правило, 30 сентября еще достаточно тепло и ясно. В таком случае стоит ждать продолжения бабьего лета и вообще нехолодной осени. Есть и другая примета: если журавли полетят в этот день на юг, на Покров (14 октября) будет морозно. Холод и стужу могут сулить и другие животные: например, если еж располагает свое логовище в середине леса, зима выдастся холодной. Увидеть зяблика в этот день — к стуже. Умывание кошки означает, что не будет дождя. Зато если дождь все-таки пойдет, то скоро потеплеет.