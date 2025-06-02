Татарский Сабантуй — 2025. Что за праздник, какие блюда готовят и традиции соблюдают
Религиовед Кузнецов рассказал, в чем суть татарского Сабантуя
В июне 2025 года татары по всей России и за рубежом отметят Сабантуй — древний праздник окончания весенних полевых работ, внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Этот яркий фестиваль объединяет вековые традиции, спортивные состязания и богатое застолье. Когда и где его отпразднуют в 2025 году, какие традиции присущи Сабантую и что подают на стол — в материале 360.ru.
Когда и где отметят Сабантуй в 2025 году в России
Дата Сабантуя каждый год разная. Она зависит от окончания весенних полевых работ. Обычно его отмечают в конце мая — начале июня.
В 2025 году Сабантуй отметят приблизительно в первой половине июня, рассказал 360.ru религиовед Роман Кузнецов.
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«Помимо Татарстана и Башкирии, Сабантуй празднуют в некоторых регионах, где проживают татары и башкиры, например, в Оренбургской, Самарской, Челябинской областях», — отметил эксперт.
Что за праздник Сабантуй: история и суть
Праздник посвящен окончанию весенних полевых работ и началу летнего сезона.
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«Корни этого праздника — языческие. Они появились еще в дохристианское время», — объяснил Кузнецов.
Тогда период Сабантуя использовали для задабривания духов, чтобы осенью собрать богатый урожай. Поэтому его проводили в конце апреля — перед посевной, когда только сошел снег.
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После принятия татарами ислама религиозная часть праздника отошла на второй план, и теперь событие имеет увеселительный характер. Кроме того, Сабантуй начали отмечать в первой половине июня.
Главные традиции Сабантуя
«На Сабантуе принято устраивать спортивные состязания: борьбу на поясах, конные скачки и тому подобные активности. В программе празднования обязательно присутствуют народные гулянья, песни, танцы и национальная кухня», — рассказал религиовед.
Обязательные обычаи:
- Сбор подарков. За день или два до торжества дети ходят по населенному пункту и собирают крашеные куриные яйца, а мужчины с гармонью — награды для будущих турниров. Последние привязывают к специальному шесту. Главным подарком считают полотенце, другие призы — скатерть, салфетка, покрывало, головной убор, чайный набор, деньги.
- Соревнования на майдане. Это главное событие народного гулянья. Желающие состязаются в конных скачках, беге, перетягивании каната, национальной борьбе кэрэш.
- Вечерние игры среди молодежи. Обычно это песни, танцы, концерты или дискотеки, которые продолжаются до поздней ночи.
Блюда на Сабантуй
Обычно на Сабантуй готовят традиционную пищу.
«В основном это мясо, например, баранина или конина, выпечка — чак-чак, баурсаки, а также кумыс, то есть кобылье молоко», — рассказал Кузнецов.
Чак-чак
Это татарский десерт с медом. Для приготовления понадобятся:
- 2 куриных яйца;
- 70 граммов сахара;
- 300 граммов пшеничной муки;
- 140 граммов меда;
- 600 миллилитров подсолнечного масла без запаха;
- 50 граммов сливочного масла не менее 82,5% жирности;
- соль по вкусу.
Растопить сливочное масло в сотейнике с толстым дном на медленном огне, не доводя до кипения. Снять с огня, когда появится пена, остудить до комнатной температуры. В отдельной емкости взбить яйца, добавить соль, две столовые ложки сахара, размешать до растворения. Добавить в смесь остывшее масло. Просеять муку. Добавить 250 граммов в яичную смесь, замесить тесто. Перемешать до однородности, затем добавить еще две столовые ложки муки и продолжить месить тесто руками.
Посыпать мукой рабочую поверхность, выложить тесто, месить его на столе примерно 10 минут. Разделить на две части, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 10 минут. Каждую часть раскатать в пласт по полсантиметра, нарезать полосками шириной примерно три сантиметра. Затем каждую из них нарезать соломкой.
В казане или фритюре разогреть подсолнечное масло. С помощью сита избавить нарезанные полоски от лишней муки, иначе во время обжарки масло будет сильно кипеть и пениться. Партиями обжарить до золотистого оттенка, достать их шумовкой. Выложить на бумажные полотенца, дать впитаться лишнему маслу и остыть.
В сотейник выложить мед, нагреть на медленном огне, постоянно помешивая. Мед должен стать жидким. Добавить оставшийся сахар, довести до кипения, помешивая. Снять с огня. Продолжать помешивать, пока смесь не начнет пениться. Залить получившимся сиропом обжаренные полоски, размешать, смоченными руками сформировать горку на тарелке.