Святые создатели кириллицы. Кирилл, Мефодий и День славянской письменности и культуры

В России и странах Восточной Европы в субботу, 24 мая, отмечают День славянской письменности и культуры. Дату приурочили ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Их почитают и в православии, и в католичестве как создателей славянской письменности, но в последнее время появились новые версии. Кем были братья, какой алфавит они создали и зачем — в материале 360.ru.

Кем были Кирилл и Мефодий Братья Кирилл и Мефодий родились и выросли в городе Салоники (в славянской традиции — Солунь) в знатной семье. Ученые не смогли определить их этническую принадлежность: святые могли быть как греками, так и славянами, которые жили в IX веке. В Болгарии их считают своими, потому что до XX столетия к ним причисляли македонских славян, рассказала 360.ru филолог, старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Анастасия Бубенчикова. «Их отец Лев был из богатого рода. Он служил офицером», — добавила эксперт. Помимо них, в семье воспитывались еще пятеро сыновей. Изначально Мефодий строил военно-административную карьеру, позже решил стать монахом: совершил постриг и стал настоятелем монастыря Полихрон.

Фото: Lin Hao/XinHua / www.globallookpress.com

Кирилл сразу пошел по духовно-ученому пути. «Он всех поражал феноменальной памятью и способностями», — пояснила Бубенчикова.

Интересно До принятия схимы Кирилла звали Константином. Он имел прозвище Философ. До принятия схимы Кирилла звали Константином. Он имел прозвище Философ.

Он служил при патриархе Феоктисте, а после его убийства поехал с учениками в монастырь к брату. «Если мы говорим о порядке упоминания, стоит отметить, что Кирилла называют в первую очередь, за ним Мефодия. В православной религии во время богослужений и литургий сначала идет Мефодий, так как он имел сан епископа, а за ним следует его брат», — объяснила филолог.

Как изобрели славянскую письменность В 863 году к византийскому императору Михаилу III прислали послов из Великой Моравии. Князь Ростислав попросил дать ему человека, который смог бы перевести с греческого религиозные книги, а также разъяснить христианскую веру на славянском языке.

Интересно Великая Моравия была на грани исчезновения — страну едва не поделили между собой франки и болгары. Ростислав, стремясь к независимости, отправил посла к папе римскому Николаю I с просьбой послать учителей для подготовки своих священников. После отказа князь попросил помощи у Византии. Великая Моравия была на грани исчезновения — страну едва не поделили между собой франки и болгары. Ростислав, стремясь к независимости, отправил посла к папе римскому Николаю I с просьбой послать учителей для подготовки своих священников. После отказа князь попросил помощи у Византии.

В Моравию отправились Кирилл и Мефодий. Они создали алфавит для моравийцев на основе греческого. До братьев некоторые миссионеры пробовали перевести богослужения на славянский, используя греческий и латинский языки.

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«Эти попытки не имели успеха. Обилие звуков в славянском языке не имело схожих обозначений в греческом и латыни. Поэтому Кирилл создал азбуку, используя свои наработки», — отметила филолог.

Интересно Принято считать, что Кирилл получил блестящее образование в Константинополе. Более того, он учился вместе с малолетним Михаилом III, чем можно объяснить выбор императора. Принято считать, что Кирилл получил блестящее образование в Константинополе. Более того, он учился вместе с малолетним Михаилом III, чем можно объяснить выбор императора.

Таким образом, изначально славянский алфавит предназначался для жителей Моравии, но в стране он так и не прижился. Зато его начали применять другие государства. До изобретения алфавита и письменности славяне использовали зарубки и черточки на кусках древесины. Позднее они хаотично записывали речь латинскими и греческими буквами. Вскоре церковные службы начали вести на старославянском языке. Есть свидетельства, что в X–XI веках его использовали в сфере науки и литературы.

