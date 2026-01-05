Праздник света и надежды: как правильно встретить Рождество Христово 7 января

С приближением 7 января миллионы православных готовятся встретить один из главных праздников — Рождество Христово. Это день, завершающий строгий 40-дневный пост и открывающий веселые Святки. Как правильно выйти из периода ограничений, не навредив здоровью, какие богослужения проводят и что ни в коем случае нельзя делать, выяснил 360.ru.

В чем суть православного Рождества Рождество Христово — это второй по значимости праздник в православном календаре, один из великих двунадесятых. Первый — Пасха, рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. «Рождество Христово не просто евангельская история или событие с точкой на карте. Это то, что перевернуло весь мир, это невероятное проявление любви Бога. Он пришел на Землю, будучи создателем вселенной, в скромном человеческом облике. И для чего? Чтобы спасти нас от греха», — подчеркнул Конюхов. В православии любое рождение — радостный праздник, а появление на свет Спасителя — знаковое событие для любого христианина. Как подготовиться к празднику Рождеству предшествует длительная подготовка в виде 40-дневного поста. Это второй по длительности период ограничений после Великого поста. «Несмотря на то что сейчас в самом разгаре предновогодняя суета, которую наши соотечественники очень любят, главный акцент должен сместиться на великий день Рождества 7 января», — сообщил священнослужитель.

Фото: Церковная служба в Крещенский Сочельник в Луховицах / Медиасток.рф

Главный и последний день подготовки — Сочельник 6 января. Его христиане стараются провести в строгости.

Интересно Слово «сочельник» произошло от слова «сочиво» — блюдо из проваренных зерен пшеницы, которые перемешиваются с медом, сухофруктами и орехами. Кашу едят вечером перед Рождеством — после первой звезды. Трапеза должна начинаться с молитвы. Слово «сочельник» произошло от слова «сочиво» — блюдо из проваренных зерен пшеницы, которые перемешиваются с медом, сухофруктами и орехами. Кашу едят вечером перед Рождеством — после первой звезды. Трапеза должна начинаться с молитвы.

Рождественский пост начался 28 ноября 2025 года, а закончится 7 января 2026-го. Как правильно выходить из Рождественского поста Обычно пост заканчивают в Сочельник — после праздничного богослужения. «Тем, кто постился достаточно строго, ограничивал себя в молочной и мясной пище, было бы желательно сразу не набрасываться на эти яства. Праздник заключается не в том, чтобы объедаться», — уточнил священник. Начинать есть скоромную пищу следует постепенно. Например, с куриного бульона и небольших порций. Врачи советуют отказаться в первые дни после поста от жирной и другой тяжелой для ЖКТ пищи.

Фото: РИА «Новости»

Традиции Рождества Празднование Рождества Христова в России — сплав церковного канона и народных обычаев. Помимо правил в Сочельник с сочивом и молитвой, существуют народные традиции, такие как колядование. Народное веселье начиналось в праздничную ночь с хождения со звездой. Молодежь и дети гуляли по дворам, распевая поздравительные песни-колядки, прославляющие рождение Христа. За это хозяева одаривали их сладостями, пирогами и мелкими деньгами. «Колядки в свое время были языческим обычаем, традицией петь песни, связанные с языческими праздниками. Со временем она изменилась, и сейчас колядки, наоборот, стали неотъемлемой частью рождественских праздников», — указал Конюхов.

Интересно Сегодня колядки иногда называют христославами. Сегодня колядки иногда называют христославами.

Другой яркой традицией был вертеп — кукольное представление в переносном ящике-театре, разыгрывающее сцену Рождества. Праздничный стол 7 января всегда был обильным и символичным. На него обязательно ставили: кутью — как символ жертвенности и продолжения жизни;

взвар (компот из сухофруктов) — напиток, знаменующий рождение младенца;

закуски, рыбу, студень, жаркое и пироги. Есть еще одна популярная традиция, она не христианская — святочные гадания. Люди ворожили от Рождества до Крещения — именно этот период считали на Руси временем, когда граница между мирами тонка. Хотя Церковь всегда относилась к такой практике отрицательно, та прочно вошла в народный фольклор как часть зимних обрядов.

Фото: РИА «Новости»

Ключевой традицией было и остается праздничное ночное богослужение. Верующие стремятся встретить Рождество в храме, где звучат торжественные песнопения, прославляющие Бога. Рождественские богослужения и молитвы «Цикл рождественских богослужений начинается еще во время поста. На них поют праздничные ирмосы: Христос рождается — славите, Христос с Небес — срящите. В песнопениях звучат нотки приближающегося Рождества», — рассказал Конюхов.

Интересно Смысл и содержание праздника отражаются в тропаре «Рождество Твое, Христе Боже наш». Смысл и содержание праздника отражаются в тропаре «Рождество Твое, Христе Боже наш».

Все остальные изменяемые части богослужений также наполнены текстами о празднике. Например, два раза в год — в Рождество и на Крещение — в храмах читают Великие Царские часы, особо торжественное богослужение, которое соединяет 1-й, 3-й, 6-й, 9-й часы с чтениями из Ветхого Завета, которые пророчили пришествие в мир Спасителя. Затем совершается вечерня с литургией святителя Василия Великого. «В сам день праздника служат Великое Повечерие, утреннюю и Рождественскую литургию. Классическая рождественская служба совершается ночью, так же как на Пасху. Для тех, кто с маленькими детьми, или для пожилых служится поздняя служба с 7-го числа», — пояснил священник. Он посоветовал поучаствовать в этих богослужениях, чтобы прочувствовать дух и радость Рождества. В домах принято зажигать свечи перед иконами, молиться Христу и Богородице.

Фото: Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве / Медиасток.рф

Что запрещено на Рождество православным Церковь осуждает языческие обряды, такие как святочные гадания. Однако к колядкам отношение не такое строгое, отметил священник. Если люди славят в песнях Христа, то такая традиция не запрещена. Другие запреты: ссоры, сквернословие и осуждение. Праздник, посвященный любви и миру, несовместим с гневом, руганью и злыми помыслами. Особенно важно сохранять добрые отношения в семье;

употребление алкоголя в избытке. За праздничным столом допустимо выпить немного вина для радости, но пьянство, ведущее к потере контроля, считается тяжким грехом, оскверняющим святость дня;

тяжелый физический труд. Это день для молитвы, радости и общения с близкими;

уборка и рукоделие. Они вносят суету, которая мешает праздничному настроению;

отказ в милостыне и гостеприимстве;

давать или брать в долг. Все эти запреты направлены на одно — создать условия, при которых внимание человека сосредоточено не на бытовых заботах, а на духовной радости, мире в семье и делах любви.