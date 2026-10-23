Голос изнанки Японии. Что оставил после себя писатель Рю Мураками
Умер знаменитый японский писатель Рю Мураками, автор нашумевших произведений «Все оттенки голубого», «Дети из камеры хранения» и «Мисо-суп». На его счету — больше 40 романов, дебютная премия Акутагавы, миллионные тиражи и репутация одного из самых жестких голосов послевоенной японской литературы. Он откровенно писал о том, что принято прятать.
Бунтарь и противник западной культуры
Рюноскэ Мураками появился на свет 19 февраля 1952 года в семье художника. Его юность прошла в портовом городе Сасебо рядом с американской военно-морской базой, поэтому будущий писатель ощущал на себе влияние западной культуры. Восторгов это у него не вызывало — наоборот, Рю чувствовал внутреннее сопротивление.
В школе он собирал рок-группу, играл в регби, писал для школьной газеты, а также участвовал в акциях против американского военного присутствия. Однажды вместе с одноклассниками забаррикадировал крышу школы, после чего находился под домашним арестом три месяца.
В 1970 году Мураками переехал в токийский пригород Фусса и поступил в художественный университет Мусасино, а в 1976-м дебютировал с романом «Все оттенки голубого» — историей подростков-маргиналов, полной сцен секса и употребления наркотиков.
Книга произвела фурор среди читателей: тираж превысил миллион экземпляров, а сам автор получил престижную премию Акутагавы. Критики тоже были под впечатлением и окрестили Рю основателем нового направления в японской литературе.
Вместе с этим в адрес Мураками сыпались обвинения в декадентстве, но они совершенно не волновали молодого писателя.
Темная сторона Японии
Дальше были «Дети из камеры хранения», «69», «Мисо-суп», «Топаз», «Экстаз», «Меланхолия» и «Танатос». Проза Рю отличалась не только глубоким психологизмом и неожиданными сюжетными поворотами, но и обилием сленга, а также жесткими темами.
Мураками в своих книгах исследовал темы насилия, одиночества, зависимости, убийства и войны. Если его однофамильца Харуки Мураками называют универсальным автором, говорящим на языке меланхолии, то Рю завоевал репутацию голоса изнанки Японии.
Рю занимался не только литературой, но и кинематографом. В качестве режиссера экранизировал собственные произведения: снял «Все оттенки голубого», «Топаз» и «Киоко». Одна из его новелл легла в основу сценария фильма Такаси Миикэ «Кинопроба».
«На мой взгляд, главный вклад Рю Мураками в том, что он показал противоречия японского экономического чуда: материальное благополучие не гарантирует душевного здоровья, а общественный прогресс не избавляет человека от одиночества», — отметил в беседе с 360.ru драматург и культуртрегер Валерий Печейкин.
Запретное творчество
Творчество Мураками оставалось предметом жарких споров не только в начале его пути, но и в последние годы. В сентябре 2025-го в Белоруссии запретили к распространению его романы «Все оттенки голубого» и «Караоке».
В апреле 2026 года Российский книжный союз опубликовал обновленный перечень книг с упоминаниями наркотических средств, подлежащих маркировке, — в него вошло и «Караоке».
Смерть Рю Мураками
О смерти 74-летнего Рю Мураками сообщило одно из ведущих японских издательств Gentosha. Его не стало еще 17 октября, но близкие писателя не спешили обнародовать печальную новость.
Церемония прощания с писателем прошла в узком семейном кругу. Родственники Мураками попросили прессу проявить уважение к их частной жизни и не беспокоить запросами об интервью.