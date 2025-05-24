Святые создатели кириллицы. Кирилл, Мефодий и День славянской письменности и культуры
Филолог Бубенчикова объяснила, в чем разница между глаголицей и кириллицей
В России и странах Восточной Европы в субботу, 24 мая, отмечают День славянской письменности и культуры. Дату приурочили ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Их почитают и в православии, и в католичестве как создателей славянской письменности, но в последнее время появились новые версии. Кем были братья, какой алфавит они создали и зачем — в материале 360.ru.
Кем были Кирилл и Мефодий
Братья Кирилл и Мефодий родились и выросли в городе Салоники (в славянской традиции — Солунь) в знатной семье. Ученые не смогли определить их этническую принадлежность: святые могли быть как греками, так и славянами, которые жили в IX веке. В Болгарии их считают своими, потому что до XX столетия к ним причисляли македонских славян, рассказала 360.ru филолог, старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Анастасия Бубенчикова.
«Их отец Лев был из богатого рода. Он служил офицером», — добавила эксперт.
Помимо них, в семье воспитывались еще пятеро сыновей.
Изначально Мефодий строил военно-административную карьеру, позже решил стать монахом: совершил постриг и стал настоятелем монастыря Полихрон.
Кирилл сразу пошел по духовно-ученому пути.
«Он всех поражал феноменальной памятью и способностями», — пояснила Бубенчикова.
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Он служил при патриархе Феоктисте, а после его убийства поехал с учениками в монастырь к брату.
«Если мы говорим о порядке упоминания, стоит отметить, что Кирилла называют в первую очередь, за ним Мефодия. В православной религии во время богослужений и литургий сначала идет Мефодий, так как он имел сан епископа, а за ним следует его брат», — объяснила филолог.
Как изобрели славянскую письменность
В 863 году к византийскому императору Михаилу III прислали послов из Великой Моравии. Князь Ростислав попросил дать ему человека, который смог бы перевести с греческого религиозные книги, а также разъяснить христианскую веру на славянском языке.
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В Моравию отправились Кирилл и Мефодий. Они создали алфавит для моравийцев на основе греческого.
До братьев некоторые миссионеры пробовали перевести богослужения на славянский, используя греческий и латинский языки.
«Эти попытки не имели успеха. Обилие звуков в славянском языке не имело схожих обозначений в греческом и латыни. Поэтому Кирилл создал азбуку, используя свои наработки», — отметила филолог.
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Таким образом, изначально славянский алфавит предназначался для жителей Моравии, но в стране он так и не прижился. Зато его начали применять другие государства.
До изобретения алфавита и письменности славяне использовали зарубки и черточки на кусках древесины. Позднее они хаотично записывали речь латинскими и греческими буквами. Вскоре церковные службы начали вести на старославянском языке. Есть свидетельства, что в X–XI веках его использовали в сфере науки и литературы.
Что изобрели Кирилл и Мефодий — глаголицу или кириллицу?
Долгое время считалось, что Кирилл и Мефодий создали кириллицу, а глаголица появилась позднее. Но были несостыковки.
До наших дней не дошли труды братьев — лишь письма их учеников. Кроме того, глаголица имела более сложную структуру и написание, что наводило ученых на мысль, что кириллица — это упрощение от глаголицы, соответственно, глаголицу придумали раньше.
Впервые об этом заговорил основатель славистики Йозеф Добровский. Вскоре исследования подтвердили эту гипотезу: в некоторых древних текстах кириллический текст написали поверх стертого глаголического.
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В 1855-м версию дополнил лингвист из Чехии Павел Йозеф Шафарик. По его мнению, Кирилл создал глаголицу, а кириллицу придумал один из его учеников — Климент Охридский. Более поздние исследования подтвердили эту гипотезу.
Однако Кирилла и Мефодия все равно почитают как создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка.
В чем же разница между алфавитами?
«Кириллица — это старославянская азбука. Принято считать, что ее создали благодаря смешению глаголицы и греческого алфавита, добавив обозначения цифр», — уточнила филолог.
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«В основе обозначений букв глаголицы лежат круг — символ бесконечности и треугольник — символ мудрости», — рассказала Бубенчикова.
Как кириллица пришла на Русь
До крещения Руси в 988 году предки не нуждались в новом языке. Алфавит потребовался, когда начались церковные богослужения. Сначала на основе старославянского сформировался церковнославянский, который считали литературным до конца XVII века.
Позже стало понятно, что язык нужно облегчить, приспособить к обычной жизни.
«Кириллица стала основой для русского алфавита», — рассказала Бубенчикова.
В каких еще странах используют кириллицу
Алфавит прижился в языках:
- некоторых славянских государств: болгарском, украинском, белорусском, черногорском, сербском, македонском, финно-угорском и других;
- стран коренных народов России: татарском, чеченском, якутском, карельском, удмуртском, калмыцком и других;
- бывших союзных республик: таджикском, киргизском, абхазском, осетинском и других.
История и традиции праздника
Корни торжества восходят к церковной традиции, существовавшей в Болгарии в X–XI веках. Празднования в честь святых Кирилла и Мефодия проводили по юлианскому календарю — 11 мая, отметила филолог.
Славянской письменностью заинтересовались в XIX веке. Тогда появился запрос на определение культурной идентичности использующих ее народов.
Впервые День памяти Кирилла и Мефодия прошел в 1858 году в болгарском городе Пловдиве.
В России долгое время Кирилла и Мефодия вспоминали только как святых на церковных богослужениях.
В 1863 году Российский священный синод установил ежегодное празднование Дня святых Кирилла и Мефодия по случаю 1000-летия их моравской миссии.
Анастасия Бубенчикова
С 2010-го в России основные торжества по случаю Дня славянской письменности и культуры проводят в Москве.
Где отмечают День славянской письменности
День святых Кирилла и Мефодия отмечают ежегодно 24 мая.
«Празднуют в Белоруссии, Болгарии, Северной Македонии, Словакии, России, Сербии, Украине, Чехии и Приднестровье», — рассказала филолог.
Праздничные мероприятия в России в 2025 году
Главные события в честь праздника в 2025 году проведут в Москве. В субботу, 24 мая, на Славянской площади возле памятника Кириллу и Мефодию запланировали концерт. На мероприятии произнесет речь патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Тогда же в храмах по всей стране проведут торжественные литургии в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Накануне праздника в образовательных учреждениях организуют тематические линейки, уроки, викторины и конкурсы чтецов.