День «Звездных войн» 2024: история и традиции праздника | 360°

«Да пребудет с тобой Сила!» В мире отмечают день «Звездных войн» Неофициальный праздник «Звездных войн» отмечают в мире 4 мая

День «Звездных войн» неофициально отмечается в России и во всем мире 4 мая. За 47 лет существования легендарная сага разрослась до целой вселенной и породила армию поклонников. Почему праздник встречают именно в этот день, его история и традиции — в материале «360».

История дня «Звездных войн»

Ежегодно в начале мая в социальных сетях раздаются призывы: «May the Fourth be with you», что переводится, как «Да пребудет с тобой 4 мая».

Стоит начать с того, что «Да прибудет с тобой Сила» — это пожелание, напутствие, которое джедаи из «Звездных войн» дают друг другу перед каким-либо заданием. То же самое, что «с богом» или «в добрый путь».

Фраза впервые появилась в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» Джорджа Лукаса в 1977 году. Но как она связана с 4 мая?

Все из-за каламбура, тиражируемого фанатами. «May the force be with you» («Да пребудет с тобой Сила») фонетически схожа с фразой «May the fourth be with you» («Да пребудет с тобой 4 мая»).

Кроме того, цитата из «Звездных войн» стала широко популярной в 1978 году. Тогда ее печатали на всех рекламных продуктах франшинзы: плакатах, наклейках, упаковках со сладостями и игрушками. Газетчики нашли слогану более патриотическое применение.

В преддверии национального праздника, Дня независимости 4 июля, в газетах стали появляться интерпретации фразы: «May the Fourth be with you», то есть «Да пребудет с тобой 4 мая».

Модификация слогана дошла и до Великобритании. Случилось это в 1979 году, 4 мая. В тот день Маргарет Тэтчер вступила в должность премьер-министра. В честь этого события журналист The London Evening News выпустил статью с заголовком «May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations!» («Да пребудет с тобой четвертое, Мэгги. Поздравляем!»).

В 2005-м фразу снова использовали в контексте праздника 4 июля. За несколько недель до события, 19 мая, вышел первый фильм второй трилогии — «Месть ситхов». Пиарщики заказали рекламу с мастером Йодой и слоганом «Да пребудет с тобой четвертое мая» на фоне красно-бело-синих фейерверков. Позже постер продавали на официальном сайте саги.

В итоге фанаты «Звездных войн» учредили неофициальный праздник 4 мая. В 2011 году Джордж Лукас и его Lucasfilm начали использовать дату в официальных промокампаниях и мероприятиях на телевидении, в книжных магазинах, прессе, интернете и точках видеопроката.

Традиции праздника

В Европе и Америке день «Звездных войн» — это большие фестивали, тематические дни в парках, конференции авторов и фанатов франшизы. В России все проходит более скромно — праздник поддерживают заведения общепита, предлагая особое меню, а телеканалы показывают старые и новые части.

Когда одни основательно готовятся изобразить джедая, другие собирают друзей и пересматривают фильмы саги в домашнем кругу.

С 2013 года праздник отмечают тематическими ивентами в «Диснейленде», продавая мерч из вселенной со скидками. Корпорация Disney 4 мая выпускает важные новости и анонсы, связанные с киновселенной.

Для фанатов, которые не успели отметить праздник 4 мая, есть хорошие новости: мероприятия продолжаются 5 и 6 мая. Первый день — «Месть Пятого» («Revenge of the Fifth»). Этот каламбур произошел от названия третьего эпизода саги «Revenge of the Sith» («Месть ситхов»).

В этот день фанаты переходят на темную сторону силы. Вместо джедаев они прославляют ситхов и других антигероев вселенной. А 6 мая называют «Местью Шестого» («Revenge of the Sixth»).

Последний шанс отметить праздник «Звездных войн» выпадает на 25 мая. В 2007 году в честь 30-летия выхода первого эпизода саги горсовет Лос-Анджелеса объявил эту дату Днем «Звездных войн».

Тогда же празднуют Geek Pride Day — фестиваль гик-культуры, в котором вспоминают не только творения Лукаса, но и другие научно-фантастические произведения. Например, «Автостопом по галактике» и «Плоский мир».

