Самые яркие фильмы о Мэрилин Монро: как преподносили историю жизни главного секс-символа планеты

В Сети опубликовали первые кадры короткометражки о легендарной Мэрилин Монро, снятой к ее 100-летию. В преддверии выхода фильма 360.ru вспомнил, какие ленты об актрисе снимали раньше и какую реакцию они вызывали у критиков и зрителей.

Мэрилин Монро: вымысел и реальность

Мифы вокруг Мэрилин Монро начали рождаться еще при ее жизни. Кто-то приписывает ей многочисленные романы с женщинами*, в том числе фанатками и известными актрисами. Говорили, что она встречалась поочередно с президентом США Джоном Кеннеди и его братом Робертом. Не менее таинственной была смерть актрисы. По официальной версии, она скончалась от передозировки снотворного, но так и неизвестно, было ли это несчастным случаем. Споры идут до сих пор — звучат даже мнения о том, что Монро убили спецслужбы из-за связи с Кеннеди, якобы ради предотвращения политического скандала. Сосредоточимся на том, что известно наверняка.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net / www.globallookpress.com

Норма Джин Мортенсон (настоящее имя Мэрилин Монро) родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Ее детство было нелегким: отец в жизни девочки не участвовал — долгое время вообще не было известно, кто он, — а мать страдала психическими расстройствами и была признана недееспособной. Норма Джин жила в детском доме, затем переходила из одной приемной семьи в другую. В 16 лет, чтобы вновь не попасть в приют, девушка даже вышла замуж за рабочего Джеймса Догерти. Будущая Мэрилин Монро хотела стать актрисой с пяти лет, подростком с удовольствием пропадала целыми днями в кинотеатре. Ее карьера началась со съемки для пин-ап-открыток. Именно тогда ради работы фотомоделью от природы темно-русая девушка стала краситься в платиновый блонд. Известный всем псевдоним Норма Джин взяла в 1946 году, заключив договор со студией 20th Century Fox. В 1950-х она сыграла свои главные роли в кино: «Джентльмены предпочитают блондинок» (Лорелей Ли), «Как выйти замуж за миллионера» (Пола Дебевуаз) и «В джазе только девушки» (Душечка). За роль в картине «В джазе только девушки» Монро получила премию «Золотой глобус».

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net / www.globallookpress.com

В 1955 году актриса поступила в Актерскую студию Ли Страсберга, чтобы углубить свою игру. К тому времени ей надоели роли наивных блондинок и захотелось чего-то более сложного, драматического. Кроме того, Монро основала продюсерскую компанию. Звезда успела сняться в нескольких серьезных картинах, среди которых — «Неприкаянные» и «Автобусная остановка». Однако зрители запомнили ее прежде всего по ярким ролям в комедиях. Ослепительно красивая, дерзкая и соблазнительная, Мэрилин Монро стала секс-символом своего времени. Студии зарабатывали на ее фильмах десятки миллионов долларов (актрисе, кстати, платили по меркам Голливуда довольно скромно). Журнал People признал ее самой сексуальной женщиной всех времен.

Несостоявшаяся личная жизнь

Девушки пытались походить на нее, мужчины мечтали о ней, фанаты и журналисты не давали прохода. Однако все видели лишь образ, который Монро тщательно создавала вместе с киностудиями. Знакомые утверждали, что у актрисы огромная домашняя библиотека, ей приписывали высокий IQ. Можно предположить, что за эффектным «фасадом» скрывалась умная и несчастная женщина. Ей так и не удалось построить прочные отношения и стать матерью, хотя Монро горячо этого желала. Первый, ранний брак распался четыре года спустя, с началом актерской карьеры — позже Джеймс Догерти утверждал, что по контракту с киностудией девушка должна была быть свободна от семейных уз. Восемь лет спустя, в 1954-м, Монро вышла за бейсболиста Джо Ди Маджо и в том же году развелась из-за его ревности.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Через два года мужем звезды стал драматург Артур Миллер, и этот брак тоже закончился разводом. Попытки забеременеть от Миллера обернулись двумя или тремя выкидышами и внематочной беременностью, которую пришлось прерывать хирургическим путем. Актриса выпивала, страдала от депрессии и бессонницы, годами сидела на сильных снотворных. В ночь на 5 августа 1962 года ее нашли мертвой. Смерть наступила дома, полицию вызвала экономка. Мэрилин Монро было всего 36 лет. В ту роковую ночь закончилась ее жизнь, но не популярность. Карьера, романы и ранний уход Монро легли в основу десятков фильмов и сериалов. Одни картины опираются на факты, другие пестрят домыслами.

