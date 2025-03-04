Сегодня 14:38 Пурим 2025: как отмечают еврейский праздник спасения и чуда 0 0 0 Фото: Празднование Пурима в Тель-Авиве. Syndi Pilar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Культура

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Еврейский праздник Пурим — яркое событие для общин по всему миру. В этот день принято радоваться, наряжаться, проводить веселые шествия, но и соблюдать древние традиции, которые передаются из поколения в поколение. Какая история стоит за Пуримом и как его отмечают сегодня, разбирался 360.ru.

Когда отмечают праздник Пурим в 2025 году Пурим ежегодно отмечают в 14-й день месяца адар по еврейскому календарю. В 2025 году он выпадает на 13–14 марта. В городах, которые в древности были окружены стеной (например, Иерусалим), праздник встречают на день позже — 15 марта. Эта традиция связана с историческими событиями, которые легли в основу Пурима.

Интересно Еврейский календарь ведет отсчет от Сотворения мира, которое, согласно традиции, произошло в 3761 году до нашей эры. Например, 2023 год по григорианскому календарю соответствует 5783–5784 году по еврейскому календарю. Всего выделяют 12 месяцев: тишрей, хешван, кислев, тевет, шват, адар, нисан, ияр, сиван, тамуз, ав, элул. В високосные годы добавляется дополнительный месяц — адар II, чтобы синхронизировать календарь с солнечным циклом. Даты всех еврейских праздников (например, Рош ха-Шана, Йом Кипур, Пурим, Песах) определяют по еврейскому календарю. Это делает их «плавающими» относительно григорианского календаря. Еврейский календарь ведет отсчет от Сотворения мира, которое, согласно традиции, произошло в 3761 году до нашей эры. Например, 2023 год по григорианскому календарю соответствует 5783–5784 году по еврейскому календарю. Всего выделяют 12 месяцев: тишрей, хешван, кислев, тевет, шват, адар, нисан, ияр, сиван, тамуз, ав, элул. В високосные годы добавляется дополнительный месяц — адар II, чтобы синхронизировать календарь с солнечным циклом. Даты всех еврейских праздников (например, Рош ха-Шана, Йом Кипур, Пурим, Песах) определяют по еврейскому календарю. Это делает их «плавающими» относительно григорианского календаря.

В чем суть еврейского праздника Пурим: история и значение История Пурима берет начало в Древней Персии, во времена правления царя Ахашвероша. Согласно Книге Эсфирь (Мегилат Эстер), еврейский народ оказался под угрозой уничтожения из-за коварного замысла советника царя Амана. Однако благодаря мудрости и смелости царицы Эсфирь (Эстер) и ее родственника Мордехая план Амана был раскрыт, а евреи смогли защитить себя. Пурим символизирует победу добра над злом, надежды над отчаянием. Это праздник спасения и чуда, которое произошло не через явное вмешательство Бога, а через человеческие поступки. Именно поэтому в Пурим принято радоваться, веселиться и благодарить за избавление.

Фото: JINI/XinHua / www.globallookpress.com

Традиции Пурима в иудаизме Пурим — один из самых ярких и шумных еврейских праздников. Его традиции включают в себя чтение Книги Эсфирь, обмен угощениями, благотворительность и, конечно, веселые празднования.

Интересно Книга Эсфирь (на иврите — Мегилат Эстер) — одна из самых увлекательных и драматичных в еврейской традиции. Она входит в состав Танаха (еврейской Библии) и читается во время праздника Пурим. Книга рассказывает о событиях, которые произошли в Персидской империи, во времена правления Ахашвероша (предположительно, Ксеркса I, V век до нашей эры), и о том, как еврейский народ был спасен от уничтожения благодаря мужеству и мудрости царицы Эсфирь и ее родственника Мордехая. Книга Эсфирь (на иврите — Мегилат Эстер) — одна из самых увлекательных и драматичных в еврейской традиции. Она входит в состав Танаха (еврейской Библии) и читается во время праздника Пурим. Книга рассказывает о событиях, которые произошли в Персидской империи, во времена правления Ахашвероша (предположительно, Ксеркса I, V век до нашей эры), и о том, как еврейский народ был спасен от уничтожения благодаря мужеству и мудрости царицы Эсфирь и ее родственника Мордехая.

Что готовят на Пурим Кулинарные традиции Пурима занимают особое место. В этот день готовят облюда, ставшие символами праздника: Хоменташены (уши Амана) — треугольное печенье с начинкой из мака, меда или варенья. Их форма напоминает шляпу Амана или, по другой версии, кошелек, который он использовал для подкупа.

Цимес — сладкое блюдо из моркови, сухофруктов и меда, символизирующее благополучие и достаток.

Суп с клецками из мацы.

Баранина и говяжий язык.

Фото: Jewish Chronical/Heritage Images / www.globallookpress.com

Что такое цимес История блюда под название цимес уходит корнями в Восточную Европу, когда еврейские общины создавали простые, но сытные блюда из доступных ингредиентов.

