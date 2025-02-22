Сегодня 12:02 Главное — искренность. Что нужно делать в Прощеное воскресенье — 2025 Протоиерей Новиков рассказал, как просить прощения в Прощеное воскресенье 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Культура

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Прощеное воскресенье — последнее перед Великим постом. В этот день принято извиняться перед близкими людьми за обиды и прощать самим, чтобы оставить позади все негативные эмоции перед периодом очищения. Как правильно просить прощения, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Когда Прощеное воскресенье в 2025 году Прощеное воскресенье имеет переходящую дату и зависит от начала Великого поста. В 2025 году оно выпадет на 2 марта. Как появилось Прощеное воскресенье Традиция просить прощение перед постом возникла в палестинском монашестве. В этот день монахи уходили на время поста в пустыню, чтобы совершить подвиги веры и подготовить себя к Святой Пасхе, рассказал 360.ru протоиерей, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков. «Перед этим они просили друг у друга прощения, так как не знали, увидятся ли после. Затем этот обычай переняли все православные христиане», — отметил отец Андрей.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Суть в том, что так верующий исполняет завет Иисуса Христа — просить прощения друг у друга. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших», — говорил Сын Божий в Нагорной проповеди.

Традиции Прощеного воскресенья Прощеное воскресенье напоминает верующим о важности прощения и понимания отношений с окружающими.

«Особенное внимание следует уделить недоброжелателям, которые каким-то образом согрешили перед нами, и тем людям, которых обидели мы», — подчеркнул отец Андрей. В храмах в этот день проводят праздничные богослужения. После вечерней молитвы священнослужитель и прихожане просят друг у друга прощения. По окончании службы принято подавать милостыню нуждающимся.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Как правильно просить прощения Главное условие — переступить через свою гордыню и искренне попросить прощения. Зачастую это отнюдь не так легко сделать, отметил священнослужитель.

Интересно В Прощеное воскресенье при встрече следует сказать «Прости меня». В ответ говорят: «Бог простит, и я прощаю». В Прощеное воскресенье при встрече следует сказать «Прости меня». В ответ говорят: «Бог простит, и я прощаю».

Новиков посоветовал в этот или ближайшие дни исповедоваться и попросить прощения у Бога. Что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье Прощеное воскресенье всегда совпадает с последним днем Масленицы. В это время принято: ходить в баню, чтобы очиститься от грехов перед Великим постом;

есть молоко, сыр, масло и яйца. Мясо уже под запретом;

печь блины;

вспоминать грехопадение Адама и Евы и призывать окружающих к умеренности;

веселиться — можно посетить народные гуляния со сжиганием чучела и поеданием блинов.

Фото: Dmitry Savostianov/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В этот день запрещено: заниматься уборкой и другими делами по дому;

ссориться, ругаться, обижать окружающих;

венчаться;

отказывать в милостыне;

заниматься рукоделием;

просить прощения неискренне. Приметы на 2 марта С Прощеным воскресеньем связано много примет. Вот некоторые из них: ссора с любимым в Прощеное воскресенье — к скорому расставанию;

снег в Прощеное воскресенье — жди позднюю весну;

появилась первая трава — в летний сезон будет богатый урожай;

тепло и солнечно — жди богатого урожая и поздней осени;

птицы громко поют — к хорошим новостям. Также наши предки верили, что если в Прощеное воскресенье после праздничного застолья оставить на столе еду до следующего дня, то весь год семья не будет испытывать недостатка в деньгах.