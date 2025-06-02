02 июня 2025 16:36 Татарский Сабантуй — 2025. Что за праздник, какие блюда готовят и традиции соблюдают Религиовед Кузнецов рассказал, в чем суть татарского Сабантуя 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В июне 2025 года татары по всей России и за рубежом отметят Сабантуй — древний праздник окончания весенних полевых работ, внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Этот яркий фестиваль объединяет вековые традиции, спортивные состязания и богатое застолье. Когда и где его отпразднуют в 2025 году, какие традиции присущи Сабантую и что подают на стол — в материале 360.ru.

Когда и где отметят Сабантуй в 2025 году в России Дата Сабантуя каждый год разная. Она зависит от окончания весенних полевых работ. Обычно его отмечают в конце мая — начале июня. В 2025 году Сабантуй отметят приблизительно в первой половине июня, рассказал 360.ru религиовед Роман Кузнецов.

Интересно В Казани Сабантуй пройдет 23 июня, в Набережных Челнах — 15-го числа, в небольших населенных пунктах Татарстана — 8-го и 9-го. В Башкирии торжества проводят в период с 25 мая по 16 июня. В Казани Сабантуй пройдет 23 июня, в Набережных Челнах — 15-го числа, в небольших населенных пунктах Татарстана — 8-го и 9-го. В Башкирии торжества проводят в период с 25 мая по 16 июня.

«Помимо Татарстана и Башкирии, Сабантуй празднуют в некоторых регионах, где проживают татары и башкиры, например, в Оренбургской, Самарской, Челябинской областях», — отметил эксперт.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Что за праздник Сабантуй: история и суть Праздник посвящен окончанию весенних полевых работ и началу летнего сезона.

Интересно Слово Сабантуй состоит из двух татарских слов: "сабан" ("плуг") и "туй" ("праздник"). Таким образом, Сабантуй — это «праздник плуга». Слово Сабантуй состоит из двух татарских слов: "сабан" ("плуг") и "туй" ("праздник"). Таким образом, Сабантуй — это «праздник плуга».

«Корни этого праздника — языческие. Они появились еще в дохристианское время», — объяснил Кузнецов. Тогда период Сабантуя использовали для задабривания духов, чтобы осенью собрать богатый урожай. Поэтому его проводили в конце апреля — перед посевной, когда только сошел снег.

Интересно Родиной Сабантуя считается Волжская Булгария — государство Среднего Поволжья X–XIII веков. Не исключено, что его прародителями были монголы. Родиной Сабантуя считается Волжская Булгария — государство Среднего Поволжья X–XIII веков. Не исключено, что его прародителями были монголы.

После принятия татарами ислама религиозная часть праздника отошла на второй план, и теперь событие имеет увеселительный характер. Кроме того, Сабантуй начали отмечать в первой половине июня.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Главные традиции Сабантуя «На Сабантуе принято устраивать спортивные состязания: борьбу на поясах, конные скачки и тому подобные активности. В программе празднования обязательно присутствуют народные гулянья, песни, танцы и национальная кухня», — рассказал религиовед. Обязательные обычаи: Сбор подарков. За день или два до торжества дети ходят по населенному пункту и собирают крашеные куриные яйца, а мужчины с гармонью — награды для будущих турниров. Последние привязывают к специальному шесту. Главным подарком считают полотенце, другие призы — скатерть, салфетка, покрывало, головной убор, чайный набор, деньги.

Соревнования на майдане. Это главное событие народного гулянья. Желающие состязаются в конных скачках, беге, перетягивании каната, национальной борьбе кэрэш.

Вечерние игры среди молодежи. Обычно это песни, танцы, концерты или дискотеки, которые продолжаются до поздней ночи.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Блюда на Сабантуй Обычно на Сабантуй готовят традиционную пищу. «В основном это мясо, например, баранина или конина, выпечка — чак-чак, баурсаки, а также кумыс, то есть кобылье молоко», — рассказал Кузнецов. Чак-чак Это татарский десерт с медом. Для приготовления понадобятся: 2 куриных яйца;

70 граммов сахара;

300 граммов пшеничной муки;

140 граммов меда;

600 миллилитров подсолнечного масла без запаха;

50 граммов сливочного масла не менее 82,5% жирности;

соль по вкусу. Растопить сливочное масло в сотейнике с толстым дном на медленном огне, не доводя до кипения. Снять с огня, когда появится пена, остудить до комнатной температуры. В отдельной емкости взбить яйца, добавить соль, две столовые ложки сахара, размешать до растворения. Добавить в смесь остывшее масло. Просеять муку. Добавить 250 граммов в яичную смесь, замесить тесто. Перемешать до однородности, затем добавить еще две столовые ложки муки и продолжить месить тесто руками.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Посыпать мукой рабочую поверхность, выложить тесто, месить его на столе примерно 10 минут. Разделить на две части, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 10 минут. Каждую часть раскатать в пласт по полсантиметра, нарезать полосками шириной примерно три сантиметра. Затем каждую из них нарезать соломкой. В казане или фритюре разогреть подсолнечное масло. С помощью сита избавить нарезанные полоски от лишней муки, иначе во время обжарки масло будет сильно кипеть и пениться. Партиями обжарить до золотистого оттенка, достать их шумовкой. Выложить на бумажные полотенца, дать впитаться лишнему маслу и остыть. В сотейник выложить мед, нагреть на медленном огне, постоянно помешивая. Мед должен стать жидким. Добавить оставшийся сахар, довести до кипения, помешивая. Снять с огня. Продолжать помешивать, пока смесь не начнет пениться. Залить получившимся сиропом обжаренные полоски, размешать, смоченными руками сформировать горку на тарелке.