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Что изобрели Кирилл и Мефодий — глаголицу или кириллицу? Долгое время считалось, что Кирилл и Мефодий создали кириллицу, а глаголица появилась позднее. Но были несостыковки. До наших дней не дошли труды братьев — лишь письма их учеников. Кроме того, глаголица имела более сложную структуру и написание, что наводило ученых на мысль, что кириллица — это упрощение от глаголицы, соответственно, глаголицу придумали раньше. Впервые об этом заговорил основатель славистики Йозеф Добровский. Вскоре исследования подтвердили эту гипотезу: в некоторых древних текстах кириллический текст написали поверх стертого глаголического.

Интересно Древнейшая сохранившаяся надпись глаголицей с точной датой относится к 893 году. Ее сделали в Болгарии при царе Симеоне. Древнейшая сохранившаяся надпись глаголицей с точной датой относится к 893 году. Ее сделали в Болгарии при царе Симеоне.

В 1855-м версию дополнил лингвист из Чехии Павел Йозеф Шафарик. По его мнению, Кирилл создал глаголицу, а кириллицу придумал один из его учеников — Климент Охридский. Более поздние исследования подтвердили эту гипотезу. Однако Кирилла и Мефодия все равно почитают как создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка.

Фото: www.globallookpress.com

В чем же разница между алфавитами? «Кириллица — это старославянская азбука. Принято считать, что ее создали благодаря смешению глаголицы и греческого алфавита, добавив обозначения цифр», — уточнила филолог.

Интересно В алфавите Кирилла и Мефодия насчитывалось 43 буквы: 24 из них заимствовали из византийского уставного письма, остальные придумали братья. В алфавите Кирилла и Мефодия насчитывалось 43 буквы: 24 из них заимствовали из византийского уставного письма, остальные придумали братья.

«В основе обозначений букв глаголицы лежат круг — символ бесконечности и треугольник — символ мудрости», — рассказала Бубенчикова. Как кириллица пришла на Русь До крещения Руси в 988 году предки не нуждались в новом языке. Алфавит потребовался, когда начались церковные богослужения. Сначала на основе старославянского сформировался церковнославянский, который считали литературным до конца XVII века. Позже стало понятно, что язык нужно облегчить, приспособить к обычной жизни. «Кириллица стала основой для русского алфавита», — рассказала Бубенчикова.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

В каких еще странах используют кириллицу Алфавит прижился в языках: некоторых славянских государств: болгарском, украинском, белорусском, черногорском, сербском, македонском, финно-угорском и других;

стран коренных народов России: татарском, чеченском, якутском, карельском, удмуртском, калмыцком и других;

бывших союзных республик: таджикском, киргизском, абхазском, осетинском и других. История и традиции праздника Корни торжества восходят к церковной традиции, существовавшей в Болгарии в X–XI веках. Празднования в честь святых Кирилла и Мефодия проводили по юлианскому календарю — 11 мая, отметила филолог. Славянской письменностью заинтересовались в XIX веке. Тогда появился запрос на определение культурной идентичности использующих ее народов. Впервые День памяти Кирилла и Мефодия прошел в 1858 году в болгарском городе Пловдиве.

Фото: www.globallookpress.com

В России долгое время Кирилла и Мефодия вспоминали только как святых на церковных богослужениях.

В 1863 году Российский священный синод установил ежегодное празднование Дня святых Кирилла и Мефодия по случаю 1000-летия их моравской миссии. Анастасия Бубенчикова

С 2010-го в России основные торжества по случаю Дня славянской письменности и культуры проводят в Москве. Где отмечают День славянской письменности День святых Кирилла и Мефодия отмечают ежегодно 24 мая. «Празднуют в Белоруссии, Болгарии, Северной Македонии, Словакии, России, Сербии, Украине, Чехии и Приднестровье», — рассказала филолог. Праздничные мероприятия в России в 2025 году Главные события в честь праздника в 2025 году проведут в Москве. В субботу, 24 мая, на Славянской площади возле памятника Кириллу и Мефодию запланировали концерт. На мероприятии произнесет речь патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тогда же в храмах по всей стране проведут торжественные литургии в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Накануне праздника в образовательных учреждениях организуют тематические линейки, уроки, викторины и конкурсы чтецов.