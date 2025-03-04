Пурим 2025: как отмечают еврейский праздник спасения и чуда

Празднование Пурима в Тель-Авиве. Syndi Pilar/Keystone Press Agency
Фото: Празднование Пурима в Тель-Авиве. Syndi Pilar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Еврейский праздник Пурим — яркое событие для общин по всему миру. В этот день принято радоваться, наряжаться, проводить веселые шествия, но и соблюдать древние традиции, которые передаются из поколения в поколение. Какая история стоит за Пуримом и как его отмечают сегодня, разбирался 360.ru.

Когда отмечают праздник Пурим в 2025 году

Пурим ежегодно отмечают в 14-й день месяца адар по еврейскому календарю. В 2025 году он выпадает на 13–14 марта.

В городах, которые в древности были окружены стеной (например, Иерусалим), праздник встречают на день позже — 15 марта. Эта традиция связана с историческими событиями, которые легли в основу Пурима.

Интересно

Еврейский календарь ведет отсчет от Сотворения мира, которое, согласно традиции, произошло в 3761 году до нашей эры. Например, 2023 год по григорианскому календарю соответствует 5783–5784 году по еврейскому календарю. Всего выделяют 12 месяцев: тишрей, хешван, кислев, тевет, шват, адар, нисан, ияр, сиван, тамуз, ав, элул. В високосные годы добавляется дополнительный месяц — адар II, чтобы синхронизировать календарь с солнечным циклом. Даты всех еврейских праздников (например, Рош ха-Шана, Йом Кипур, Пурим, Песах) определяют по еврейскому календарю. Это делает их «плавающими» относительно григорианского календаря.

В чем суть еврейского праздника Пурим: история и значение

История Пурима берет начало в Древней Персии, во времена правления царя Ахашвероша. Согласно Книге Эсфирь (Мегилат Эстер), еврейский народ оказался под угрозой уничтожения из-за коварного замысла советника царя Амана. Однако благодаря мудрости и смелости царицы Эсфирь (Эстер) и ее родственника Мордехая план Амана был раскрыт, а евреи смогли защитить себя.

Пурим символизирует победу добра над злом, надежды над отчаянием. Это праздник спасения и чуда, которое произошло не через явное вмешательство Бога, а через человеческие поступки. Именно поэтому в Пурим принято радоваться, веселиться и благодарить за избавление.

JINI/XinHua
Фото: JINI/XinHua/www.globallookpress.com

Традиции Пурима в иудаизме

Пурим — один из самых ярких и шумных еврейских праздников. Его традиции включают в себя чтение Книги Эсфирь, обмен угощениями, благотворительность и, конечно, веселые празднования.

Интересно

Книга Эсфирь (на иврите — Мегилат Эстер) — одна из самых увлекательных и драматичных в еврейской традиции. Она входит в состав Танаха (еврейской Библии) и читается во время праздника Пурим. Книга рассказывает о событиях, которые произошли в Персидской империи, во времена правления Ахашвероша (предположительно, Ксеркса I, V век до нашей эры), и о том, как еврейский народ был спасен от уничтожения благодаря мужеству и мудрости царицы Эсфирь и ее родственника Мордехая.

Что готовят на Пурим

Кулинарные традиции Пурима занимают особое место. В этот день готовят облюда, ставшие символами праздника:

Jewish Chronical/Heritage Images
Фото: Jewish Chronical/Heritage Images/www.globallookpress.com

Что такое цимес

История блюда под название цимес уходит корнями в Восточную Европу, когда еврейские общины создавали простые, но сытные блюда из доступных ингредиентов.

Интересно

Название «цимес» происходит от идишского слова «צימעס» (цимес), что означает не только само блюдо, но и нечто особенное, важное. В переносном смысле выражение «делать цимес» — «придавать чему-то большое значение».

Изначально цимес был скромным блюдом, которое готовили из корнеплодов, таких как морковь, репа или свекла, с добавлением сухофруктов и меда. Его часто подавали на Шаббат и праздники, так как он мог долго храниться и не требовал сложных ингредиентов. Со временем цимес стал ассоциироваться с праздником Пурим, символизируя сладость жизни и изобилие.

Морковь, основной ингредиент цимеса, имеет особое значение в еврейской традиции. На иврите слово «морковь» (גזר, «гезер») созвучно со словом «приговор» или «судьба». Круглая форма нарезанного овоща символизирует монеты, что делает блюдо особенно уместным на Пурим — праздник, когда принято дарить подарки и помогать нуждающимся.

Hauke-Christian Dittrich/dpa
Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/www.globallookpress.com

Рецепт цимеса

Цимес можно готовить как в сладком, так и в более пикантном варианте, добавив мясо или картофель. Однако классический рецепт остается неизменным: морковь, сухофрукты и мед.

Ингредиенты (на 4-6 порций):

Siegra Asmoel/http://imagebroker.com/#/search/
Фото: Siegra Asmoel/http://imagebroker.com/#/search/

Подготовка ингредиентов: Морковь очистите и нарежьте кружочками или соломкой. Яблоко очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Сухофрукты промойте и замочите в теплой воде на 10-15 минут, чтобы они стали мягче.

Обжарка моркови: в глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло. Добавьте морковь и обжаривайте на среднем огне 5-7 минут, пока она не станет мягкой.

Добавление сухофруктов и яблок: к моркови добавьте нарезанное яблоко, чернослив, курагу и изюм. Перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты.

Тушение: влейте в сковороду стакан воды или овощного бульона. Добавьте мед, щепотку соли и специи (корицу, имбирь или другие по вкусу). Перемешайте и доведите до кипения.

Томление: уменьшите огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и тушите цимес 20-30 минут, пока морковь не станет совсем мягкой, а жидкость не загустеет. Периодически помешивайте, чтобы блюдо не пригорело.

Подача: готовый цимес подавайте теплым или холодным. Он может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу или птице.

Советы по приготовлению:

Как принято отмечать Пурим

В синагогах дважды за праздник читают Книгу Эсфирь. Каждый раз, когда произносится имя Амана, присутствующие шумят трещотками, топают ногами или кричат, чтобы «стереть» память о злодее.

David Cohen/JINI
Фото: David Cohen/JINI/www.globallookpress.com

Другие традиции:

Обмен угощениями (мишлоах манот) — евреи дарят друг другу корзины с едой и напитками, чтобы подчеркнуть единство и радость праздника.

Подарки бедным (матанот леэвионим) — в Пурим принято помогать нуждающимся, делая пожертвования или раздавая еду.

Костюмы и карнавалы — дети и взрослые наряжаются, устраивают представления и вечеринки. Эта традиция символизирует скрытость чуда, которое произошло в истории Пурима.

Ilia Yefimovich/dpa
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/www.globallookpress.com

Что запрещено в Пурим

Несмотря на веселье, в Пурим есть ограничения. Запрещено:

Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com
Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Пурим в России 2025

В России Пурим отмечают еврейские общины. В 2025 году в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, пройдут праздничные мероприятия в синагогах и культурных центрах. Можно посетить концерты, карнавалы, мастер-классы по приготовлению хоменташенов и чтения Мегилат Эстер.

Особое внимание уделяют детям: для них проводят утренники с костюмированными представлениями и играми. Взрослые также активно участвуют в празднике, обмениваясь угощениями и делая пожертвования.

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