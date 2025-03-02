02 марта 2025 21:00 Как Адам и Ева. Зачем верующим ограничивать себя в Великий пост 0 0 0 Фото: Artem Priakhin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Культура

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Великий пост — не только период ограничений в еде и отказа от удовольствий, но и глубокое духовное путешествие, цель которого — самоочищение и подготовка к одному из главных христианских праздников, Пасхе. В истории поста и его запретах разбирался 360.ru.

Великий пост 2025 Пост, который считается центральным во всех исторических церквях, начинается сразу после Масленицы и длится 48 дней, вплоть до Пасхи (Светлое Воскресение). В 2025 году — с 3 марта по 19 апреля.

В чем суть Великого поста Великий пост — наиболее строгий и длительный период воздержания для верующих, направленный на духовное обновление и подготовку к празднованию Светлого Воскресения. Этот период подразумевает не только ограничения в еде, но и отказ от удовольствий и развлечений: христиане стремятся к очистке духа, объяснила 360.ru доктор педагогических наук и педагог РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

В христианстве пост — аскетический порыв христианина, система воздержания от жизненных удовольствий и благ. Верующий берет на себя это обязательство самостоятельно на определенное время. Наталия Фоминых

В священных текстах пост упоминается как духовная практика, углубляющая связь между земным и божественным. Так, в 41-м псалме описано, как благодаря посту Давид достигает более глубокого понимания и близости с Создателем. Пост служит мостом к божественному, он изначально был предназначен для подготовки к таинству крещения. В прошлом это время было особенно значимым для язычников, стремившихся к обретению веры через отказ от прежних убеждений: они погружались в молитвы, читали проповеди и изучали религиозные тексты.

Фото: «Христос в пустыне», Иван Крамской, 1872 / Википедия

Таким образом, древний ритуал превратился в жертву во имя веры, подготавливая как тело, так и дух к принятию христианских устоев. Как правило, обряд крещения проводили в Рождество или Пасху, кульминацией которой была Великая Суббота. Выражая единство с теми, кто собирался стать частью христианской общины, православные приняли на себя обязательства Великого поста, что особенно было заметно во время Страстной недели.

Фото: Пилат обращается к толпе иудеев, призывая помиловать Христа, Антонио Чизери, 1862 / Википедия

История и традиции Великого поста Согласно Евангелию, после своего крещения Иисус, которого вел Святой дух, отправился в пустыню, где вдали от суеты посвятил себя молитве и посту. Так он готовился к своему земному предназначению, объяснила Наталия Фоминых. В течение 40 дней, подвергаясь искушениям диавола и воздерживаясь от пищи, Спаситель оставался непоколебим. По истечении этого времени, испытывая голод, он столкнулся с тремя коварными соблазнами, которыми злой змей стремился склонить Сына Божьего к греху. Несмотря на эти испытания, Иисус остался верен своим идеям и Господу. «Исторически считается, что впервые пост был предписан Богом нашим прародителям — Адаму и Еве. Именно им было запрещено вкушать от древа познания добра и зла запретный плот. Отсюда пошла христианская традиция», — объяснила собеседница 360.ru.

Фото: BAO/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Что запрещено в Великий пост В Великий пост принято глубоко погружаться в мысли о своей жизни и действиях, отказываясь от праздничных собраний и радостных событий. Это время для духовного очищения, ухода от привычек и мыслей, которые не служат росту и развитию. В течение 40 дней верующим стоит усиленно молиться, исповедоваться и приходить на службы. Важно понимать, что без искреннего раскаяния и обращения мыслями к Богу пост теряет свою суть, превратившись в обычное воздержание от вредной пищи.

Интересно Священнослужители все чаще советуют избегать переизбытка информации, ограничив бездумное времяпровождение в социальных сетях. Лучше сосредоточиться на внутреннем самосовершенствовании и духовном обновлении. Священнослужители все чаще советуют избегать переизбытка информации, ограничив бездумное времяпровождение в социальных сетях. Лучше сосредоточиться на внутреннем самосовершенствовании и духовном обновлении.

