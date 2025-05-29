Сегодня 00:00 «И облако взяло Его из вида». Как отмечают Вознесение Господне Православные и католики отметят 29 мая Вознесение Господне 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com Культура

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Москва

После воскрешения Иисус Христос поведал апостолам о своем втором пришествии, после чего покинул мир людской. Православный праздник в честь восшествия Сына Божия во плоти на небо назвали Вознесением. Как и о чем молиться в этот день, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.

Когда отмечают Вознесение в 2025 году Вознесение отмечают на 40-й день после Пасхи, оно всегда приходится на четверг. В 2025 году этот праздник выпадает на 29 мая. День накануне Вознесения считается последним пасхальным днем. По этой причине в церквях служат литургию. В 2025 году вместе с православными отмечать Вознесение Господне 29 мая будут и католики. Вознесение Господне входит в число двунадесятых праздников и символизирует не только уход Иисуса Христа в Царство Небесное, но и идею о соединении человека и Бога.

Интересно Двунадесятые праздники в православии — двенадцать главных церковных торжеств (кроме Пасхи), посвященных важнейшим событиям из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Они делятся на Господские и Богородичные, и отмечаются в течение года в определенные дни. Пасха не входит в число двунадесятых праздников — это «праздников праздник», имеющий особую службу, отличающуюся от служб двунадесятых праздников. Двунадесятые праздники в православии — двенадцать главных церковных торжеств (кроме Пасхи), посвященных важнейшим событиям из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Они делятся на Господские и Богородичные, и отмечаются в течение года в определенные дни. Пасха не входит в число двунадесятых праздников — это «праздников праздник», имеющий особую службу, отличающуюся от служб двунадесятых праздников.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

В чем суть праздника Вознесения Господня В течение 40 дней после воскрешения Христос приходил к ученикам и рассказывал о своем втором пришествии. Он также поведал им о жизни в Царствии небесном, объяснил, что после спасения всего человечества в рай попадут не только души умерших, но и их тела. Сын Божий учил, что следует ходить по миру и распространять знания от него. Затем Иисус ушел при виде апостолов с Елеонской горы в Иерусалиме, однако продолжает присутствовать на земле среди людей незримо.

Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Новый Завет

История празднования Вознесения До конца IV века Вознесение встречали вместе с Днем Святой Троицы, или Пятидесятницей — праздником сошествия Святого Духа на апостолов. Тогда верующие отмечали эти даты на 50-й день после Пасхи. С начала V века первые упоминания об отдельном праздновании стали встречаться в религиозной литературе. Например, о нем говорится в «Апостольских постановлениях», трудах Григория Нисского и Иоанна Златоуста.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как и о чем молиться на Вознесение Господне В храмах в этот день звучит молитва Вознесению Господню, тропарь на Вознесение, кондак и величание. На праздник священнослужители надевают белые одежды. Накануне вечером в храмах служат Всенощное Бдение, утром в четверг — литургию Иоанна Златоуста. Праздничные богослужения продолжаются следующие 10 дней, вплоть до Дня Святой Троицы.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Что нужно делать в праздник Вознесения На Вознесение Господне небходимо радоваться. Вот что принято делать в этот день: Ходить в гости;

Дарить пшеничные хлебцы с медом — лесенки;

Печь особые блины — Христовы лапотки;

Подавать милостыню;

Посетить храм;

Молиться.

Фото: Maksim Konstantinov/ / www.globallookpress.com

Что запрещено На Вознесение нельзя: Ругаться;

Спорить;

Грешить;

Желать зла другому человеку;

Заниматься тяжелой работой;

Заниматься садом или огородом.

Фото: Uli Deck/dpa / www.globallookpress.com

Самые известные в России храмы в честь Вознесения Господня Храм Вознесения Господня в Коломенском Одним из основных построек, посвященных восшествию Иисуса Христа во плоти на небо, считается Храм Вознесения Господня в селе Коломенском на юге Москвы. Храм построили в 1532 году по указу царя Василия Третьего. Поводом стало рождение его сына — будущего Ивана Грозного. По легенде, строительством занимались итальянские архитекторы. Это первая шатровая церковь на Руси. В наше время храм включили в состав музея-заповедника. В Москве есть еще четыре храма, посвященные Вознесению.

Фото: Церковь Вознесения Господня в Коломенском парке в Москве / РИА «Новости»

Вознесенский женский монастырь В 1386 году вдова Дмитрия Донского Евдокия поручила построить в память о погибшем супруге в Московском Кремле монастырь. Позднее она постриглась в монахини и осталась там. Впоследствии в монастыре хоронили княжеских и царских дочерей и жен. Во время революции монастырь закрыли, через 10 лет большевики его разрушили.

Фото: Свято-Вознесенский Дубовский монастырь в Волгоградской области / РИА «Новости»

Вознесенский монастырь располагался не только в столице. До наших дней сохранились Старовознесенский храм в Пскове 1420 года постройки и Нововознесенский, который возвели в 1467-м. Также празднику Вознесения Господня посвятили собор Вознесенского Оршина в Тверской области, церковь Снетогорского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря в Пскове, церковь Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде, церковь на Никитской улице в Москве, церковь в Ростове Великом Ярославской области, Свято-Вознесенский Дубовский монастырь в Волгоградской области и другие.