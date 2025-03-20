«Откровеннейшее дурновкусие». В России снова захотели запретить турецкие сериалы
Депутат Милонов назвал дурновкусием пристрастие к турецким сериалам
Движение «Ветераны России» потребовало запретить турецкие сериалы в стране. С такой идеей еще несколько месяцев назад выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с 360.ru он объяснил необходимость принятия инициативы.
Дурновкусие, искажение истории и гомоактеры
Турецкие сериалы вредны — у них отсутствует какая-либо культурная ценность, заявил парламентарий.
«Это отвратительная игра отвратительных актеров. Любить турецкие сериалы — это откровеннейшее дурновкусие. Кроме всего прочего, турецкие сериалы напичканы идеологией „Великого Турана“», — добавил Милонов.
Он напомнил о сериале «Великолепный век», где показана эпоха, когда кровь христиан лилась рекой, монастыри сжигали, а верующих гнали.
«Я уверен, что недалек тот день, когда у них 1915 год будет прославляться как год любви, когда накачанные гомоактеры изображают страстных любовников в то время, когда больше миллиона людей были убиты в геноциде. Это вредное искажение истории, это клевета на историю. Я искренне рекомендую не смотреть ни до, ни после обеда турецкие сериалы», — заключил депутат.
Россиянки стали терять интерес к соотечественникам
По мнению активистов движения «Ветераны России», насмотревшиеся турецких сериалов женщины стали терять интерес к русским мужчинам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией.
«Подобная пропаганда является культурной интервенцией, способствующей разрушению института семьи и снижению рождаемости в России. Важно закрепить в законодательстве понятие деструктивной пропаганды и четко прописать, какие элементы в кинопродукции могут подпадать под этот термин», — призвал председатель движения Ильдар Резяпов.
Ранее депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ограничить пиар турецких сериалов на онлайн-площадках. Он также заявил, что распространие подобных шоу вредит традиционным ценностям.
Запрет сериалов противоречит Конституции
Совершеннолетнему человеку ничего нельзя запретить смотреть и читать, напомнил в комментарии 360.ru кинокритик, продюсер Сергей Сычев.
«Мы же все взрослые люди. Можно, наверное, что-то ограничить для детей, если так считают их родители — это они отвечают за воспитание детей. А совершеннолетний человек, наверное, может сам решить, какие сериалы и фильмы ему смотреть, какие книги читать. Это первое. И второе: у нас цензура запрещена Конституцией, как известно. Поэтому даже если кому-то не нравятся сериалы, как можно их запретить, если это будет противоречие Конституции?» — отметил эксперт.
По его словам, можно с удовольствием выслушать недовольство в адрес турецких, корейских, американских или российских сериалов, но в итоге каждый продолжит смотреть то, что считает нужным.