Богослов и архиепископ Кесарии Каппадокийской Василий Великий писал: «Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла».

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Что нужно делать во время Великого поста Как проходит Великий пост Перед началом Великого поста приходит Сырная седмица, или Масленица, когда верующие прекращают включать в рацион мясо и готовятся к более строгому рациону. Великий пост делится на два основных этапа: Святую четыредесятницу и Страстную седмицу (или Страстную неделю). В течение Святой четыредесятницы верующие стремятся к духовному очищению и приближению к Богу через пост, молитву и исповедь грехов. Это время подготовки к встрече с воскресшим Христом. Страстная седмица посвящена последним дням жизни Сына Божьего на земле, его учению, Тайной вечере, страданиям на Голгофе и воскресению. В эти дни верующие особенно глубоко переживают предшествующие Пасхе события, вместе мысленно проходя эти страдания с Иисусом Христом.

Постные дни также благоприятны для совершения крещения как детей, так и взрослых, чтения акафистов, молитв за усопших, в том числе проскомидий и панихид. Желательно чаще причащаться — это способствует духовному и физическому развитию. Важно добросовестно читать молитвы, посещать храмы, исповедоваться в содеянном, а также помогать нуждающимся. «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне», — говорил святитель Иоанн Златоуст.

Фото: Valya Egorshin / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Как питаться в Великий пост Первую неделю поста и Страстную седмицу принято считать самыми строгими периодами. В эти дни особенно преданные верующие ограничивают себя от всего, оставляя на столе лишь хлеб да воду. Однако такой подход требует большой силы воли и крепкого здоровья, потому не всем подходит. Придерживаясь поста, важно подходить к питанию осознанно, не поддаваясь чужим рекомендациям или излишнему поиску информации в интернете. Лучше всего ориентироваться на собственное здоровье, возможности тела и советы священника, к которому вы обращаетесь за духовным руководством.

Интересно Пост не следует воспринимать как диету. Если отказ от определенных продуктов, таких как мясо или молоко, дается тяжело, не стоит себя насильно ограничивать. Главное — внутреннее очищение и покаяние. Пост не следует воспринимать как диету. Если отказ от определенных продуктов, таких как мясо или молоко, дается тяжело, не стоит себя насильно ограничивать. Главное — внутреннее очищение и покаяние.

В вопросе интимных отношений решение остается за самими супругами. Если оба соблюдают пост, они могут по обоюдному согласию ограничить себя в близости. Если же один из партнеров постится, а другой — нет и при этом настаивает на супружеских правах, важно сохранять гармонию и взаимопонимание в отношениях, возможно, идя на компромисс. Об этом упоминал еще апостол Павел: «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Ведь пост не разрушит мир в семье, а наоборот, призван укреплять его.

Фото: Valya Egorshin / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Кому можно не поститься Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила с научной точки зрения, что пост — время, когда нужно сократить количество гормонов удовольствия, которые выработаются во время приема вкусной пищи. Тем не менее необходимо помнить, что длительный отказ от каких-то продуктов может привести к чрезмерной нагрузке на организм. Людям с хроническими заболеваниями, особенно связанными с сердечно-сосудистой системой и пищеварением, следует подходить к вопросу с особой осторожностью, предупредила врач. Строгие ограничения в диете могут спровоцировать обострение заболеваний, поэтому важно заручиться согласием и рекомендациями врача.

Фото: Artem Priakhin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Также пост не рекомендуется детям и беременным женщинам, чьи организмы нуждаются в большом количестве белка. Ведь это органическое вещество так необходимо для развивающегося — в утробе или вне — ребенка. Нехватка «строительного материала» может негативно сказаться на здоровье и росте. Помимо этого, строгих ограничений необязательно придерживаться пожилым людям.