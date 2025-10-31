Сегодня 04:00 Русский ответ Хеллоуину. В чем суть Тыквенного Спаса и как его отметить? Эзотерик Шмелев рассказал, чем Тыквенный Спас отличается от Хеллоуина 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

В конце октября в России отмечают Тыквенный Спас. Праздник достаточно молодой, он появился (то ли в шутку, то ли всерьез) как русский аналог западному Дню всех святых. Как именно отмечать 31 октября и в чем отличие от Хеллоуина, разбирался 360.ru.

Что такое Тыквенный Спас Тыквенный Спас — нововведение последних двух-трех лет. Праздник появился на фоне борьбы с влиянием Запада, и в России решили придумать свой Хеллоуин, рассказал 360.ru исследователь мифологии Дмитрий Пауков. В православном календаре есть три Спаса: Яблочный, Медовый и Ореховый. С 2023 года начали праздновать еще и Тыквенный — в день, когда за границей отмечают Хеллоуин. «В православной и языческой традиции нет такого Спаса или отдельного почитания тыквы. С другой стороны, с 31 октября на 1 ноября отмечалась Велесова ночь. По своей сути это событие близко к западному Хеллоуину», — рассказал эксперт. Однако если за границей этот день означает бал нечисти, то россияне благодарят землю за хороший урожай и отмечают окончание его сбора.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В чем отличие Тыквенного Спаса от Хеллоуина Иностранный Хеллоуин берет начало от языческого древнего праздника Самайн, напомнил в разговоре с 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. «Это ночь практиков, ведьм и тех, кто был связан с определенными силами. Проводили работы с духами, различные шабаши, колдовские обряды», — пояснил эзотерик. Со временем Хеллоуин в Европе превратился в некий маскарад, где люди веселятся. Ранее вырезанными в тыквах лицами и свечами внутри пытались отпугнуть злых духов, сейчас такие предметы считают ярким украшением интерьера и красивым атрибутом праздника. В славянской традиции Тыквенный Спас символизирует урожай и плодородие, ни о какой нечисти речи не идет.

Фото: Maik Meyer/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как отметить Тыквенный Спас в 2025 году Так как праздник молодой, устойчивых традиций еще не сформировалось. Однако уже есть некоторые идеи, как превратить этот день в яркое представление. В школах и культурных центрах можно организовать ярмарки с тыквами и выпечкой. Параллельно подготовить мастер-класс по изготовлению поделок из тыкв или в ее виде, провести конкурс на самую большую тыкву или костюм. На Тыквенный Спас люди готовят блюда к праздничному столу: пироги, самсу, супы, пирожные, печенья, каши. Помещение можно украсить тыквами или поделками в виде овоща, расставить свечи и развесить желтые или оранжевые гирлянды. «Отнестись к этому дню следует как к Спасу и готовке продукта. Не следует выставлять пирожки на подоконник для духов. Это своего рода ограничение», — отметил Шмелев.

Фото: Seleznev Pavel/news.ru / www.globallookpress.com

Что приготовить на праздничный стол к Тыквенному Спасу Виновник торжества — тыква — содержит в себе калий, магний, которые полезны для сосудов и профилактируют атеросклероз. В ней есть натрий, рассказала 360.ru врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. «В тыкве много клетчатки. Она становится нежнее после термической обработки. В сыром виде, например в салате, тыква служит подкормкой для кишечной микрофлоры», — объяснила специалист. Чем рыжее мякоть, тем больше в ней бета-каротина, провитамина А, который благотворно влияет на зрение, иммунитет, здоровье кожи и слизистых, а также антиоксидантов. Они замедляют старение, укрепляют сосуды и сердце, снижают риск хронических заболеваний. В тыкве много витамина C и одновременно фермента, который его разрушает. По этой причине не нужно хранить овощ долго, поскольку витаминов в нем не останется, подчеркнула Белоусова.

Фото: Seleznev Pavel/news.ru / www.globallookpress.com

Да и зачем, если есть повод приготовить что-то вкусное к праздничному столу? Например, сделать овощной салат с морковью и яблоком, заправив его сметаной или растительным маслом. Если хочется интересную закуску, то следует обжаривать тыкву в кляре или панировке. Иногда овощ запекают в духовке со сметаной и медом — тогда он станет полезным десертом. Отличным осенним пирогом и украшением праздничного стола будет нежный тыквенный чизкейк. Для его приготовления понадобится: 500-600 граммов тыквы (мускатной или баттернат);

одна столовая ложка меда или кленового сиропа;

250 граммов песочного печенья «Юбилейное»;

120 граммов сливочного масла;

400 граммов сливочного сыра;

150 граммов сахарной пудры;

три куриных яйца и один желток;

200 миллилитров сливок 33%;

две столовые ложки кукурузного крахмала;

1,5 ложки молотой корицы;

0,5 ложки мускатного ореха;

0,5 ложки молотого имбиря;

щепотка гвоздики;

одна чайная ложка ванильного экстракта;

щепотка соли.

Фото: Andrey Turusov/Russian Look / www.globallookpress.com

Сначала нужно приготовить тыквенное пюре. Очищенную тыкву нарезать кубиками, выложить на противень, смазанный маслом, полить медом и одной столовой ложкой растопленного сливочного масла, перемешать и выпекать в духовке при 200 градусах 25-35 минут до карамелизации краев. Горячую тыкву измельчить в блендере до гладкого пюре, дать остыть. Форму для выпечки диаметром от 22 до 24 сантиметров смазать сливочным маслом. Измельчить в блендере печенье. Растопить 100 граммов сливочного масла, смешать с крошкой до получения влажной рассыпчатой массы. Выложить ее на дно формы, утрамбовывая по дну и бортикам. Убрать в холодильник на 20-30 минут. Для приготовления начинки потребуется разогреть духовку до 160 градусов. Взбить сливочный сыр с сахарной пудрой до однородности, добавить 450 граммов остывшего тыквенного пюре, ваниль и все специи, перемешать. Ввести по одному яйцу и желток, хорошо взбивая. Влить холодные сливки, крахмал и соль, перемешать венчиком. Взбивать на последнем этапе не нужно.

Достать основу из холодильника, обернуть форму с внешней стороны фольгой. Вылить на эту основу начинку. Поставить чизкейк в духовку, а на низ — противень с горячей водой, чтобы создать водяную баню. Выпекать 60-80 минут — края пирога должны схватиться, а середина слегка колебаться, напоминая желе. Выключить духовку, приоткрыть дверцу и оставить остывать. После убрать фольгу и поставить в холодильник на не менее чем шесть часов (в идеале — на ночь) для стабилизации текстуры. Подавать можно со взбитыми сливками, тертым шоколадом или мятой.