Фильмы о Мэрилин Монро

«Блондинка» режиссера Эндрю Доминика (2022): самый скандальный

Трехчасовой фильм получил редкий для драмы возрастной рейтинг NC-17 (18+) за откровенные сцены, причем не только сексуальные. Поклонников особенно шокировала натуралистичная сцена аборта и разговора с эмбрионом. Мэрилин Монро изобразили исключительно жертвой — горе-родителей, абьюзивных мужчин, алчных голливудских боссов. Проблемы в ее жизни объясняли в основном тем, что она была лишена отца. Домыслы о романах подавали как правду. Кстати, в основу фильма легла одноименная книга Джойс Кэрол Оутс (2000) — художественная, а не биографическая: в ней даже заменены многие имена. Писательница не скрывала, что смешала факты с домыслами. Те же аборты, которые, по книге и фильму, якобы делала Монро ради съемок, — вполне вероятно, выдумка. Как и поддерживаемая Оутс теория смерти Монро от рук ФБР.

«7 дней и ночей с Мэрилин» Саймона Кертиса (2011): самый романтичный

Один из самых любимых зрителями байопиков о Монро рассказывает о неделе из ее жизни во время съемок картины «Принц и танцовщица» в Великобритании. В основу легли дневники молодого ассистента режиссера Колина Кларка, который якобы гулял с актрисой ночами. По его версии, между ними зародилось невинное увлечение, несмотря на семилетнюю разницу в возрасте (Монро было 30, Кларку — 23).

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net / www.globallookpress.com

Вышла милая «стерильная» картина, не раскрывающая скандальных секретов и не претендующая на особую серьезность. Критики и друзья актрисы сочли фильм абсолютной выдумкой. Режиссера упрекали в романтизации дневников Кларка, который описывал тяжелую обстановку на съемках. При этом Мишель Уильямс, сыгравшая главную роль, получила премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

«Мэрилин, ее последний секрет» Франсуа Помэ (2022): самый научный

Документальный фильм французского режиссера запомнился поклонникам Мэрилин прежде всего тем, что раскрыл имя отца актрисы. Режиссеру обо всем рассказал ученый в области молекулярной археологии Людовик Орландо. Он сделал ДНК из волос Монро, купленных у аукциониста, и установил, что ее биологическим отцом был сослуживец матери Чарльз Стэнли Гиффорд. В распоряжении ученого оказался образец слюны правнука Гиффорда.

Мы провели настоящее расследование с целью выяснить, кем же был отец великой Монро. Несколько раз шли по ложному следу, потому что коллекционеры нас обманывали и продавали волосы чужих людей, не имеющих никакого отношения к актрисе. Но потом нашли человека, который бальзамировал тело Мэрилин. Благодаря полученным от него образцам удалось установить более 20% генетического профиля актрисы. Франсуа Поме

Монро никогда не видела отца. Роман ее матери с ним закончился, как только он узнал о ее беременности. В фильм также вошли архивные фото и интервью Монро.

«Норма Джин и Мэрилин» (1996) Тима Файвелла: самый психологичный

Художественная лента по мотивам книги друга и коллеги актрисы Теда Джордана «Норма Джин: Моя секретная жизнь с Мэрилин Монро» рассказывает о расколе между реальной молодой женщиной и ее киношным образом. Их даже сыграли разные актрисы — и обеих номинировали на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Норму Джин (Эшли Джадд) изобразили сильной и волевой, а Мэрилин Монро (Мира Сорвино) — слабой и ранимой. По версии сценариста, именно их противостояние стало причиной смерти звезды.

«Мэрилин и я» Джона Паттерсона (1991): самый наивный

Фильм основан на мемуарах журналиста и писателя Роберта Слэтцера, который утверждал, что был женат на Монро. Лента описывает его жизнь и встречу с актрисой на заре ее карьеры.

Фото: Marilyn Monroe Productions/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Экранизация не спровоцировала скандала — скорее, вызвала недоумение киноэкспертов и простых зрителей. Главной проблемой ленты, как и книги, было отсутствие доказательств. Критики отметили, что это больше очередной фильм-фантазия, чем документальное кино. Они отмечали внешнее сходство актрисы Сьюзан Гриффитс с Монро, но режиссерскую подачу сочли слабой, а главного героя — чересчур хорошим парнем.

Что известно о новой короткометражке о Мэрилин Монро

Семнадцатиминутный фильм «Эффект плоти» сняла сестра актера Джейка Джилленхола — актриса, номинантка на «Оскар» и «Золотой глобус» Мэгги Джилленхол. Проект переосмысливает судьбу Мэрилин Монро и предлагает пофантазировать о том, как могла бы сложиться ее жизнь, если бы она дожила до векового юбилея. Главные роли исполнили звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон (Монро в молодости) и 93-летняя Эллен Берстин (Монро в старости). Премьера состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале.