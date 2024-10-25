В «Одноклассниках» отметят День оперы

Во Всемирный день оперы, 25 октября, пользователи «Одноклассников» получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям от 20 театров и культурных проектов страны. Среди них — «Санктъ-Петербургъ-опера», Геликон-опера и Лекторий «Достоевский». Просветительский контент можно найти под хештегом #ОпераБлиже.

Приуроченный к празднику проект объединит крупные сообщества и топ-авторов из сферы культуры, а также привлечет дополнительное внимание пользователей к театральной тематике.

К нему присоединились театры из разных регионов страны. В их числе, помимо перечисленных участников, Астраханский, Бурятский и Челябинский театры оперы и балета, Капелла «Санкт-Петербург» и другие.

Онлайн-событие также поддержат культурные проекты и организации — например, Культура.РФ, Гостелерадиофонд, Российская государственная библиотека.

В группе Культура.РФ пройдут четыре прямые трансляции: «Хованщина», «Пиковая дама», «Тоска» и детский спектакль «В гостях у оперной сказки». Портал «Культурный регион. Белгород» подготовил трансляцию оперы в концертном исполнении «Алеко» и оперы «Белгородский полк. Засечная черта», а также концерта «Вагнер, Верди, опера».

Капелла «Санкт-Петербург" в своей группе в ОК поделится с аудиторией трансляцией оперы «Русалка» Даргомыжского в концертном исполнении, а Петербург-концерт представит отрывок «Подводное царство» из оперы «Садко» в исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

В группе театра «Санктъ-Петербургъ-опера» будут транслировать оперу «Искатели жемчуга». Произведение выбрали неслучайно: день рождения его создателя, композитора Жоржа Бизе, как и Всемирный день оперы, отмечают 25 октября.

Башкирский государственный театр оперы и балета опубликует в своей группе в «Одноклассниках» прямую трансляцию оперы «В ночь лунного затмения». Челябинский театр оперы и балета покажет уникальное интервью с режиссером театра Тимофеем Соколовым, который расскажет о специфике работы режиссеров в музыкальном театре.

Проекты История.РФ и Лекторий «Достоевский» опубликуют образовательные лекции, которые расскажут пользователям ОК об истории оперы и самых известных оперных композиторах.

Кроме того, в соцсети состоится фотомарафон. Его участники смогут поделиться своими снимками из оперных театров. Для пользователей подготовили яркие рамки с тематическими цитатами, которыми можно украсить свои страницы.