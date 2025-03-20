Сегодня 11:32 «Откровеннейшее дурновкусие». В России снова захотели запретить турецкие сериалы Депутат Милонов назвал дурновкусием пристрастие к турецким сериалам 0 0 0 Фото: Kseniya Borodina/Instagram.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Движение «Ветераны России» потребовало запретить турецкие сериалы в стране. С такой идеей еще несколько месяцев назад выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с 360.ru он объяснил необходимость принятия инициативы.

Дурновкусие, искажение истории и гомоактеры Турецкие сериалы вредны — у них отсутствует какая-либо культурная ценность, заявил парламентарий. «Это отвратительная игра отвратительных актеров. Любить турецкие сериалы — это откровеннейшее дурновкусие. Кроме всего прочего, турецкие сериалы напичканы идеологией „Великого Турана“», — добавил Милонов. Он напомнил о сериале «Великолепный век», где показана эпоха, когда кровь христиан лилась рекой, монастыри сжигали, а верующих гнали. «Я уверен, что недалек тот день, когда у них 1915 год будет прославляться как год любви, когда накачанные гомоактеры изображают страстных любовников в то время, когда больше миллиона людей были убиты в геноциде. Это вредное искажение истории, это клевета на историю. Я искренне рекомендую не смотреть ни до, ни после обеда турецкие сериалы», — заключил депутат.

Фото: РИА «Новости»

Россиянки стали терять интерес к соотечественникам По мнению активистов движения «Ветераны России», насмотревшиеся турецких сериалов женщины стали терять интерес к русским мужчинам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией. «Подобная пропаганда является культурной интервенцией, способствующей разрушению института семьи и снижению рождаемости в России. Важно закрепить в законодательстве понятие деструктивной пропаганды и четко прописать, какие элементы в кинопродукции могут подпадать под этот термин», — призвал председатель движения Ильдар Резяпов. Ранее депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ограничить пиар турецких сериалов на онлайн-площадках. Он также заявил, что распространие подобных шоу вредит традиционным ценностям.

Фото: РИА «Новости»

Запрет сериалов противоречит Конституции Совершеннолетнему человеку ничего нельзя запретить смотреть и читать, напомнил в комментарии 360.ru кинокритик, продюсер Сергей Сычев. «Мы же все взрослые люди. Можно, наверное, что-то ограничить для детей, если так считают их родители — это они отвечают за воспитание детей. А совершеннолетний человек, наверное, может сам решить, какие сериалы и фильмы ему смотреть, какие книги читать. Это первое. И второе: у нас цензура запрещена Конституцией, как известно. Поэтому даже если кому-то не нравятся сериалы, как можно их запретить, если это будет противоречие Конституции?» — отметил эксперт. По его словам, можно с удовольствием выслушать недовольство в адрес турецких, корейских, американских или российских сериалов, но в итоге каждый продолжит смотреть то, что считает нужным.