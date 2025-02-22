Главное — искренность. Что нужно делать в Прощеное воскресенье — 2025

Протоиерей Новиков рассказал, как просить прощения в Прощеное воскресенье

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Прощеное воскресенье — последнее перед Великим постом. В этот день принято извиняться перед близкими людьми за обиды и прощать самим, чтобы оставить позади все негативные эмоции перед периодом очищения. Как правильно просить прощения, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Когда Прощеное воскресенье в 2025 году

Прощеное воскресенье имеет переходящую дату и зависит от начала Великого поста. В 2025 году оно выпадет на 2 марта.

Как появилось Прощеное воскресенье

Традиция просить прощение перед постом возникла в палестинском монашестве. В этот день монахи уходили на время поста в пустыню, чтобы совершить подвиги веры и подготовить себя к Святой Пасхе, рассказал 360.ru протоиерей, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков.

«Перед этим они просили друг у друга прощения, так как не знали, увидятся ли после. Затем этот обычай переняли все православные христиане», — отметил отец Андрей.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Суть в том, что так верующий исполняет завет Иисуса Христа — просить прощения друг у друга.

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших», — говорил Сын Божий в Нагорной проповеди.

Традиции Прощеного воскресенья

Прощеное воскресенье напоминает верующим о важности прощения и понимания отношений с окружающими.

«Особенное внимание следует уделить недоброжелателям, которые каким-то образом согрешили перед нами, и тем людям, которых обидели мы», — подчеркнул отец Андрей.

В храмах в этот день проводят праздничные богослужения. После вечерней молитвы священнослужитель и прихожане просят друг у друга прощения. По окончании службы принято подавать милостыню нуждающимся.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Как правильно просить прощения

Главное условие — переступить через свою гордыню и искренне попросить прощения. Зачастую это отнюдь не так легко сделать, отметил священнослужитель.

Интересно

В Прощеное воскресенье при встрече следует сказать «Прости меня». В ответ говорят: «Бог простит, и я прощаю».

Новиков посоветовал в этот или ближайшие дни исповедоваться и попросить прощения у Бога.

Что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье всегда совпадает с последним днем Масленицы. В это время принято:

Dmitry Savostianov/ZUMAPRESS.com
Фото: Dmitry Savostianov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В этот день запрещено:

Приметы на 2 марта

С Прощеным воскресеньем связано много примет. Вот некоторые из них:

Также наши предки верили, что если в Прощеное воскресенье после праздничного застолья оставить на столе еду до следующего дня, то весь год семья не будет испытывать недостатка в деньгах.

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