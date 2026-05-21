Сегодня 19:15 Удостоверения национального фильма получили «Лед-4», «Пальма-3» и «Снежная королева». Чего еще ждать? 0 0 0 Фото: Кинотеатр «Иллюзион» / Медиасток.рф Культура

Кино

Фильмы

Александр Петров

Никита Михалков

Отечественный кинематограф готовится к серии громких премьер, о чем говорят сведения из открытого реестра удостоверений национального фильма (УНФ). Новая «Снежная королева», фэнтези «Хозяйка медной горы», «Пальма-3», «Лед-4» и байопик Артура Пирожкова — эти и другие проекты получили УНФ. 360.ru расскажет о картинах, которые снимают сегодня в России, и какие премьеры ждать в кинотеатрах в конце мая.

Что готовят к выходу в России в кино «Снежная королева» Алексей Нужный, который ранее представил миру фильмы «Бременские музыканты», «Громкая связь» и «Обратная связь» с участием «Квартета И», готовит премьеру новой «Снежной королевы». Производством фильма занимается «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова». Предположительно, премьера должна состояться до конца 2028 года.

Интересно В конце 2026 года режиссер Карен Оганесян тоже представит свою интерпретацию всеми любимой сказки Ханса Кристиана Андерсена. Главную роль — Снежной королевы — в его картине исполнит Любовь Аксенова, известная по проектам «Майор Гром» и «Бывшие». Фильм обещает быть масштабным семейным блокбастером в стиле «Малефисенты». Впервые картину покажут в новогодний период.

Фото: Любовь Аксенова / РИА «Новости»

«Пальма-3» Режиссер Владимир Кондауров продолжит серию фильмов про овчарку, которую хозяин однажды оставил в аэропорту. В первой и второй частях снимались Виктор Добронравов, Владимир Ильин и Леонид Басов. В основе сюжета лежит реальная история, которая происходила в 1974–1976 годах в СССР в аэропорту Внуково. В сиквеле в жизни главных героев появляется еще один четвероногий друг — молодой медведь. «Хозяйка медной горы» Производством отечественного фэнтези занимается компания «Профит». Режиссером выступил тоже Кондауров. В центре сюжета — барская дочь Катя, которая влюбляется в простого камнереза Данилу. Однако отец не дает разрешения на неравный брак. Тогда Данила отправляется к могущественной владычице — Хозяйке медной горы, чтобы заключить с ней выгодную сделку, но в ее краях пропадает. Катя отправляется на поиски любимого. Фильм будет новым прочтением одноименной сказки Павла Бажова. «Принцесса на горошине» Режиссером картины утвердили Александра Лупашко. Фильм расскажет историю принца Филиппа, который, отчаявшись найти невесту в сказочном королевстве, попадает в современную Москву. В столице он знакомится с Лизой. Девушку бросил парень, и, разочаровавшись в любви и не веря в сказочных принцев, она не воспринимает Филиппа всерьез.

Фото: РИА «Новости»

«Лед-4» Четвертая часть «Льда» не будет продолжением с персонажами Саши Петрова и Аглаи Тарасовой. История фигуристки Нади и хоккеиста Саши завершилась в третьей части фильма. На этот раз команда покажет новую историю, но сюжет станет спин-оффом предыдущих фильмов и будет развиваться в той же вселенной. Над кинолентой работает компания «Водород». Режиссером стал Александр Андрющенко, который снял первые части. Другие картины, получившие УНФ Режиссер Марюс Вайсберг начнет работать над фильмом «Мужчина моей мечты» . Картину поддержит «Централ Партнершип»;

«Красную Шапочку» снимет Александр Карпиловский на студии «Арни Медиа»;

В 2026 году сразу два байопика получили УНФ — про Децла и Артура Пирожкова ;

Зрителей ждет музыкальное драмеди «Музыка нас связана» — вероятно, про популярную 80-90-х годах группу «Мираж»;

В кинотеатрах покажут современную интерпретацию советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!» — он также получил удостоверение;

Клим Шипенко снимет свою «Золушку»;

На экранах появится фильм «Баба-Яга на каникулах» — вероятно, детское фэнтези от студии «Фреш-Фильм»;

Еще одна премьера, которую готовят в России, — это экранизация сказки, но на этот раз русской народной — «Мальчик с пальчик».

Фото: Кинотеатр Kinostar De Luxe в Химках / Медиасток.рф

Что смотреть в кино в мае В четверг, 21 мая, в кино вышел новый триллер Гая Ричи «Грязные деньги» с участием Генри Кавилла и Джейка Джилленхола. Также продолжается прокат сиквела «Дьявол носит Prada» с Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. «Дамы вперед» — ремейк французской комедии «Со мной непросто» — про шовиниста, после удара головой попадавшего в мир, где правят женщины. Проект, который появится на российских экранах 22 мая, украсили Саша Барон Коэн, Розамунд Пайк и Фиона Шоу. Индийская мелодрама «Луна моего сердца» покажет романтическую историю любви — лента выйдет в прокат также 22 мая. Триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном выйдет в кино 28 мая. Картина Алексея Ионова расскажет о молодоженах, которые хотят прыгнуть с парашютом, но их самолет терпит крушение.