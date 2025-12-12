Адвент, Сочельник, Санта-Клаус. Почему католики отмечают Рождество 25 декабря?

Религиовед Фоминых объяснила, почему католическое Рождество отмечают 25 декабря

Миллионы людей отмечают католическое Рождество в ночь на 25 декабря. За фиксированной датой скрывается многовековая история богословских споров, культурных усвоений и сознательного выбора. Почему западные христиане остановились именно на этом дне, чем праздник отличается от православного, что такое рождественская месса и адвент и какие традиции пришли в Россию с Запада — в материале 360.ru.

Почему католическое Рождество отмечают 25 декабря

Римская церковь выбрала 25 декабря датой Рождества не случайно. Рим установил это правило в далеком IV веке как ответ на популярные языческие праздники и сместил фокус на рождение Христа, рассказала 360.ru профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова, религиовед Наталия Фоминых.

Одним из них был День бога солнца, или Sol Invictus, что в переводе с латинского означает «непобедимое солнце».

Впервые 25 декабря как дата Рождества упоминается в 221 году. Папа римский Юлий официально закрепил ее спустя много лет — лишь в 336-м.

«Чтобы консолидировать христианскую веру, этот обычай приняла и Восточная Церковь, в том числе Константинополь, но только к концу IV века. Постепенно это стало общехристианской нормой», — рассказала Фоминых.

В чем отличия православного и католического Рождества

Первая и самая очевидная разница — даты праздника: православный мир отмечает Рождество Христово 7 января.

«Она возникла из-за перехода Православной церкви — русской, сербской, грузинской и ряда других — на юлианский календарь в противовес григорианскому, который используется на Западе. Из-за этого дата сместилась на 13 дней», — объяснила религиовед.

Также заметно разнится подготовительный период. Примерно за месяц в католической и некоторых протестантских церквях начинается предрождественский период, который называется адвент. В это время детям принято дарить подарки ежедневно.

Католический пост соблюдается только один день — в Сочельник, то есть 24 декабря.

«Так, 24-го числа католики соблюдают строгие правила. В этот день проходят праздничные службы, после которых христиане отправляются домой, садятся за праздничный стол. На нем обязательно стоят мясные блюда. В некоторых странах это индейка», — рассказала Фоминых.

В православии же все дни Рождественского поста равнозначные, в том числе Сочельник. В ожидании чуда люди делают добрые дела, подают милостыню, молятся, размышляют. Для православных это время строгой подготовки к приходу Спасителя в мир.

Вечером в Сочельник православные выходят из поста — это называется разговение. Оно должно быть плавным, поэтому на стол ставят преимущественно постные блюда. Их должно быть 12 — по числу апостолов.

Вместе собирается семья, друзья и близкие — эта традиция есть как у католиков, так и у православных.

Некоторая разница между церквями есть и в богослужениях. В тексте обоих направлений славится Господь, который пришел в мир. Его сравнивают с солнечным светом.

«У католиков проходит три рождественских службы: в полночь, на рассвете и днем. Каждая из них имеет свое значение. В православии служба одна — ее проводят ночью. В ней соединяются Великое Повечерие, Утреня и Божественная литургия», — объяснила Фоминых.

Католические службы называются мессы. Они символизируют три разных аспекта Рождества:

Еще одно отличие — католический праздник опирается на западную культуру, а православный — на византийскую.

«Несмотря на разницу в дате, богослужениях, акцентах, подготовке к празднику, православное и католическое Рождество — это яркий семейный праздник, который сочетает в себе как глубокую веру, так и теплоту традиций и ожидание чуда — появления Христа», — отметила религиовед.

Что такое рождественский адвент?

В православной традиции Рождество называют второй Пасхой с акцентом на Боговоплощение как начало спасения человечества. Католики делают акцент на подготовку к празднику — адвент.

«Это яркое и радостное время, период добрых дел, семейных традиций, когда украшается дом, организуют обильные застолья. Акцент делается на символике света и дарения», — объяснила Фоминых.

Кульминацией дарения Богом Сына считается ночная месса в Сочельник, когда происходит дарение света — после ночи приходит рассвет. По этой причине адвент считается самым богатым на подарки периодом.

Папское благословение «Городу и миру»

У католиков есть особенная традиция — папское обращение к христианскому миру. Оно называется «Городу и миру» — это торжественное благословение, которое папа римский дает два раза в год. Это происходит на Пасху и Рождество, иногда трижды — по особым случаям.

Традиция тянется из Древнего Рима, однако окончательно сформировалась довольно поздно — к XIII веку. С тех пор ее содержание не меняли.

«В обращении звучит не только благословение, но и слова утешения. Папа римский призывает к миру и помощи нуждающимся, говорит о надежде, прощении, милосердии», — сообщила религиовед.

Обращение включает молитву о прощении грехов на латинском языке.