Сюжет «Звездных войн»

«Звездные войны» повествуют о политических спорах и военных столкновениях в «далекой-далекой галактике», населенной десятками рас.

Изначально Лукас придумал «Звездные войны» как эпос — минимум три фильма, но денег дали лишь на один эпизод. Поэтому режиссеру пришлось приложить немало усилий, чтобы первый смотрелся как самостоятельно, так и на случай, если продолжение удастся снять.

Когда кинолента сорвала кассу и мгновенно приобрела армию поклонников, Лукас тут же получил деньги на вторую и третью части. Тогда первый фильм «Звездные войны» приобрел название «Эпизод IV: Новая надежда», а все три киноленты вошли в Оригинальную трилогию: «Новая надежда», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение Джедая».

Оригинальная трилогия рассказывает о приключения Люка Скайуокера — сироты с планеты Татуин. Волею судеб Люк оказывается вовлечен в восстание против Империи.

Юноша уничтожает супероружие Империи — Звезду смерти, способную разрушать целые планеты. Скайуокер становится адептом мистической Силы и учеником магистра древнего ордена джедаев. Люк выясняет, что его отец — Дарт Вейдер, правая рука императора Палпатина и главный злодей Оригинальной трилогии. Наконец, Скайуокер способствует низвержению Империи.

В 1999 году на экраны вышла лента «Скрытая угроза», за ней последовали «Атака клонов» и «Месть ситхов». Эпизоды I, II, III стали приквелом Оригинальной трилогии. В них показали историю превращения Энакина Скайуокера в Дарта Вейдера.

Приквел-трилогия — это история торжества Темной силы и превращения Старой Республики в Империю, а Оригинальная трилогия — история реванша Светлой стороны.

«Звездные войны» после продажи компании Disney

В 2012 году Джордж Лукас продал компанию Lucasfilm вместе с правами на «Звездные войны» Disney. Новым президентом Lucasfilm стала Кэйтлин Кеннеди, соратник Стивена Спилберга и продюсер «Парка Юрского периода».

Сразу после сделки началась разработка продолжения легендарной франшизы в виде новой трилогии: «Пробуждение силы», «Последние джедаи» и «Скайуокер. Восход».

Новые хозяева франшизы постарались сохранить преемственность, чтобы не вызвать гнев фанатов классических трилогий, при этом сделать кино доступным для молодой аудитории. Disney запустил спин-офф «Звездные войны: Истории» — серии фильмов о молодом Хане Соло и о бойцах сопротивления.

Однако не все фанаты все же остались довольны судьбой «Звездных войн» при Disney. Все новые эпизоды, которые вышли в 2015–2019 годах, представляют собой повторение саги 80-х, поэтому они подверглись суровой критике.

В «Пробуждении Силы» и «Последних Джедаях» зритель увидел давно знакомые пейзажи и полное повторение предыдущих сюжетов, созданных еще молодых Джорджем Лукасом. Первый Орден представляет собой ту же Галактическую империю, его супероружие Старкиллер — это усовершенствованная Звезда смерти.

Ситуацию не спасли даже женщины-джедаи. Девятый эпизод вовсе стал настоящим ударом для всех поклонников «Звездных войн». По их мнению, Disney «изнасиловал» и уничтожил самую величайшую из всех космических вселенных, сообщил портал Аrgumenti.ru.

В 2018 году исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл рассказал, что у Лукаса было много наработок относительно новых эпизодов «Звездных войн». Однако Disney вместо использования идей режиссера объявила весь Star Wars до «Пробуждения силы» недействительным.

Кинокомпания перечеркнула заслуги десятков авторов и проигнорировала интересы миллионов фанатов, потому что ей было лень и некогда разбираться в этом, сообщил Live. Джордж Лукас тоже оказался не совсем рад такому раскладу. В одном из интервью он назвал менеджеров корпорации Микки Мауса «белыми работорговцами».

Режиссер признался, что хотел бы участвовать в создании новых кинолент хотя бы в качестве консультанта, но столкнулся со стеной равнодушия.