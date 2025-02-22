Главное — искренность. Что нужно делать в Прощеное воскресенье — 2025
Протоиерей Новиков рассказал, как просить прощения в Прощеное воскресенье
Прощеное воскресенье — последнее перед Великим постом. В этот день принято извиняться перед близкими людьми за обиды и прощать самим, чтобы оставить позади все негативные эмоции перед периодом очищения. Как правильно просить прощения, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.
Когда Прощеное воскресенье в 2025 году
Прощеное воскресенье имеет переходящую дату и зависит от начала Великого поста. В 2025 году оно выпадет на 2 марта.
Как появилось Прощеное воскресенье
Традиция просить прощение перед постом возникла в палестинском монашестве. В этот день монахи уходили на время поста в пустыню, чтобы совершить подвиги веры и подготовить себя к Святой Пасхе, рассказал 360.ru протоиерей, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков.
«Перед этим они просили друг у друга прощения, так как не знали, увидятся ли после. Затем этот обычай переняли все православные христиане», — отметил отец Андрей.
Суть в том, что так верующий исполняет завет Иисуса Христа — просить прощения друг у друга.
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших», — говорил Сын Божий в Нагорной проповеди.
Традиции Прощеного воскресенья
Прощеное воскресенье напоминает верующим о важности прощения и понимания отношений с окружающими.
«Особенное внимание следует уделить недоброжелателям, которые каким-то образом согрешили перед нами, и тем людям, которых обидели мы», — подчеркнул отец Андрей.
В храмах в этот день проводят праздничные богослужения. После вечерней молитвы священнослужитель и прихожане просят друг у друга прощения. По окончании службы принято подавать милостыню нуждающимся.
Как правильно просить прощения
Главное условие — переступить через свою гордыню и искренне попросить прощения. Зачастую это отнюдь не так легко сделать, отметил священнослужитель.
Интересно
Новиков посоветовал в этот или ближайшие дни исповедоваться и попросить прощения у Бога.
Что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье
Прощеное воскресенье всегда совпадает с последним днем Масленицы. В это время принято:
- ходить в баню, чтобы очиститься от грехов перед Великим постом;
- есть молоко, сыр, масло и яйца. Мясо уже под запретом;
- печь блины;
- вспоминать грехопадение Адама и Евы и призывать окружающих к умеренности;
- веселиться — можно посетить народные гуляния со сжиганием чучела и поеданием блинов.
В этот день запрещено:
- заниматься уборкой и другими делами по дому;
- ссориться, ругаться, обижать окружающих;
- венчаться;
- отказывать в милостыне;
- заниматься рукоделием;
- просить прощения неискренне.
Приметы на 2 марта
С Прощеным воскресеньем связано много примет. Вот некоторые из них:
- ссора с любимым в Прощеное воскресенье — к скорому расставанию;
- снег в Прощеное воскресенье — жди позднюю весну;
- появилась первая трава — в летний сезон будет богатый урожай;
- тепло и солнечно — жди богатого урожая и поздней осени;
- птицы громко поют — к хорошим новостям.
Также наши предки верили, что если в Прощеное воскресенье после праздничного застолья оставить на столе еду до следующего дня, то весь год семья не будет испытывать недостатка в деньгах.