Сегодня 09:04 Событие, которое изменило все. Когда отмечают День Крещения Руси в 2025 году Священник Конюхов: до Крещения Руси князь Владимир имел 5 жен и гарем наложниц 0 0 0 Фото: Sergey Sobyanin/Twitter.com/ Памятник князю Владимиру в Москве / www.globallookpress.com Культура

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Крещение Руси — один из поворотных моментов в истории России. Киевский князь Владимир объединил язычников и привел к христианской вере. Когда отмечается праздник, какое событие стало памятной датой и что известно о личности святого князя Владимира — в материале 360.ru.

Когда отмечается День Крещения Руси Событие празднуют ежегодно 28 июля — в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. «Именно он отдал приказ уничтожить языческие капища. Все статуи богов изрубили топорами и сожгли. Сначала князь призвал принять православие своих приближенных, а затем и весь народ», — рассказала 360.ru эксперт по религии профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых. История праздника: кто и как крестил Русь Крещение Руси произошло в 988 году. Пятнадцатого июля по юлианскому календарю князь Владимир Святославович принял христианство, что считается ключевым моментом в истории Руси. «Владимир, как и все его подданные, придерживался язычества, а христианство выбрал среди других религий. В том числе он серьезно рассматривал ислам и иудаизм», — объяснила Фоминых.

Фото: Девушка у картины художника Виктора Васнецова «Крещение Руси» / РИА «Новости»

Владимир приказал провести массовое крещение киевлян в водах Днепра. Событие стало основой для развития русской духовной и культурной жизни. Религиовед подчеркнула: переход к другой вере повлиял не только на духовный аспект, но и на многие другие. «Произошло укрепление государства, поскольку единая религия способствовала консолидации власти. Укрепились и установились дипломатические связи. Но самое главное, я считаю, что вместе с христианством на Русь пришли традиции южнославянской книжности», — пояснила эксперт. Житие князя Владимира Князь Владимир для русского народа — очень значимая личность, который когда-то сделал выбор веры не только для себя, но и для всей цивилизации. И это отразилось на его личности, рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Фото: РИА «Новости»

Владимир родился в 963 году и был сыном Святослава. Его воспитал брат матери, древлянской княжны Малуши, язычник Добрыня. Из-за этого убеждения князя всю первую половину жизни были непоколебимыми. В 972-м Владимир начал править Новгородом, а в 980 году пошел на Киев, которым руководил его старший брат Ярополк. Владимир одолел родственника и начал правление. За это время он усмирил племена вятичей, сразился с печенегами, завоевал новые земли. На Киевских горах он установил идолов, которым поклонялись и приносили человеческие жертвы.

Интересно Языческая традиция позволяла князю иметь нескольких жен — у него их было пять, не считая многочисленных наложниц. Языческая традиция позволяла князю иметь нескольких жен — у него их было пять, не считая многочисленных наложниц.

По преданию, все изменилось после смерти Феодора и его сына Иоанна. Победив ятвягов, князь решил принести очередную человеческую жертву, и жребий пал на Иоанна. Тогда Феодор отказался выдавать его, выступив перед толпой с речью о бесполезности ритуала, мнимости языческих богов, и начал проповедовать веру о едином Боге. Разъяренные слушатели разорвали мученика и его сына. Это так поразило Владимира, что он засомневался в истинности своей веры.

Фото: Икона, написанная к юбилейным торжествам в Киеве по случаю 1000-летия крещения Руси / РИА «Новости»

Согласно легенде, князь созвал в Киеве проповедников из разных стран, и к нему приехали болгары-мусульмане, немцы-латиняне, иудеи и греки. Владимир подробно расспрашивал гостей об их вере, обычаях. Больше всех его поразил греческий священник, который показал картину Страшного суда. Вторым аргументом стали бояре, побывавшие в Константинополе и лично увидевшие красоту Софийского храма. Они отметили:

Если бы вера греческая не была лучше других вер, не приняла бы ее бабка твоя Ольга — мудрейшая из людей.

