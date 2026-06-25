Сегодня 16:26 «Гречневая каша — матушка наша»: традиции дня Акулины — Задери Хвосты Религиовед Сапелкин объяснил запрет пить молоко на Акулину-Гречишницу 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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День Акулины — Задери Хвосты, или Гречишницы, отмечали наши предки 26 июня. Примерно к этому времени начинала цвести гречиха, а еще появлялись оводы и слепни, из-за чего скот беспокоился и «задирал хвосты», пытаясь спастись от назойливых насекомых. День совпал и с памятью христианской мученицы Акилины. Кем она была, что готовили хозяйки 26 июня и почему нельзя было пить молоко — в материале 360.ru.

Кем была святая Акилина Акилина Финикийская — это христианская мученица, которая жила в третьем веке, рассказал 360.ru писатель-публицист, историк-религиовед и общественный деятель Николай Сапелкин. Родители воспитали девочку в христианской вере. Несмотря на юный возраст, во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане 12-летняя Акилина открыто рассказывала своим сверстницам о религии, из-за чего обратила на себя внимание. Когда ее привели к наместнику императора, она отказалась отречься от христианства. За это девочку подвергли зверским пыткам, но она осталась непоколебимой до самой смерти. Тело мертвой Акилины бросили за городом. Ночью к ней явился ангел, и девочка воскресла, после чего снова отправилась к императору и предстала перед ним невредимой. Тогда ее казнили.

Фото: Медиасток.рф

Как появился праздник Акулины Гречишницы Из-за сложности произношения этого имени на Руси она превратилась в Акулину. «Люди, забыв о ее мученическом подвиге, превратили святую в покровительницу гречихи, благодаря чему появился такой народно-православный праздник, который приходится на 26 июня», — рассказал Сапелкин. В зависимости от территории этот день у кого-то назывался Акулина-Гречишница, у кого-то — Акулина-Комарница, а еще где-то — Задери Хвосты. Это зависело от природно-климатических условий и температурных особенностей, которые приходились на этот день. «Как правило, к этому времени устанавливалась жаркая погода и появлялись оводы. От оводов и слепней больше всего страдали домашние животные: коровы и кони. Поэтому они, защищаясь от насекомых, хлестали себя хвостами и задирали их. Отсюда такое веселое и вызывающее улыбку название — Акулина — Задери Хвосты», — объяснил религиовед.

Фото: Медиасток.рф

Также день называли Акулиной-Гречишницей, потому что примерно в это время на юге страны подходила к цветению гречиха. А еще в этот день ее сажали, чтобы получился более поздний урожай, который старались убрать до первых морозов. Народные традиции на Акулину Гречишницу На Акулину готовили кашу из оставшейся с прошлого года гречки, а также блины из гречневой муки. Угощениями делились с родными и соседями. Хозяйки даже соперничали, у кого блюдо получилось вкуснее. Однако обычай был распространен не везде, а только там, где крупу сажали. Кроме того, греча — прихотливая культура, поэтому на ее урожай особенно не рассчитывали.

Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной.

Также было принято угощать кашей бедняков. Они, чтобы отблагодарить семьи, говорили: «Уроди вам, православным, гречи без счету. Без хлеба да без каши ни во что и труды наши». Есть мнение, что на Акулину старались не пить молоко — якобы в этот день оно становится вредным для здоровья. Однако Сапелкин отверг эту традицию — такого не было. «Скорее всего, это сейчас кто-то придумал. Потому что крестьяне и так мало пили молока, его старались перевести на масло. Пили уже либо сыворотку, либо скисшее, с которого снимали сливки», — объяснил эксперт.