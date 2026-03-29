Вербное воскресенье — 2026: смысл, традиции и запреты самого радостного дня Великого поста
Священник Бородин объяснил, почему Иисус въехал в Иерусалим на осле
Вербное воскресенье — один из главных православных праздников, который каждый год приходится на разные даты. Почему Вход Господень в Иерусалим называют именно так, откуда пошла традиция освящать вербу, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.
Когда Вербное воскресенье в 2026 году
В этом году Вербное воскресенье выпадает на 5 апреля.
«Православные праздники делятся на две группы: одни не зависят от Пасхи, например, Рождество, а другие привязаны к ее дате. Вторые описывают события жизни Иисуса Христа, которые, собственно, привели к его распятию и потом к воскресению», — рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев.
Вербное воскресенье, которое посвящено входу Христа в Иерусалим, празднуют за неделю до даты Светлой Пасхи, которую в 2026 году будут отмечать 12 апреля.
Праздник входит в число двунадесятых, то есть 12 праздников, которые описывают события земной жизни Иисуса Христа. Это, например, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Рождество Христово, Крещение Господне и другие.
Празднование Пасхи, в свою очередь, исчисляется по лунному календарю.
История праздника Входа Господня в Иерусалим
За неделю до своей кончины и страданий Христос прибыл в Иерусалим, чтобы прожить последние земные дни, попрощаться с учениками и принять страдания и смерть. Он приехал на обычном осле — в знак добрых намерений.
Народ встретил Иисуса очень тепло: под ноги ему кидали пальмовые ветки, некоторые снимали верхнюю одежду в знак уважения и торжества.
«Это событие одновременно очень радостное и предвещающее дальнейшую скорбь, потому сначала народ встречал Спасителя с неописуемым счастьем, но через некоторое время эти же люди кричали в его адрес оскорбления и требовали: „Распни его, распни“», — напомнил Невеев.
Почему праздник в обиходе называют Вербным воскресеньем
В то время, когда Иисус вошел в Иерусалим, в городе из зелени были пальмы. Поэтому под ноги Спасителю люди бросали ветви этого дерева. Весь город встречал его как Мессию в надежде, что он освободит Иудейское царство от власти римских оккупантов.
«Тогда Иудейское государство было в составе Римской империи. В знак того, что встречали его как царя, под ноги осла, на котором он ехал, кидали срубленные и сорванные пальмовые ветки. Так в те времена встречали триумфаторов», — отметил в беседе с 360.ru настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин.
В России ранней весной, когда Церковь отмечает этот праздник, в большинстве регионов страны распускается верба.
«По этой причине принято освящать вербу, вносить ее в храм, чтобы передать моменты цветения природы», — добавил Невеев.
Почему Христа встречали как Мессию
Накануне Вербного воскресенья верующие вспоминают великое чудо, которое сотворил Христос, воскресив из мертвых Лазаря, своего друга, брата Марфы и Марии, которого Спаситель очень любил.
Смерть пришла за Лазарем после тяжелой болезни — он не дожил до встречи с Иисусом четыре дня.
«Лазарь больше трех дней находился в этой палестинской жаре в пещере, и тело уже начало разлагаться, о чем его сестры предупреждали», — отметил Бородин.
Добравшись до города Вифания, где находилось тело Лазаря, Христос спросил у его сестры, верит ли она в то, что он способен воскресить брата. Девушка ответила, что верит. Тогда Спаситель начал горячо молиться, а после прокричал: «Лазарь! Иди вон!»
И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком.
Евангелие от Иоанна
Узнав про это, народ встречал Христа как освободителя. А о чуде говорят в Лазареву субботу, которая в этом году выпадет на 4 апреля.
Почему Христос въехал в город на осле
В те времена осел был обычным транспортом для путешествия простого человека.
«Лошадей использовали либо знать, либо воины. А осла использовали все: на нем перевозили грузы, путешествовали. Тем более что путь до Иерусалима проходил через Елеонскую гору — это очень крутая дорога, и осел там пройдет, а лошадь могла и упасть в некоторых местах», — объяснил священник.
Кроме того, осел — символ мира, добрых намерений, ведь это животное кроткое и миролюбивое.
Традиции Вербного воскресенья
В праздник верующие православные люди стараются прийти в храм. Служба начинается со Всенощного бдения. Далее следует утреня, на которой читают молитву вайи — стихи на благословение.
Народ не только молится и вспоминает, как Христос вошел в Иерусалим, но и освящает веточки вербы — этим, как правило, и заканчивается церковное богослужение. Позже вербой украшают жилище. Хранят этот атрибут до следующего года.
Кроме того, это единственный день во время Великого поста, когда разрешается послабление — на стол ставят рыбу и немного красного вина или кагора. В старину к празднику пекли не только рыбные пироги, но и орехи из теста.
Еще одно очень важное дело — проявление милосердия. Верующие стараются в этот день помочь нуждающимся или подать милостыню.
Что можно и нельзя делать 5 апреля
Любой христианский праздник — это день усиленного духовного труда, поэтому особое внимание нужно уделить:
- чтению молитв;
- чтению Священного Писания;
- добрым делам.
«В этот день можно сначала пойти в храм, а потом навестить своих пожилых родителей, поговорить с детьми, почитать им книжку, куда-то с ними сходить, потрудиться — не ради труда, а ради воспитания», — объяснил Бородин.
Как и в любой религиозный праздник, не рекомендуется:
- ссориться и конфликтовать;
- ругаться бранными словами;
- злиться;
- желать зла другим — оно может вернуться;
- гулять на шумных вечеринках — предпочтение стоит отдавать тихой радости;
- трудиться физически, особенно заниматься тяжелой работой;
- заниматься рукоделием;
- работать в огороде;
- убираться дома — это стоит отложить на другой день, например, на Чистый четверг Страстной недели.
Приметы Вербного воскресенья
В народе наблюдения чаще всего касались погоды:
- Если в этот день сильный ветер — лето будет прохладным;
- День солнечный и теплый — к богатому урожаю в предстоящем сезоне;
- Мороз на Вербное воскресенье обещал хороший урожай пшеницы.
Многие приметы крутились вокруг главного атрибута праздника — вербы. Вот некоторые из них:
- Освященную вербу клали в изголовье больного — народ верил, что она обладала целебными свойствами;
- По истечении года старую вербу принято было сжигать. Выкинуть веточки дерева — к несчастью;
- Съесть почку вербы — к разрешению проблемы или трудностей;
- Освященной вербой хлестали по бокам скот — люди верили, что это защитит животных от болезней.