Сегодня 02:42 Суббота Лазаря: чудо воскрешения и подготовка к Пасхе 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Культура

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Лазарева суббота — особый день в пасхальном цикле, предваряющий праздник Входа Господня в Иерусалим. В 2025 году он совпал у католиков и православных. Верующие вспоминают евангельское чудо: воскрешение праведного Лазаря, доказавшее силу Христа над смертью. Об истории праздника и его традициях — в материале 360.ru.

Лазарева суббота 12 апреля 2025: история праздника

Лазарева суббота посвящена воскрешению праведного Лазаря, друга Иисуса Христа, который пролежал в гробнице четыре дня. Чудо, совершенное Спасителем, стало прообразом грядущего Воскресения Христова и символом веры в вечную жизнь. Дата праздника переходящая и зависит от Пасхи: он всегда выпадает на шестую неделю Великого поста, за день до Вербного воскресенья. Для верующих это время духовной подготовки, переосмысления жизненных ценностей и ожидания Светлого Христова Воскресения.

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Воскрешение Лазаря Это одно из самых драматичных и значимых чудес, описанных в Новом Завете. Оно подробно изложено в Евангелии от Иоанна (глава 11) и отсутствует у других евангелистов. Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в Вифании — селении близ Иерусалима. Семья была близка Иисусу: в Евангелии упоминается, что Спаситель «любил Лазаря». Когда Лазарь тяжело заболел, сестры послали весть Христу, но Он намеренно задержался на два дня. К моменту Его прихода Лазарь уже четыре дня как находился в гробнице — по иудейским обычаям, душа окончательно покидала тело на третий день, что делало воскрешение с точки зрения современников невозможным. Придя в Вифанию, Иисус встретил Марфу, которая выразила скорбь и веру: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю: чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе». Христос ответил: «Воскреснет брат твой… Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет». Эти слова стали ключевыми для христианского учения о вечной жизни.

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Иисус подошел к пещере, служившей гробницей, и велел отвалить камень от входа. Несмотря на предупреждения Марфы о запахе тления, Он воззвал к Отцу: «Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Затем громко произнес: «Лазарь! Иди вон». Умерший вышел, «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами».

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Это чудо стало кульминацией публичной проповеди Христа. Оно подтвердило власть Сына Божьего над смертью и предвосхитило собственное Воскресение, которое произойдет через несколько дней после распятия.

Интересно Многие иудеи, видевшие воскрешение, уверовали в Иисуса. Однако фарисеи и первосвященники, напуганные растущим влиянием Христа, приняли решение убить Его. В Евангелии прямо говорится: «С этого дня положили убить Его». Таким образом, чудо в Вифании стало катализатором событий Страстной недели. Многие иудеи, видевшие воскрешение, уверовали в Иисуса. Однако фарисеи и первосвященники, напуганные растущим влиянием Христа, приняли решение убить Его. В Евангелии прямо говорится: «С этого дня положили убить Его». Таким образом, чудо в Вифании стало катализатором событий Страстной недели.

Что делают в Лазареву субботу? Главное — богослужение в храме. На утрене поют тропарь, посвященный воскрешению Лазаря, а также читают отрывок из Евангелия от Иоанна. Многие верующие приносят в церковь ветви вербы, которые освящают на следующий день, в Вербное воскресенье. Дома основное внимание уделяют молитве и размышлениям о чудесах, описанных в Писании. В этот день также посещают кладбища, чтобы почтить память усопших, но без излишней скорби — праздник учит вере в бессмертие души.

Фото: Медиасток.рф

Что можно и нельзя есть в Лазареву субботу Лазарева суббота приходится на Великий пост, но в честь праздника церковный устав разрешает послабления. В меню включают: Икру (рыбную или овощную) как символ изобилия и радости;

Растительное масло для приготовления блюд;

Вино (не более одного бокала) в знак торжества. Под запретом остаются мясо, молочные продукты и яйца. Рыбу в этот день не едят — онв разрешена только в Благовещение и Вербное воскресенье. Основу трапезы составляют постные супы, каши, тушеные овощи и грибы.

Фото: IMAGO/F. Hecker / www.globallookpress.com

Традиции Лазаревой субботы Одна из главных традиций — заготовка вербы. Срезанные ветви украшают лентами и хранят до следующего года, веря в их защитную силу. Ими принято слегка хлестать домочадцев, особенно детей, приговаривая: «Не я бью, верба бьет! Будь здоров, как вода!» В этот день также помогают нуждающимся: раздают еду, жертвуют деньги на благотворительность. В некоторых регионах пекут «лазарники» — постные лепешки с медом или маком, которые дарят родным и соседям.

Фото: Matthias Bein/dpa / www.globallookpress.com

Приметы на Лазареву субботу Народные поверья тесно переплетены с природными циклами: Дождь сулит богатый урожай;

Солнечная погода предвещает жаркое лето;

Гроза считается знаком удачи в делах. Особое внимание уделяют вербе. Если ее почки распустились к празднику — год будет плодотворным. Засохшие ветви не выбрасывают: их сжигают или закапывают в землю, чтобы не навлечь беду.