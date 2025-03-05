Пиар турецких сериалов предложили ограничить в России из-за вреда традиционным ценностям

На российских онлайн-платформах в последнее время стали чаще появляться анонсы турецких сериалов. Это обеспокоило представителей власти, заявил Life.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его мнению, распространение таких шоу наносит вред традиционным ценностям. Многие турецкие сериалы пропагандируют модели поведения, которые противоречат идеалам верности и крепкой семьи. Это оказывает разлагающее влияние на молодежь, считает парламентарий.

«Зрителям демонстрируют откровенные сцены, супружеские измены, мезальянсы и запретную любовь», — добавил он.

Депутат предложил исключить турецкие сериалы из топовых рекомендаций на онлайн-платформах и ограничить их рекламу. В России необходимо разработать систему экспертной оценки контента, чтобы тот соответствовал традиционным ценностям, считает Иванов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вовсе запретить турецкие сериалы в России. Подобные фильмы искажают представление женщин о жизни в Турции и отношениях с мужчинами.