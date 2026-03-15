Стирать нельзя, но в баню — можно: как не рассердить 23 марта Василису Указительницу Историк Сапелкин объяснил, почему славяне просили защиты от паводков у Василисы

Праздники

Паводки

Запреты

Погода

История

Рыбалка

Погода в Москве

Приметы

Реки

Аномальная снежная зима в этом году поставила нашу страну перед серьезной угрозой масштабных паводков. Вешние воды — разрушительны и страх перед ними был всегда, но если сейчас мы можем готовиться к половодью, соблюдая рекомендации МЧС и местных властей (в том числе об эвакуации), наши предки уповали только на святую Василису Указительницу, особенно в ее день — 23 марта. Какие традиции и запреты соблюдали, чтобы отвести беду — в материале 360.ru.

Угроза весенних паводков в 2026 году Зима в этом сезоне выдалась снежной, из-за чего во время таяния сугробов населенным пунктам будут грозит подтопления из-за обильных паводков. Так, синоптики предупредили, что в этом году половодье возможно в Алтайском, Красноярском и Камчатском краях, Владимирской, Калужской, Мурманской, Новосибирской, Орловской, Рязанской, Самарской, Томской и Тульской областях, Крыму. Если говорить только про Москву и Подмосковье, в этих регионах зимой сформировались рекордно высокие сугробы — до 80 сантиметров. Когда весной они начнут таять, образуется около пяти миллионов кубов воды, что сравнимо с объемом 50-этажного небоскреба или 1/10 озера Селигер. Почему предки просили защиты от паводков Василису Указительницу Март — переломный месяц между холодной стужей и теплом. Уже после Дня весеннего равноденствия 21 марта начинается время вешних вод, когда активно тает нападавший зимой снег. В старину в этот период детей отпускали на каникулы, потому что из-за половодья многие не могли дойти до школы, рассказал 360.ru писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин. Эта традиция сохранилась до сих — и сегодня в последнюю неделю марта школьники уходят на каникулы.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Примерно в XVII веке во всех крупных населенных пунктах появились храмы, и крестьяне могли слушать проповеди. На них им рассказывали и о грядущих церковных праздниках памяти того или иного святого. С ними наши предки связывали и погодные приметы. День памяти Василиссы Коринфской приходился на пору половодья, поэтому народная традиция превратила ее в почитаемую заступницу, которой молились и просили защиты от половодья и внешних вод. «Кроме того, всю последнюю декаду марта связывали со встречей весны, смотрели на погоду и прогнозировали будущий урожай», — добавил Сапелкин.

Фото: Медиасток.рф

Кто такая святая Василисса Коринфская Святая Василисса жила в III веке в городе Коринф. «Так случилось, что в этом городе сложилась христианская община из нескольких человек. Примерно в 250 году в Коринф прибыл один из посланников римского императора, чтобы выяснить, нет ли там тайных христиан, и наказать их, если найдутся», — уточнил историк. Посланник нашел общину верующего человека по имени Кодрат. Среди его учениц были и женщины, в том числе Василисса. «Кодрата стали пытать, но он нашел в себе силы не отречься от Христа. Тогда посланник римского императора арестовал его учениц и начал мучить уже их. Кого-то сожгли, кого-то растерзали, кому-то отрубили руки и ноги, утопили. Та же участь постигла и Василиссу», — добавил Сапелкин. Святая отказалась отречься от Христа, и ее вместе с другими учениками пытали. Когда Василиссу и других верующих бросили на съедение зверям, то животные их не тронули.

Фото: Медиасток.рф

Тогда мучениц привязали за ноги к колесницам и провезли по всему городу, а затем казнили. На Руси ее прозвали святую Василису Указительницей, потому что по погодным приметам в этот день можно было угадать, каким будет лето и урожай предстоящего сезона. Таким образом, мученица указывала людям будущее. Приметы дня Василисы Указительницы Вот самые яркие приметы, по которым предки предсказывали погоду и то, каким будет урожай: пошел дождь на Василису Указительницу — жди засушливого начала лета;

облака бегут по синему небу — к скорому теплу и дождю;

в этот день потекли вешние воды — летом будет хороший улов;

вернулись скворцы — совсем скоро сойдет снег;

прилетели ласточки — через две недели жди разлива рек;

день выдался холодным — зима задержится;

разлить кипяток в этот день считалось плохой приметой — она говорила о близкой беде.

Фото: Весна в Москве / Медиасток.рф

Традиции дня Василисы Указительницы Считалось, что день Василисы Указительницы — это последнее время, когда можно безопасно сходить на зимнюю рыбалку в центральной полосе России. Позже начинается активное таяние льда, и находиться на нем уже небезопасно. Люди верили, что Василиса повелевает воде, в том числе вешней. По этой причине в этот день принято в баню. Обязательно нужно было помолиться святой, чтобы половодье не затронуло дом и двор. Если несчастье все же случилось, крестьяне думали, что это наказание от Василисы за прошлогодние грехи. Также в этот день старались освятить воду. У печей собирались большие компании и рассказывали истории и сказки. В честь праздника хозяйки могли напечь сдобы, чтобы порадовать домашних.

Фото: Медиасток.рф

Что нельзя делать 23 марта В этот день нельзя: заниматься чернокнижными делами, в том числе гадать;

заниматься бытовыми делами;

ругаться и ссориться;

сплетничать и громко кричать — можно попасть в немилость святой Василисы;

тяжело работать;

тратить воду понапрасну, в том числе стирать;

девочкам и молодым женщинам надевать материнские головные уборы — это могло привести к болезням;

менять постельное белье — в противном случае приснится кошмар;

организовывать пышное застолье и плотно есть;

просить в долг — вместе с чужими деньгами в дом можно было принести несчастье.