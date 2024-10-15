Сегодня 21:00 «Устав вечный в поколения ваши». Что такое Суккот и как его отмечают Праздник Суккот отметят в 2024 году с 16 по 23 октября 0 0 0 Фото: White House/via Globallookpress.com / Global Look Press Культура

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Древний праздник Суккот считается одним из самых важных у евреев, так как берет свое начало в Библии. Праздник Кущей начинается 15-го числа месяца тишрей и продолжается неделю. В 2024 году он выпал на период с 16 по 23 октября. Об истории Суккота, традициях и его названии — в материале 360.ru.

Суккот — праздник Кущей: история и суть Суккот в переводе с иврита означает «шатры» или «шалаши», в связи с чем имеет и другие названия: праздник Кущей, праздник шалашей или просто сбора урожая. Согласно Библии, Моисей по повелению Бога освободил евреев из рабства в Египте. После этого они отправились домой, за полтора года добрались до конечной точки. Там оказалось, что Землю обетованную, которую Бог обещал праотцам Аврааму, Ицхаку и Яакову отдать еврейскому народу, населил народ амореи, поэтому евреям нужно было отвоевать свои территории. Они сомневались в победе и в том, что смогут создать собственное государство.

Фото: Моисей переводит евреев через Красное море. Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Тогда Всевышний разгневался на освобожденный народ и обрек скитаться по Синайской пустыне. Несмотря на гнев, Бог все же не оставлял евреев: кормил их «манной небесной». Она снисходила на землю с небес каждое утро, кроме субботы. Жили иудеи в сукках, то есть временных шалашах. После 40 лет скитаний евреи пришли на Землю Израильскую и отвоевали ее у амореев. Затем построили там надежные жилища, откуда ежегодно должны были переселяться во временные шалаши, чтобы исполнить Божью заповедь.

В 15-й день седьмого месяца (тишрей), когда вы собираете плоды земли, празднуйте праздник Всевышнего семь дней. <…> Это устав вечный в поколения ваши; в седьмой месяц празднуйте его. В сукке живите семь дней <…>, дабы знали поколения ваши, что в сукке поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Библия

Таким образом, праздник Суккот символизирует завершение сезона сбора урожая и воспоминание о том, что Бог освободил иудейский народ из египетского рабства и помогал во время скитаний по пустыне. Живя в сукке, евреи верят, что Господь защитит их даже в таком хрупком пристанище.

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua / Global Look Press

Как отмечать праздник Суккот по традиции У Суккота, как и любого праздника, есть свои традиции. Рассмотрим, что можно и нельзя делать в этот период, как молиться и что приготовить к праздничному столу. Что нужно делать иудеям в Суккот Чтобы исполнить заповедь, иудеям нужно построить временный шалаш, который называется сукка. Для этого выбирают безветренное место под открытым небом, но также подойдут балкон, палисадник и веранда. Под деревьями сукку устанавливать нельзя. Стены могут быть из любого материала, а кровля — строго из растительного, например, еловые ветки, ветви пальмы, бамбука. На базарах перед праздником можно приобрести специальные кровли для сукки из циновки.

Интересно Шалаш по возможности украшают. Для этого используют семь плодов: пшеница, ячмень, оливки, финики, инжир, гранаты и виноград. Также подойдут картины с изображением Суккота или занавески. Шалаш по возможности украшают. Для этого используют семь плодов: пшеница, ячмень, оливки, финики, инжир, гранаты и виноград. Также подойдут картины с изображением Суккота или занавески.

Все семь праздничных дней народу положено спать и есть в сукке. Утолять жажду можно вне шалаша. Правило не распространяется на женщин и больных. Сегодня в сукке редко спят, в основном только едят.

Фото: Peter Steffen/dpa / Global Look Press

Также каждый день праздничного периода на трапезу в сукку «зовут» духовных гостей — семерых библейских патриархов. Каждый из них ассоциируется с добродетелью: Авраам — доброта (хесед);

Исаак — сила и строгость (гвура);

Иаков — красота и истина (тиферет);

Моисей — вечная победа (нецах);

Аарон — величие и слава (ход);

Иосиф — святость и основа (йесод);

Давид — царственность и лидерство (малхут). Во время обеда вспоминают историю жизни патриарха, обсуждают его духовные достижения. Приглашение можно читать по молитвеннику или своими словами.

Фото: Global Look Press

Кроме того, в Суккот следует исполнить заповедь четырех растений — «арбаа миним». Для обряда нужно заранее купить нераспустившийся побег финиковой пальмы, три веточки мирты, две ветви плакучей ивы и плод этрога (цитрона). Суть в следующем: в левую руку берут этрог, в правую — остальные растения. Руки соединяют, растения наклоняют из стороны в сторону, одновременно произносят благословение. Каждый день Суккоты, кроме Шаббата, иудеи обходят круг вокруг синагоги с букетом из четырех растений. Одновременно читают молитвы Хошанот. В завершающей день праздничного периода синагогу обходят семь раз.

Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua / Global Look Press

Этрог, лулав, мирт, ива: что означают растения в Суккот Каждый из них имеет свое значение: Плод этрога обладает приятым запахом и вкусом, поэтому символизирует хорошие дела и евреев, знающих Тору — священную книгу;

Побег финиковой пальмы имеет сладкий плод — финик, но обладает не совсем приятным запахом. Этот атрибут обряда обозначает знающих Тору евреев, которые не совершают добрые дела;

Мирт не имеет вкуса, однако приятно пахнет. Растение символизирует евреев, которые совершают добрые дела, но не разбираются в Торе;

Ива не имеет вкуса и запаха. Символизирует евреев, которые ни во что не верят и ничего не делают. Букет из этих компонентов символизирует Бога, соединившего всех иудеев в один народ. Он помогал всем без исключения, учил держаться друг друга.

Фото: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Запреты на праздник Суккот 16 октября В Суккот запрещается работать в первый и последний дни празднования. В другие дни допускаются хлопоты, которые приведут к исполнению заповедей. Категорически нельзя: ругаться;

злословить;

конфликтовать;

желать другому зла, даже мысленно. Молитвы в Суккот Суккот начинается вечером. Сначала читают именно вечерние молитвы — Маарив: это Шма, Исраэль и Амида. Утренние молитвы Шахарит тоже включают в себя Шма, Исраэль, Амиду, но к ним добавляется Мусаф. После полудня иудеям следует читать Минху — Амиду.

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Что приготовить в Суккот Обычно в Суккот на стол выставляют плетеный хлеб с медом и изюмом. Такой хлеб делают из дрожжевого теста с яйцами. Выпечку называют хала, она символизирует сладкий и счастливый год. Помимо этого, хозяйки обжаривают во фритюре традиционные пончики с желе. Из алкоголя иудеи предпочитают вино, а детям дают виноградный сок. Так как Суккот — праздник сбора урожая, на стол ставят собранные фрукты и овощи. Они символизируют благодарность за плоды земли. В эти дни обязательно едят мясо, им можно начинить овощи: например, подойдут фаршированные перцы или голубцы. Также иудеи очень любят креплах — по сути, это пельмени с куриным мясом, отваренные в курином бульоне.