Однако есть версия, что христианские традиции просто были Владимиру удобными. Приняв решение, князь понял, что не хочет подчинять Русь грекам. Тогда он силой взял Херсонес, оттуда отправил послов в Константинополь к императорам Василию II и Константину VIII Порфирородным с требованием выдать за него царевну Анну. Они ответили: мужем девушки может быть только христианин. В церковной традиции принято считать, что в этот момент Владимир ослеп.

Фото: Выступление московского синодального хора на праздничном концерте в честь 1025-летия Крещения Руси на Красной площади в Москве / РИА «Новости»

Прибывшая к нему невеста посоветовала князю поскорее креститься. Это произошло в 988 году. После купели он сказал:

Теперь я познал истинного Бога!

Затем обряд прошли 12 его сыновей — крещение состоялось на источнике Крещатик. Параллельно Владимир стремительно истреблял идолов.

Интересно Население Киева крестили в реке Днепр: священники на берегу читали молитвы, а люди по очереди погружались в воду. Затем веру распространили в Новгороде, Суздале, Ростове. Население Киева крестили в реке Днепр: священники на берегу читали молитвы, а люди по очереди погружались в воду. Затем веру распространили в Новгороде, Суздале, Ростове.

После смены веры Владимир правил 33 года — до самой смерти 15 июля 1015-го в селе Берестове. «Мы знаем князя Владимира как язычника — сурового, жестокого, который участвовал в убийстве собственного брата, взял чужую супругу. У него было множество жен, он был типичным языческим правителем и воином. Но князь претерпел полное преображение после крещения: стал милосердным, мудрым, начал строить церкви, избрал единственную жену, которой был верен до конца жизни», — рассказал отец Николай. Своим примером он показал, как сильно человека может изменить вера. Этот выбор отразился не только на его жизни, но и на жизни всего народа, который поначалу не до конца понимал все богословские тонкости, но чувствовал, что Владимир идет в верном направлении. Люди последовали за правителем, приняли христианство, которое настолько укрепилось, что стало основной религией, подытожил Конюхов.

Фото: Sergey Sobyanin/Twitter.com / www.globallookpress.com

Когда учредили День Крещения Руси Для учреждения праздника в 2008 году патриарх всея Руси Алексий обратился в правительство с инициативой. Он объяснил, что Крещение Руси — очень важный, поворотный момент в истории России, государственности, единой религии. На подготовку необходимых документов ушло почти два года, и 31 мая 2010 года праздник внесли в реестр государственных праздников и памятных дней. При этом его не считают выходным. Как празднуют День Крещения Руси Как и в любой большой церковный праздник, 28 июля в храмах проводят особое богослужение. Оно начинается на закате предыдущего дня и продолжается до самого рассвета.

Утренняя и вечерняя службы проходят по уставу великого праздника. Это значит, что в полдень звучит особый колокольный звон. Наталия Фоминых

В православных храмах 28 июля по всей России совершат крестный ход.

Фото: РИА «Новости»

Верующим нужно избегать конфликтов. «Это большой праздник для Церкви, и его считают временем, когда человек должен прийти в согласие с самим собой и окружающим миром», — дополнила религиовед. Нельзя: заниматься тяжелой физической работой;

устраивать шумные вечеринки или увеселительные мероприятия;

работать в огороде или поле. «Наши предки считали, что в этот день в поле живет нечистая сила и распространяет болезни», — объяснила религиовед. В День Крещения Руси рекомендуют провести время с семьей, обсудить с детьми историю, значение праздника, важность принятия христианства для страны. Можно вспомнить о том, как крестились родственники или дети. Необходимо сделать пожертвование. «В праздник нужно направить все свои мысли на духовное обновление и очищение: помолиться, попросить о мире, укреплении веры», — заключила Фоминых.