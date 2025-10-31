Русский ответ Хеллоуину. В чем суть Тыквенного Спаса и как его отметить?
Эзотерик Шмелев рассказал, чем Тыквенный Спас отличается от Хеллоуина
В конце октября в России отмечают Тыквенный Спас. Праздник достаточно молодой, он появился (то ли в шутку, то ли всерьез) как русский аналог западному Дню всех святых. Как именно отмечать 31 октября и в чем отличие от Хеллоуина, разбирался 360.ru.
Что такое Тыквенный Спас
Тыквенный Спас — нововведение последних двух-трех лет. Праздник появился на фоне борьбы с влиянием Запада, и в России решили придумать свой Хеллоуин, рассказал 360.ru исследователь мифологии Дмитрий Пауков.
В православном календаре есть три Спаса: Яблочный, Медовый и Ореховый. С 2023 года начали праздновать еще и Тыквенный — в день, когда за границей отмечают Хеллоуин.
«В православной и языческой традиции нет такого Спаса или отдельного почитания тыквы. С другой стороны, с 31 октября на 1 ноября отмечалась Велесова ночь. По своей сути это событие близко к западному Хеллоуину», — рассказал эксперт.
Однако если за границей этот день означает бал нечисти, то россияне благодарят землю за хороший урожай и отмечают окончание его сбора.
В чем отличие Тыквенного Спаса от Хеллоуина
Иностранный Хеллоуин берет начало от языческого древнего праздника Самайн, напомнил в разговоре с 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.
«Это ночь практиков, ведьм и тех, кто был связан с определенными силами. Проводили работы с духами, различные шабаши, колдовские обряды», — пояснил эзотерик.
Со временем Хеллоуин в Европе превратился в некий маскарад, где люди веселятся. Ранее вырезанными в тыквах лицами и свечами внутри пытались отпугнуть злых духов, сейчас такие предметы считают ярким украшением интерьера и красивым атрибутом праздника.
В славянской традиции Тыквенный Спас символизирует урожай и плодородие, ни о какой нечисти речи не идет.
Как отметить Тыквенный Спас в 2025 году
Так как праздник молодой, устойчивых традиций еще не сформировалось. Однако уже есть некоторые идеи, как превратить этот день в яркое представление.
В школах и культурных центрах можно организовать ярмарки с тыквами и выпечкой. Параллельно подготовить мастер-класс по изготовлению поделок из тыкв или в ее виде, провести конкурс на самую большую тыкву или костюм.
На Тыквенный Спас люди готовят блюда к праздничному столу: пироги, самсу, супы, пирожные, печенья, каши.
Помещение можно украсить тыквами или поделками в виде овоща, расставить свечи и развесить желтые или оранжевые гирлянды.
«Отнестись к этому дню следует как к Спасу и готовке продукта. Не следует выставлять пирожки на подоконник для духов. Это своего рода ограничение», — отметил Шмелев.
Что приготовить на праздничный стол к Тыквенному Спасу
Виновник торжества — тыква — содержит в себе калий, магний, которые полезны для сосудов и профилактируют атеросклероз. В ней есть натрий, рассказала 360.ru врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
«В тыкве много клетчатки. Она становится нежнее после термической обработки. В сыром виде, например в салате, тыква служит подкормкой для кишечной микрофлоры», — объяснила специалист.
Чем рыжее мякоть, тем больше в ней бета-каротина, провитамина А, который благотворно влияет на зрение, иммунитет, здоровье кожи и слизистых, а также антиоксидантов. Они замедляют старение, укрепляют сосуды и сердце, снижают риск хронических заболеваний.
В тыкве много витамина C и одновременно фермента, который его разрушает. По этой причине не нужно хранить овощ долго, поскольку витаминов в нем не останется, подчеркнула Белоусова.
Да и зачем, если есть повод приготовить что-то вкусное к праздничному столу? Например, сделать овощной салат с морковью и яблоком, заправив его сметаной или растительным маслом. Если хочется интересную закуску, то следует обжаривать тыкву в кляре или панировке.
Иногда овощ запекают в духовке со сметаной и медом — тогда он станет полезным десертом. Отличным осенним пирогом и украшением праздничного стола будет нежный тыквенный чизкейк.
Для его приготовления понадобится:
- 500-600 граммов тыквы (мускатной или баттернат);
- одна столовая ложка меда или кленового сиропа;
- 250 граммов песочного печенья «Юбилейное»;
- 120 граммов сливочного масла;
- 400 граммов сливочного сыра;
- 150 граммов сахарной пудры;
- три куриных яйца и один желток;
- 200 миллилитров сливок 33%;
- две столовые ложки кукурузного крахмала;
- 1,5 ложки молотой корицы;
- 0,5 ложки мускатного ореха;
- 0,5 ложки молотого имбиря;
- щепотка гвоздики;
- одна чайная ложка ванильного экстракта;
- щепотка соли.
Сначала нужно приготовить тыквенное пюре. Очищенную тыкву нарезать кубиками, выложить на противень, смазанный маслом, полить медом и одной столовой ложкой растопленного сливочного масла, перемешать и выпекать в духовке при 200 градусах 25-35 минут до карамелизации краев. Горячую тыкву измельчить в блендере до гладкого пюре, дать остыть.
Форму для выпечки диаметром от 22 до 24 сантиметров смазать сливочным маслом. Измельчить в блендере печенье. Растопить 100 граммов сливочного масла, смешать с крошкой до получения влажной рассыпчатой массы. Выложить ее на дно формы, утрамбовывая по дну и бортикам. Убрать в холодильник на 20-30 минут.
Для приготовления начинки потребуется разогреть духовку до 160 градусов. Взбить сливочный сыр с сахарной пудрой до однородности, добавить 450 граммов остывшего тыквенного пюре, ваниль и все специи, перемешать. Ввести по одному яйцу и желток, хорошо взбивая. Влить холодные сливки, крахмал и соль, перемешать венчиком. Взбивать на последнем этапе не нужно.
Достать основу из холодильника, обернуть форму с внешней стороны фольгой. Вылить на эту основу начинку. Поставить чизкейк в духовку, а на низ — противень с горячей водой, чтобы создать водяную баню.
Выпекать 60-80 минут — края пирога должны схватиться, а середина слегка колебаться, напоминая желе. Выключить духовку, приоткрыть дверцу и оставить остывать. После убрать фольгу и поставить в холодильник на не менее чем шесть часов (в идеале — на ночь) для стабилизации текстуры. Подавать можно со взбитыми сливками, тертым шоколадом или мятой.