Исцеляющий зубы святой и храм, который любят молодые: все о дне Антипы Водогона

Священник Конюхов объяснил, почему храм Антипы в Москве так популярен у молодежи

Православные 24 апреля вспоминают священномученика Антипу Пергамского — ученика Иоанна Богослова, которого язычники сожгли за веру в раскаленном медном быке. В народном календаре его прозвали Водогоном или Половодом — в честь весеннего разлива рек. Что известно о святом, почему в день его памяти люди лечили зубы, а беременным запрещали считать деньги — в материале 360.ru.

Что известно об Антипе Пергамском

Священномученик Антипа был епископом города Пергам (находился на западе Малой Азии, на территории современной Турции) и жил в I веке нашей эры.

«По преданию, он был учеником апостола Иоанна Богослова, это буквально второе поколение христиан», — рассказал 360.ru священник и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Иоанн Богослов — евангелист и апостол, один из любимых учеников Иисуса Христа. Таким образом, Антипа, если и не слышал проповеди Спасителя, то точно жил с ним в одно время.

Пергам, где жил епископ Антипа, был крупным городом, наполненным учеными. По этой причине его жители с опаской приняли новую веру. Призывы прийти к другому Богу в то время приравнивались к мятежу, объяснил 360.ru писатель-публицист, историк-религиовед и общественный деятель Николай Сапелкин.

«Антипу, как и всех первых христианских мучеников, подвергли наказанию. После ареста от него потребовали отказаться от Христа. Когда он этого не сделал, публично умертвили в храме Артемиды. Публичность была нужна еще и для того, чтобы все видели страдания и не посмели засомневаться в истинной вере того времени», — отметил религиовед.

Во времена раннего христианства божествами, которым поклонялись люди, были Зевс и Артемида. Любое упоминание Христа жестоко искоренялось.

Уникальный храм священномученика Антипы на Колымажном дворе

В Москве есть церковь, названная в честь священномученика Антипы, или Антипия. Она находится на Колымажном дворе и пользуется особенной популярностью у молодежи.

«Храм уникальный как за счет интересного устройства и архитектуры, так и за счет своего местоположения — он располагается рядом с Третьяковской галереей. По этой причине туда ходит много творческих людей, в том числе знаменитостей», — рассказал Конюхов.

Предыдущий настоятель храма — Дмитрий Рощин — и нынешний — Андрей Щенников — вышли из актерской среды. Кроме того, храм иногда посещает народная артистка РСФСР Екатерина Васильева, которая известна ролями в «Обыкновенном чуде», «Чародеях», «Экипаже». В 2021 году она приняла монашеский постриг и получила имя Василисы.

Церковь стала популярной среди молодежи, потому что ее настоятели создали в храме особую творческую атмосферу.

«Там есть свое очень классное кафе — я сам там был несколько раз. В нем царит дружелюбная атмосфера, и очень все красиво сделано: к нему даже можно применить слово „модное“ — настолько все эстетично. Там есть свой мерч, всякие толстовки. А еще в кафе проходят встречи с очень интересными людьми, в том числе со знаменитостями», — рассказал священник.

Почему праздник назвали Антипой Водогоном или Половодом

День памяти священномученика Антипы Пергамского, 24 апреля, всегда приходился на весну и время активного таяния снега на Руси — половодья, когда реки выходили из берегов и затапливали дороги, дворы, хозяйственные постройки.

«Начиналось хождение вод — с освобождением рек ото льда и осадками. Поэтому в народе праздник запросто назвали Антипой Водогоном или Половодом», — рассказал Конюхов.

Традиции на Антипу Водогона

Помимо наблюдения за природными явлениями, народ примешивал к ним свои суеверия и возникшие из них традиции. Например, предки верили, что покаяние в грехах и искренняя молитва помогут воде разлиться, чтобы крестьян ждал богатый урожай. К священномученику Антипе обращались и с просьбами об исцелении души и болезней, в частности проблем со слухом и зрением.

Еще Антипу считали исцелителем зубных недугов. Если в этот день разболелся зуб, к нему прикладывали серебряную монету, а затем вынимали изо рта и делали в ней дырку. В отверстие монеты продевали нитку и вещали на икону Антипы: люди верили, что после этого ритуала зубная боль обязательно прекратится.

Если кто-то грустил о ком-то, то шел к реке, как правило, уже разлившейся, и выплакивал свое горе. Считалось, что половодье унесет печаль от человека, и ему станет легче.

Хозяюшки в день памяти Антипы старались вымыть дома, в первую очередь полы, но без окон. Так священномученик помогал им очистить пространство после зимы.

Что можно делать на Антипу Водогона

В праздник Половода народ обычно делал следующее:

Что нельзя делать на Антипу Водогона

Некоторые действия были под запретом:

Сапелкин объяснил этот запрет просто: в старину в домах либо вовсе не было окон, либо они были очень маленькими, поэтому их попросту никто не мыл.

Народные приметы 24 апреля

Народные приметы на Антипу Водогона связывали с природными явлениями.

