Пурим 2025: как отмечают еврейский праздник спасения и чуда
Еврейский праздник Пурим — яркое событие для общин по всему миру. В этот день принято радоваться, наряжаться, проводить веселые шествия, но и соблюдать древние традиции, которые передаются из поколения в поколение. Какая история стоит за Пуримом и как его отмечают сегодня, разбирался 360.ru.
Когда отмечают праздник Пурим в 2025 году
Пурим ежегодно отмечают в 14-й день месяца адар по еврейскому календарю. В 2025 году он выпадает на 13–14 марта.
В городах, которые в древности были окружены стеной (например, Иерусалим), праздник встречают на день позже — 15 марта. Эта традиция связана с историческими событиями, которые легли в основу Пурима.
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В чем суть еврейского праздника Пурим: история и значение
История Пурима берет начало в Древней Персии, во времена правления царя Ахашвероша. Согласно Книге Эсфирь (Мегилат Эстер), еврейский народ оказался под угрозой уничтожения из-за коварного замысла советника царя Амана. Однако благодаря мудрости и смелости царицы Эсфирь (Эстер) и ее родственника Мордехая план Амана был раскрыт, а евреи смогли защитить себя.
Пурим символизирует победу добра над злом, надежды над отчаянием. Это праздник спасения и чуда, которое произошло не через явное вмешательство Бога, а через человеческие поступки. Именно поэтому в Пурим принято радоваться, веселиться и благодарить за избавление.
Традиции Пурима в иудаизме
Пурим — один из самых ярких и шумных еврейских праздников. Его традиции включают в себя чтение Книги Эсфирь, обмен угощениями, благотворительность и, конечно, веселые празднования.
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Что готовят на Пурим
Кулинарные традиции Пурима занимают особое место. В этот день готовят облюда, ставшие символами праздника:
- Хоменташены (уши Амана) — треугольное печенье с начинкой из мака, меда или варенья. Их форма напоминает шляпу Амана или, по другой версии, кошелек, который он использовал для подкупа.
- Цимес — сладкое блюдо из моркови, сухофруктов и меда, символизирующее благополучие и достаток.
- Суп с клецками из мацы.
- Баранина и говяжий язык.
Что такое цимес
История блюда под название цимес уходит корнями в Восточную Европу, когда еврейские общины создавали простые, но сытные блюда из доступных ингредиентов.
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Изначально цимес был скромным блюдом, которое готовили из корнеплодов, таких как морковь, репа или свекла, с добавлением сухофруктов и меда. Его часто подавали на Шаббат и праздники, так как он мог долго храниться и не требовал сложных ингредиентов. Со временем цимес стал ассоциироваться с праздником Пурим, символизируя сладость жизни и изобилие.
Морковь, основной ингредиент цимеса, имеет особое значение в еврейской традиции. На иврите слово «морковь» (גזר, «гезер») созвучно со словом «приговор» или «судьба». Круглая форма нарезанного овоща символизирует монеты, что делает блюдо особенно уместным на Пурим — праздник, когда принято дарить подарки и помогать нуждающимся.
Рецепт цимеса
Цимес можно готовить как в сладком, так и в более пикантном варианте, добавив мясо или картофель. Однако классический рецепт остается неизменным: морковь, сухофрукты и мед.
Ингредиенты (на 4-6 порций):
- 500 граммов моркови (очищенной и нарезанной кружочками или соломкой);
- 1 крупное яблоко (очищенное и нарезанное кубиками);
- 100 граммов чернослива (без косточек);
- 100 граммов кураги;
- 50 граммов изюма;
- 3 столовые ложки меда (или по вкусу);
- 2 столовые ложки растительного масла (лучше всего подходит оливковое или подсолнечное);
- 1 стакан воды или овощного бульона;
- Щепотка соли;
- Корица, имбирь или другие специи по вкусу.
Подготовка ингредиентов: Морковь очистите и нарежьте кружочками или соломкой. Яблоко очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Сухофрукты промойте и замочите в теплой воде на 10-15 минут, чтобы они стали мягче.
Обжарка моркови: в глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло. Добавьте морковь и обжаривайте на среднем огне 5-7 минут, пока она не станет мягкой.
Добавление сухофруктов и яблок: к моркови добавьте нарезанное яблоко, чернослив, курагу и изюм. Перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты.
Тушение: влейте в сковороду стакан воды или овощного бульона. Добавьте мед, щепотку соли и специи (корицу, имбирь или другие по вкусу). Перемешайте и доведите до кипения.
Томление: уменьшите огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и тушите цимес 20-30 минут, пока морковь не станет совсем мягкой, а жидкость не загустеет. Периодически помешивайте, чтобы блюдо не пригорело.
Подача: готовый цимес подавайте теплым или холодным. Он может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу или птице.
Советы по приготовлению:
- Если хотите сделать цимес более сытным, добавьте отварной картофель или кусочки курицы.
- Для пикантного вкуса можно добавить немного чеснока или лука.
- Если вы предпочитаете менее сладкий вариант, сократите количество меда или замените его небольшим количеством сахара.
Как принято отмечать Пурим
В синагогах дважды за праздник читают Книгу Эсфирь. Каждый раз, когда произносится имя Амана, присутствующие шумят трещотками, топают ногами или кричат, чтобы «стереть» память о злодее.
Другие традиции:
Обмен угощениями (мишлоах манот) — евреи дарят друг другу корзины с едой и напитками, чтобы подчеркнуть единство и радость праздника.
Подарки бедным (матанот леэвионим) — в Пурим принято помогать нуждающимся, делая пожертвования или раздавая еду.
Костюмы и карнавалы — дети и взрослые наряжаются, устраивают представления и вечеринки. Эта традиция символизирует скрытость чуда, которое произошло в истории Пурима.
Что запрещено в Пурим
Несмотря на веселье, в Пурим есть ограничения. Запрещено:
- поститься (кроме случаев, когда это необходимо по состоянию здоровья);
- соблюдать траур и читать поминальные молитвы;
- усердно работать;
- пренебрегать главными заповедями Пурима (чтение Книги Эсфирь, обмен угощениями (мишлоах манот) и помощь нуждающимся (матанот леэвионим).
Пурим в России 2025
В России Пурим отмечают еврейские общины. В 2025 году в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, пройдут праздничные мероприятия в синагогах и культурных центрах. Можно посетить концерты, карнавалы, мастер-классы по приготовлению хоменташенов и чтения Мегилат Эстер.
Особое внимание уделяют детям: для них проводят утренники с костюмированными представлениями и играми. Взрослые также активно участвуют в празднике, обмениваясь угощениями и делая пожертвования.