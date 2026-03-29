Вербное воскресенье — 2026: смысл, традиции и запреты самого радостного дня Великого поста Священник Бородин объяснил, почему Иисус въехал в Иерусалим на осле

Вербное воскресенье — один из главных православных праздников, который каждый год приходится на разные даты. Почему Вход Господень в Иерусалим называют именно так, откуда пошла традиция освящать вербу, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Когда Вербное воскресенье в 2026 году В этом году Вербное воскресенье выпадает на 5 апреля. «Православные праздники делятся на две группы: одни не зависят от Пасхи, например, Рождество, а другие привязаны к ее дате. Вторые описывают события жизни Иисуса Христа, которые, собственно, привели к его распятию и потом к воскресению», — рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев. Вербное воскресенье, которое посвящено входу Христа в Иерусалим, празднуют за неделю до даты Светлой Пасхи, которую в 2026 году будут отмечать 12 апреля.

Интересно Праздник входит в число двунадесятых, то есть 12 праздников, которые описывают события земной жизни Иисуса Христа. Это, например, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Рождество Христово, Крещение Господне и другие.

Празднование Пасхи, в свою очередь, исчисляется по лунному календарю.

История праздника Входа Господня в Иерусалим За неделю до своей кончины и страданий Христос прибыл в Иерусалим, чтобы прожить последние земные дни, попрощаться с учениками и принять страдания и смерть. Он приехал на обычном осле — в знак добрых намерений. Народ встретил Иисуса очень тепло: под ноги ему кидали пальмовые ветки, некоторые снимали верхнюю одежду в знак уважения и торжества. «Это событие одновременно очень радостное и предвещающее дальнейшую скорбь, потому сначала народ встречал Спасителя с неописуемым счастьем, но через некоторое время эти же люди кричали в его адрес оскорбления и требовали: „Распни его, распни“», — напомнил Невеев. Почему праздник в обиходе называют Вербным воскресеньем В то время, когда Иисус вошел в Иерусалим, в городе из зелени были пальмы. Поэтому под ноги Спасителю люди бросали ветви этого дерева. Весь город встречал его как Мессию в надежде, что он освободит Иудейское царство от власти римских оккупантов. «Тогда Иудейское государство было в составе Римской империи. В знак того, что встречали его как царя, под ноги осла, на котором он ехал, кидали срубленные и сорванные пальмовые ветки. Так в те времена встречали триумфаторов», — отметил в беседе с 360.ru настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин. В России ранней весной, когда Церковь отмечает этот праздник, в большинстве регионов страны распускается верба. «По этой причине принято освящать вербу, вносить ее в храм, чтобы передать моменты цветения природы», — добавил Невеев.

Почему Христа встречали как Мессию Накануне Вербного воскресенья верующие вспоминают великое чудо, которое сотворил Христос, воскресив из мертвых Лазаря, своего друга, брата Марфы и Марии, которого Спаситель очень любил. Смерть пришла за Лазарем после тяжелой болезни — он не дожил до встречи с Иисусом четыре дня. «Лазарь больше трех дней находился в этой палестинской жаре в пещере, и тело уже начало разлагаться, о чем его сестры предупреждали», — отметил Бородин. Добравшись до города Вифания, где находилось тело Лазаря, Христос спросил у его сестры, верит ли она в то, что он способен воскресить брата. Девушка ответила, что верит. Тогда Спаситель начал горячо молиться, а после прокричал: «Лазарь! Иди вон!»

И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Евангелие от Иоанна

Узнав про это, народ встречал Христа как освободителя. А о чуде говорят в Лазареву субботу, которая в этом году выпадет на 4 апреля.

Почему Христос въехал в город на осле В те времена осел был обычным транспортом для путешествия простого человека. «Лошадей использовали либо знать, либо воины. А осла использовали все: на нем перевозили грузы, путешествовали. Тем более что путь до Иерусалима проходил через Елеонскую гору — это очень крутая дорога, и осел там пройдет, а лошадь могла и упасть в некоторых местах», — объяснил священник. Кроме того, осел — символ мира, добрых намерений, ведь это животное кроткое и миролюбивое. Традиции Вербного воскресенья В праздник верующие православные люди стараются прийти в храм. Служба начинается со Всенощного бдения. Далее следует утреня, на которой читают молитву вайи — стихи на благословение. Народ не только молится и вспоминает, как Христос вошел в Иерусалим, но и освящает веточки вербы — этим, как правило, и заканчивается церковное богослужение. Позже вербой украшают жилище. Хранят этот атрибут до следующего года.

Кроме того, это единственный день во время Великого поста, когда разрешается послабление — на стол ставят рыбу и немного красного вина или кагора. В старину к празднику пекли не только рыбные пироги, но и орехи из теста. Еще одно очень важное дело — проявление милосердия. Верующие стараются в этот день помочь нуждающимся или подать милостыню. Что можно и нельзя делать 5 апреля Любой христианский праздник — это день усиленного духовного труда, поэтому особое внимание нужно уделить: чтению молитв;

чтению Священного Писания;

добрым делам. «В этот день можно сначала пойти в храм, а потом навестить своих пожилых родителей, поговорить с детьми, почитать им книжку, куда-то с ними сходить, потрудиться — не ради труда, а ради воспитания», — объяснил Бородин.

Как и в любой религиозный праздник, не рекомендуется: ссориться и конфликтовать;

ругаться бранными словами;

злиться;

желать зла другим — оно может вернуться;

гулять на шумных вечеринках — предпочтение стоит отдавать тихой радости;

трудиться физически, особенно заниматься тяжелой работой;

заниматься рукоделием;

работать в огороде;

убираться дома — это стоит отложить на другой день, например, на Чистый четверг Страстной недели.

Приметы Вербного воскресенья В народе наблюдения чаще всего касались погоды: Если в этот день сильный ветер — лето будет прохладным;

День солнечный и теплый — к богатому урожаю в предстоящем сезоне;

Мороз на Вербное воскресенье обещал хороший урожай пшеницы. Многие приметы крутились вокруг главного атрибута праздника — вербы. Вот некоторые из них: Освященную вербу клали в изголовье больного — народ верил, что она обладала целебными свойствами;

По истечении года старую вербу принято было сжигать. Выкинуть веточки дерева — к несчастью;

Съесть почку вербы — к разрешению проблемы или трудностей;

Освященной вербой хлестали по бокам скот — люди верили, что это защитит животных от болезней.