Японский писатель Рю Мураками скончался в возрасте 74 лет

Известный японский писатель Рюноскэ Мураками умер 17 октября в возрасте 74 лет. О его смерти издательство Gentosha , выпускавшее книги автора с 1990-х годов, сообщило 23 октября.

Мураками родился 19 февраля 1952 года в городе Сасэбо в семье художника. За свою карьеру написал более 40 романов и получил множество литературных наград. Среди наиболее известных произведений автора — «Все оттенки голубого», «Дети из камеры хранения» и «Мисо-суп».

Мураками часто сравнивали с его однофамильцем Харуки Мураками, однако их творчество воспринимали по-разному. Если Харуки приобрел широкую международную известность, то Рю стал одним из заметных голосов японской литературы, обращавшихся к общественным травмам и послевоенной реальности, отметили в издательстве.

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