История праздника Рождества Христова

По сравнению с другими событиями из описания жизни и бытия Иисуса Христа, например, Вознесением Господня, Крещением, Днем сошествия Святого Духа на апостолов, его день рождения, или Рождество, христиане начали отмечать очень поздно — впервые упоминание об этом встречается лишь в III веке.

Это связано с отношением иудеев к рождению человека — оно считалось началом страдания и грехопадения. По этой причине его не праздновали. Также отказ от торжества появления ребенка на свет противопоставлялось язычникам, которые отмечали день рождения громко, с песнями, танцами и угощениями.

Кроме того, до сих пор не известно, когда именно родился Иисус.

Евангелисты Лука и Матфей упоминают факт рождения Иисуса Христа, но нет ни точной даты, ни описания или даже времени года. По некоторым подсчетам, это произошло примерно 15 сентября.

Наталия Фоминых

Когда возникла необходимость в определении даты, обратили внимание на день рождения Солнца Непобедимого — оно приходилось как раз на 25 декабря.

«Это сделали, чтобы уравновесить языческий день рождения Солнца с христианским праздником, придать ему христианское звучание. Еще привнести в христианство роль Солнца. Потому сейчас очень часто Иисуса сравнивают с солнцем и светом», — отметила религиовед.

Согласно другой версии, от Благовещения 25 марта, когда Мария узнала благую весть о том, что ждет ребенка, отсчитали ровно девять месяцев, и получилось 25 декабря.

Однако точность даты появления на свет Спасителя не так важна, как его роль в этом мире — принятие всех грехов людских на себя и страдание за весь человеческий род.

Рождественские католические традиции

Существуют общие старые рождественские традиции, которые присущи всем странам. Например, это символы вечной жизни, которые вешают на дверь, — рождественские венки и амелы.

«Есть и адвент-венок. Вплетенные в него свечи зажигают по одной — на каждое воскресенье перед Рождеством. Они символизируют путь Иисуса на земле. В Рождество будут светить все четыре — как жизнь людей осветил Христос», — объяснила Фоминых.

В Швеции принято гадать на разбитых тарелках, в Великобритании — на рождественском пудинге, который готовят к праздничному столу. В момент помешивания теста загадывают желание и кладут в него монетку или крекер — на удачу.

В Германии дарят звезду, украшают ею дом, а во время рождественской трапезы подают гуся. В Швеции подарки приносит гном. В этот день девочки разносят кофе и булочки с шафраном, а на голову обязательно надевают венок со свечой.

«В Австрии непослушных детей навещает рогатое чудовище, а послушных одаривает подарками. В Словакии старший мужчина подбрасывает ложку с пудингом к потолку. Чем больше к нему прилипнет угощения, тем лучше будет наступающий год», — рассказала религиовед.

В Испании кормят бревно. За то, что люди это делают, святой Николай, или Санта-Клаус, спускается через дымоход в дом и одаривает всех подарками. Их он прячет в это самое бревно.

Санта-Клаус приходит в дома людей через дымоход во всей Европе. Однако в Нидерландах люди верят, что Санта-Клаус приходит в дома 5 декабря, а не 24-го или 25-го, как в других католических странах.

В Греции пекут хлеб, в который прячут монетку. Его дарят друзьям, что считается символом удачи. В Японии, кроме привычных символов, жгут солому — ритуал должен отпугнуть злых духов. Также японцы едят жареную курицу, а подарки кладут под подушку.

В некоторых регионах Китая существуют целые рождественские деревни, где организуют зимние развлечения. Если иностранец попадет в такое место, ему обязательно достанется подарок.

Влияние католических символов Рождества на Россию

Символами Рождества в католической традиции считаются елки, вертепы — пещера, где появился на свет Иисус, венки со свечами, адвент-календари, пряники, гирлянды, рыба, орехи и Санта-Клаус.

Украшенные елки, венки, свечи и Санта-Клаус прочно вошли в российскую культуру. Однако они стали частью светского празднования Нового года, а не Рождества, подчеркнула Фоминых.

Санта-Клаус — это персонаж, который не имел отношения к Рождеству в христианской традиции. Однако прижился во многих странах и стал символом праздника.

«У западного Санты не получилось вытеснить Деда Мороза. Он остается символом светского Нового года. Этот персонаж приносит подарки, но никак не относится к православному Рождеству», — пояснила религиовед.

Украшенная игрушками и гирляндами елка пришла в Россию из Германии — и это протестантская традиция.

Предрождественский адвент породил тренд на косметические и другие адвент-календари: в 25 ячейках (по количеству дней до Рождества) находится полноразмерный продукт или его миниатюра. В календарях российских магазинов и брендов ячеек больше — 31, то есть открывать их нужно вплоть до Нового года.

Подарки сами по себе прочно вошли в российскую традицию. Их дарят не только на Новый год, но и на Рождество, что сплочает семьи и укрепляет традиции.

Фоминых отметила, что сегодня уникальное время, когда происходит смешение разных традиций. Они обогащают и дополняют светскую сторону Нового года и Рождества. Тем не менее службы в церквях продолжают проходить по всем католическим и православным канонам.

