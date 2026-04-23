Исцеляющий зубы святой и храм, который любят молодые: все о дне Антипы Водогона Священник Конюхов объяснил, почему храм Антипы в Москве так популярен у молодежи

Православные 24 апреля вспоминают священномученика Антипу Пергамского — ученика Иоанна Богослова, которого язычники сожгли за веру в раскаленном медном быке. В народном календаре его прозвали Водогоном или Половодом — в честь весеннего разлива рек. Что известно о святом, почему в день его памяти люди лечили зубы, а беременным запрещали считать деньги — в материале 360.ru.

Что известно об Антипе Пергамском Священномученик Антипа был епископом города Пергам (находился на западе Малой Азии, на территории современной Турции) и жил в I веке нашей эры. «По преданию, он был учеником апостола Иоанна Богослова, это буквально второе поколение христиан», — рассказал 360.ru священник и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Интересно Иоанн Богослов — евангелист и апостол, один из любимых учеников Иисуса Христа. Таким образом, Антипа, если и не слышал проповеди Спасителя, то точно жил с ним в одно время.

Пергам, где жил епископ Антипа, был крупным городом, наполненным учеными. По этой причине его жители с опаской приняли новую веру. Призывы прийти к другому Богу в то время приравнивались к мятежу, объяснил 360.ru писатель-публицист, историк-религиовед и общественный деятель Николай Сапелкин. «Антипу, как и всех первых христианских мучеников, подвергли наказанию. После ареста от него потребовали отказаться от Христа. Когда он этого не сделал, публично умертвили в храме Артемиды. Публичность была нужна еще и для того, чтобы все видели страдания и не посмели засомневаться в истинной вере того времени», — отметил религиовед. Во времена раннего христианства божествами, которым поклонялись люди, были Зевс и Артемида. Любое упоминание Христа жестоко искоренялось.

Уникальный храм священномученика Антипы на Колымажном дворе В Москве есть церковь, названная в честь священномученика Антипы, или Антипия. Она находится на Колымажном дворе и пользуется особенной популярностью у молодежи. «Храм уникальный как за счет интересного устройства и архитектуры, так и за счет своего местоположения — он располагается рядом с Третьяковской галереей. По этой причине туда ходит много творческих людей, в том числе знаменитостей», — рассказал Конюхов. Предыдущий настоятель храма — Дмитрий Рощин — и нынешний — Андрей Щенников — вышли из актерской среды. Кроме того, храм иногда посещает народная артистка РСФСР Екатерина Васильева, которая известна ролями в «Обыкновенном чуде», «Чародеях», «Экипаже». В 2021 году она приняла монашеский постриг и получила имя Василисы. Церковь стала популярной среди молодежи, потому что ее настоятели создали в храме особую творческую атмосферу.

«Там есть свое очень классное кафе — я сам там был несколько раз. В нем царит дружелюбная атмосфера, и очень все красиво сделано: к нему даже можно применить слово „модное“ — настолько все эстетично. Там есть свой мерч, всякие толстовки. А еще в кафе проходят встречи с очень интересными людьми, в том числе со знаменитостями», — рассказал священник. Почему праздник назвали Антипой Водогоном или Половодом День памяти священномученика Антипы Пергамского, 24 апреля, всегда приходился на весну и время активного таяния снега на Руси — половодья, когда реки выходили из берегов и затапливали дороги, дворы, хозяйственные постройки. «Начиналось хождение вод — с освобождением рек ото льда и осадками. Поэтому в народе праздник запросто назвали Антипой Водогоном или Половодом», — рассказал Конюхов.

Традиции на Антипу Водогона Помимо наблюдения за природными явлениями, народ примешивал к ним свои суеверия и возникшие из них традиции. Например, предки верили, что покаяние в грехах и искренняя молитва помогут воде разлиться, чтобы крестьян ждал богатый урожай. К священномученику Антипе обращались и с просьбами об исцелении души и болезней, в частности проблем со слухом и зрением. Еще Антипу считали исцелителем зубных недугов. Если в этот день разболелся зуб, к нему прикладывали серебряную монету, а затем вынимали изо рта и делали в ней дырку. В отверстие монеты продевали нитку и вещали на икону Антипы: люди верили, что после этого ритуала зубная боль обязательно прекратится. Если кто-то грустил о ком-то, то шел к реке, как правило, уже разлившейся, и выплакивал свое горе. Считалось, что половодье унесет печаль от человека, и ему станет легче. Хозяюшки в день памяти Антипы старались вымыть дома, в первую очередь полы, но без окон. Так священномученик помогал им очистить пространство после зимы.

Что можно делать на Антипу Водогона В праздник Половода народ обычно делал следующее: люди чистили колодцы и источники, так как через них шла целебная вода от Антипы, который защищал крестьян от болезней;

девушки гадали на будущее. Бросали в воду вербу — если та плыла по разлитой реке, это говорило о скорой свадьбе, а если тонула, это означало приход беды;

в этот день, помимо ритуала с серебряной монетой, люди ходили к знахарям, чтобы они помогли в лечении больных зубов. Целители обязательно обращались к священномученику Антипе;

еще один ритуал — выходить к разлившейся реке и отпускать весь негатив и зло, накопившиеся за зиму: обиды, дурные мысли, желание посплетничать. Все это уходило прочь вместе с водой.

Что нельзя делать на Антипу Водогона Некоторые действия были под запретом: нельзя было работать на земле: сеять, сажать, пересаживать растения — все это могло погибнуть;

мыть окна — через них в дом могла проникнуть нечистая сила и навлечь на семью беды; Сапелкин объяснил этот запрет просто: в старину в домах либо вовсе не было окон, либо они были очень маленькими, поэтому их попросту никто не мыл. стирать детские вещи тоже запрещалось — люди верили, что этим с одежды смывается защита. После этого ребенок мог заболеть;

ругаться у воды было нельзя — крик мог навлечь несчастья;

беременным на Антипу запрещалось считать деньги — это сулило финансовые трудности;

шить, вышивать, вязать не рекомендовали — вещь, сделанная 24 апреля, как правило, была недолговечной;

сплетни тоже были под запретом — люди верили, что злое слово на Антипу вернется обратно в троекратном размере.

Народные приметы 24 апреля Народные приметы на Антипу Водогона связывали с природными явлениями. Если в праздник лед на реке трогался, а вода выходила из берегов и напитывала поля, люди ждали богатого урожая. Если же лед в этот день все еще стоял, то считалось, что это означает долгую и холодную весну и скудный урожай в будущем.

Если 24 апреля пошел дождь — к хорошему урожаю грибов летом.

Заморозки на Антипу говорили о большом количестве груздей в предстоящем теплом сезоне.

Предки смотрели на рассвет: если он был красным, ждали скорого ненастья, если туман утром — к хорошему урожаю.

Если 24 апреля распускалась верба, люди верили, что пришел конец заморозкам и холодам.