Интересно Название «цимес» происходит от идишского слова «צימעס» (цимес), что означает не только само блюдо, но и нечто особенное, важное. В переносном смысле выражение «делать цимес» — «придавать чему-то большое значение». Название «цимес» происходит от идишского слова «צימעס» (цимес), что означает не только само блюдо, но и нечто особенное, важное. В переносном смысле выражение «делать цимес» — «придавать чему-то большое значение».

Изначально цимес был скромным блюдом, которое готовили из корнеплодов, таких как морковь, репа или свекла, с добавлением сухофруктов и меда. Его часто подавали на Шаббат и праздники, так как он мог долго храниться и не требовал сложных ингредиентов. Со временем цимес стал ассоциироваться с праздником Пурим, символизируя сладость жизни и изобилие. Морковь, основной ингредиент цимеса, имеет особое значение в еврейской традиции. На иврите слово «морковь» (גזר, «гезер») созвучно со словом «приговор» или «судьба». Круглая форма нарезанного овоща символизирует монеты, что делает блюдо особенно уместным на Пурим — праздник, когда принято дарить подарки и помогать нуждающимся.

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa / www.globallookpress.com

Рецепт цимеса Цимес можно готовить как в сладком, так и в более пикантном варианте, добавив мясо или картофель. Однако классический рецепт остается неизменным: морковь, сухофрукты и мед.

Ингредиенты (на 4-6 порций): 500 граммов моркови (очищенной и нарезанной кружочками или соломкой);

1 крупное яблоко (очищенное и нарезанное кубиками);

100 граммов чернослива (без косточек);

100 граммов кураги;

50 граммов изюма;

3 столовые ложки меда (или по вкусу);

2 столовые ложки растительного масла (лучше всего подходит оливковое или подсолнечное);

1 стакан воды или овощного бульона;

Щепотка соли;

Корица, имбирь или другие специи по вкусу.

Фото: Siegra Asmoel/http://imagebroker.com/#/search/

Подготовка ингредиентов: Морковь очистите и нарежьте кружочками или соломкой. Яблоко очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Сухофрукты промойте и замочите в теплой воде на 10-15 минут, чтобы они стали мягче. Обжарка моркови: в глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло. Добавьте морковь и обжаривайте на среднем огне 5-7 минут, пока она не станет мягкой. Добавление сухофруктов и яблок: к моркови добавьте нарезанное яблоко, чернослив, курагу и изюм. Перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты. Тушение: влейте в сковороду стакан воды или овощного бульона. Добавьте мед, щепотку соли и специи (корицу, имбирь или другие по вкусу). Перемешайте и доведите до кипения. Томление: уменьшите огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и тушите цимес 20-30 минут, пока морковь не станет совсем мягкой, а жидкость не загустеет. Периодически помешивайте, чтобы блюдо не пригорело. Подача: готовый цимес подавайте теплым или холодным. Он может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу или птице. Советы по приготовлению: Если хотите сделать цимес более сытным, добавьте отварной картофель или кусочки курицы.

Для пикантного вкуса можно добавить немного чеснока или лука.

Если вы предпочитаете менее сладкий вариант, сократите количество меда или замените его небольшим количеством сахара.

Как принято отмечать Пурим В синагогах дважды за праздник читают Книгу Эсфирь. Каждый раз, когда произносится имя Амана, присутствующие шумят трещотками, топают ногами или кричат, чтобы «стереть» память о злодее.

Фото: David Cohen/JINI / www.globallookpress.com

Другие традиции: Обмен угощениями (мишлоах манот) — евреи дарят друг другу корзины с едой и напитками, чтобы подчеркнуть единство и радость праздника. Подарки бедным (матанот леэвионим) — в Пурим принято помогать нуждающимся, делая пожертвования или раздавая еду. Костюмы и карнавалы — дети и взрослые наряжаются, устраивают представления и вечеринки. Эта традиция символизирует скрытость чуда, которое произошло в истории Пурима.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa / www.globallookpress.com

Что запрещено в Пурим Несмотря на веселье, в Пурим есть ограничения. Запрещено: поститься (кроме случаев, когда это необходимо по состоянию здоровья);

соблюдать траур и читать поминальные молитвы;

усердно работать;

пренебрегать главными заповедями Пурима (чтение Книги Эсфирь, обмен угощениями (мишлоах манот) и помощь нуждающимся (матанот леэвионим).

Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Пурим в России 2025 В России Пурим отмечают еврейские общины. В 2025 году в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, пройдут праздничные мероприятия в синагогах и культурных центрах. Можно посетить концерты, карнавалы, мастер-классы по приготовлению хоменташенов и чтения Мегилат Эстер. Особое внимание уделяют детям: для них проводят утренники с костюмированными представлениями и играми. Взрослые также активно участвуют в празднике, обмениваясь угощениями и делая пожертвования.