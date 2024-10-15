«Устав вечный в поколения ваши». Что такое Суккот и как его отмечают
Праздник Суккот отметят в 2024 году с 16 по 23 октября
Древний праздник Суккот считается одним из самых важных у евреев, так как берет свое начало в Библии. Праздник Кущей начинается 15-го числа месяца тишрей и продолжается неделю. В 2024 году он выпал на период с 16 по 23 октября. Об истории Суккота, традициях и его названии — в материале 360.ru.
Суккот — праздник Кущей: история и суть
Суккот в переводе с иврита означает «шатры» или «шалаши», в связи с чем имеет и другие названия: праздник Кущей, праздник шалашей или просто сбора урожая.
Согласно Библии, Моисей по повелению Бога освободил евреев из рабства в Египте. После этого они отправились домой, за полтора года добрались до конечной точки.
Там оказалось, что Землю обетованную, которую Бог обещал праотцам Аврааму, Ицхаку и Яакову отдать еврейскому народу, населил народ амореи, поэтому евреям нужно было отвоевать свои территории. Они сомневались в победе и в том, что смогут создать собственное государство.
Тогда Всевышний разгневался на освобожденный народ и обрек скитаться по Синайской пустыне. Несмотря на гнев, Бог все же не оставлял евреев: кормил их «манной небесной». Она снисходила на землю с небес каждое утро, кроме субботы. Жили иудеи в сукках, то есть временных шалашах.
После 40 лет скитаний евреи пришли на Землю Израильскую и отвоевали ее у амореев. Затем построили там надежные жилища, откуда ежегодно должны были переселяться во временные шалаши, чтобы исполнить Божью заповедь.
В 15-й день седьмого месяца (тишрей), когда вы собираете плоды земли, празднуйте праздник Всевышнего семь дней. <…> Это устав вечный в поколения ваши; в седьмой месяц празднуйте его. В сукке живите семь дней <…>, дабы знали поколения ваши, что в сукке поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской.
Библия
Таким образом, праздник Суккот символизирует завершение сезона сбора урожая и воспоминание о том, что Бог освободил иудейский народ из египетского рабства и помогал во время скитаний по пустыне. Живя в сукке, евреи верят, что Господь защитит их даже в таком хрупком пристанище.
Как отмечать праздник Суккот по традиции
У Суккота, как и любого праздника, есть свои традиции. Рассмотрим, что можно и нельзя делать в этот период, как молиться и что приготовить к праздничному столу.
Что нужно делать иудеям в Суккот
Чтобы исполнить заповедь, иудеям нужно построить временный шалаш, который называется сукка. Для этого выбирают безветренное место под открытым небом, но также подойдут балкон, палисадник и веранда. Под деревьями сукку устанавливать нельзя.
Стены могут быть из любого материала, а кровля — строго из растительного, например, еловые ветки, ветви пальмы, бамбука. На базарах перед праздником можно приобрести специальные кровли для сукки из циновки.
Интересно
Все семь праздничных дней народу положено спать и есть в сукке. Утолять жажду можно вне шалаша. Правило не распространяется на женщин и больных. Сегодня в сукке редко спят, в основном только едят.
Также каждый день праздничного периода на трапезу в сукку «зовут» духовных гостей — семерых библейских патриархов. Каждый из них ассоциируется с добродетелью:
- Авраам — доброта (хесед);
- Исаак — сила и строгость (гвура);
- Иаков — красота и истина (тиферет);
- Моисей — вечная победа (нецах);
- Аарон — величие и слава (ход);
- Иосиф — святость и основа (йесод);
- Давид — царственность и лидерство (малхут).
Во время обеда вспоминают историю жизни патриарха, обсуждают его духовные достижения. Приглашение можно читать по молитвеннику или своими словами.
Кроме того, в Суккот следует исполнить заповедь четырех растений — «арбаа миним». Для обряда нужно заранее купить нераспустившийся побег финиковой пальмы, три веточки мирты, две ветви плакучей ивы и плод этрога (цитрона).
Суть в следующем: в левую руку берут этрог, в правую — остальные растения. Руки соединяют, растения наклоняют из стороны в сторону, одновременно произносят благословение.
Каждый день Суккоты, кроме Шаббата, иудеи обходят круг вокруг синагоги с букетом из четырех растений. Одновременно читают молитвы Хошанот. В завершающей день праздничного периода синагогу обходят семь раз.
Этрог, лулав, мирт, ива: что означают растения в Суккот
Каждый из них имеет свое значение:
- Плод этрога обладает приятым запахом и вкусом, поэтому символизирует хорошие дела и евреев, знающих Тору — священную книгу;
- Побег финиковой пальмы имеет сладкий плод — финик, но обладает не совсем приятным запахом. Этот атрибут обряда обозначает знающих Тору евреев, которые не совершают добрые дела;
- Мирт не имеет вкуса, однако приятно пахнет. Растение символизирует евреев, которые совершают добрые дела, но не разбираются в Торе;
- Ива не имеет вкуса и запаха. Символизирует евреев, которые ни во что не верят и ничего не делают.
Букет из этих компонентов символизирует Бога, соединившего всех иудеев в один народ. Он помогал всем без исключения, учил держаться друг друга.
Запреты на праздник Суккот 16 октября
В Суккот запрещается работать в первый и последний дни празднования. В другие дни допускаются хлопоты, которые приведут к исполнению заповедей.
Категорически нельзя:
- ругаться;
- злословить;
- конфликтовать;
- желать другому зла, даже мысленно.
Молитвы в Суккот
Суккот начинается вечером. Сначала читают именно вечерние молитвы — Маарив: это Шма, Исраэль и Амида.
Утренние молитвы Шахарит тоже включают в себя Шма, Исраэль, Амиду, но к ним добавляется Мусаф. После полудня иудеям следует читать Минху — Амиду.
Что приготовить в Суккот
Обычно в Суккот на стол выставляют плетеный хлеб с медом и изюмом. Такой хлеб делают из дрожжевого теста с яйцами. Выпечку называют хала, она символизирует сладкий и счастливый год. Помимо этого, хозяйки обжаривают во фритюре традиционные пончики с желе.
Из алкоголя иудеи предпочитают вино, а детям дают виноградный сок. Так как Суккот — праздник сбора урожая, на стол ставят собранные фрукты и овощи. Они символизируют благодарность за плоды земли.
В эти дни обязательно едят мясо, им можно начинить овощи: например, подойдут фаршированные перцы или голубцы. Также иудеи очень любят креплах — по сути, это пельмени с куриным мясом, отваренные в курином бульоне.