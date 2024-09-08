Сегодня 11:54 Тамерлан, Ахмат, Махмет-Гирей. От кого Владимирская икона Божией Матери спасла Москву Священник Савченко рассказал, где сейчас находится Владимирская икона Богородицы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Культура

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Образ Богородицы занимает особое место в православии. Иконы с ее изображением не раз придавали русским людям силы в непростые времена. Самой почитаемой и древней считается Владимирская икона Божией Матери, в честь которой существует целый праздник. Его отмечают 8 сентября. Чем важен именно этот образ — в материале 360.ru.

Когда день памяти Сретению Владимирской иконы Божией Матери в 2024 году Сретение Владимирской иконы Божией Матери отмечают каждый год 8 сентября. Считается, что именно в этот день, то есть 26 августа по старому стилю, она спасла Москву от нашествия войск Тамерлана. Святыне молятся и в другие дни. Например, ее вспоминают 3 июня — в день освобождения Москвы от крымского хана Махмет-Гирея, а также 6 июля, когда столица избавилась от ордынского хана Ахмата. История Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Это самая почитаемая, известная и древняя икона в России. Считается, что ее написал евангелист Лука, рассказал 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай). Сначала икона находилась в Византии, но в XII веке ее прислали в Киев.

Фото: РИА «Новости»

«Из-за тяжелых междоусобиц, когда под Киевом шли многочисленные сражения, а князья ходили друг на друга войной, ее перенесли во Владимир. С той поры ее прозвали Владимирской. Позднее ее привезли в Москву, где ее до сих пор считают святыней», — отметил отец Николай. Праздник сретения, то есть принесения во храм, связан с походом тюрко-монгольского завоевателя Тамерлана летом 1395 года. Тогда на Руси правил сын Дмитрия Донского Василий I. Он всеми силами пытался объединить русских князей против Орды, но междоусобицы не прекращались. Из-за этого русское войско было малочисленным и не могло сравниться с полчищами Тамерлана. Тем не менее Василий двинулся к Коломне навстречу врагам. За князя молился митрополит Киприон, который в поддержку русского войска привез из Владимира в Москву икону Богоматери. И случилось чудо — Тамерлан отступил. По легенде, Богоматерь как заступница русской земли явилась Тамерлану во сне. Ее окружали ангелы с огненными мечами. Божия Матерь приказала эмиру оставить город. После пробуждения Тамерлан решил подчиниться и не пошел на Москву.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Позднее в честь сретения на Кучковом поле построили Сретенский монастырь. «Русские люди считали Владимирскую икону главной святыней, объединялись вокруг нее и молились, чтобы Божия Матерь избавила столицу от врагов», — добавил Савченко. Иконография Сретения Владимирской иконы Божией Матери Владимирская икона Пресвятой Богоматери относится к иконографическому типу Елеуса, то есть умиления. Икона передает нежность общения Младенца Христоса с Матерью Марией, которая предвидит страдания сына на Земле. От других образов икона отличается тем, что левая ножка младенца показывает пяточку. В более ранних работах художники не изображали подобного. Где сейчас находится образ Со времен похода Тамерлана икона все время оставалась в Москве. Исключениями стали только серьезные потрясения.

Фото: Икона «Богоматерь Владимирская». XII век. Государственная Третьяковская галерея / РИА «Новости»

Например, икону вывезли из столицы в 1812 году, когда Наполеон входил в город. Также икону временно забрали, когда были гонения на церковь во время революции. В период Великой Отечественной войны образ эвакуировали в Екатеринбург, но после его снова отвезли в Москву. Сейчас икона находится в Третьяковской галерее. «Были долгие споры по поводу того, почему святыню выставили в музее. Сами сотрудники галереи обеспокоились сохранностью реликвии. В итоге при галерее возвели небольшой храм, где сейчас находится образ», — рассказал отец Николай. Сотрудники музея создали особые условия для хранения иконы — как важного исторического объекта. В то же самое время икона находится в церкви — как святыня.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com / Global Look Press

Что нужно и нельзя делать 8 сентября На Сретение Владимирской Божией Матери не следует: ругаться и конфликтовать;

грустить;

злословить;

заниматься тяжелой физической работой;

купаться;

стричь ногти и волосы;

брать деньги в долг. Церковь рекомендует в этот день: провести в кругу близких;

помолиться;

помочь нуждающимся;

приготовить блюдо из овса. Хорошей традицией считается называть всех девочек, родившихся 8 сентября, Натальями.