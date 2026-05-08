«Курьер» 40 лет спустя. Все секреты знаменитого фильма Шахназарова

Федор Дунаевский, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год
Фото: Федор Дунаевский, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год/RuTube

Знаменитый фильм «Курьер», который в этом году отмечает свое 40-летие, решили переснять. Работа начнется в июне, режиссером выступит Илья Ермолов, продюсером — Георгий Малков. Что ж, тем больше повода вспомнить, как снимали знаменитую картину перестроечных времен, и, конечно, на досуге пересмотреть классику.

Кто снимал фильм «Курьер»

Фильм «Курьер» режиссер Карен Шахназаров снял по своей же повести, которую опубликовали в журнале «Юность» за четыре года до премьеры картины. И если литературная история не стала большим событием, то кино о столкновении вчерашнего школьника со взрослым миром завоевало огромную популярность.

А это было не так-то легко: к тому моменту на экраны вышли такие сильные картины о молодежи, как «Ключ без права передачи», «Вам и не снилось…», «Чучело». Зритель был достаточно искушен, так что взять его можно было только искренностью. И мастерством, конечно.

Карен Шахназаров. Komsomolskaya Pravda
Фото: Карен Шахназаров. Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Сценарий написал друг Шахназаров Александр Бородянский, который уже был известен такими картинами, как «Афоня», «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». Поначалу фильм собирался снимать режиссер Андрей Эшпай, но редакторы киностудии имени М. Горького не пропустили заявку: она не укладывалась в принятый идеологический трафарет.

Помогла перестройка, стартовавшая в апреле 1985-го. Появилось больше свободы, цензура начала отступать, и Бородянский убедил Шахназарова самому попытать счастья. И действительно: обновленный сценарий приняли на «Мосфильме».

кадр из х/ф «Курьер», 1986 год
Фото: кадр из х/ф «Курьер», 1986 год/RuTube

О чем фильм «Курьер» 1986 года

Главный герой — москвич Иван Мирошников. Он — ироничный нигилист со специфическим чувством юмора и безо всякого пиетета перед взрослыми. Недавно окончил школу, но толком не знает, что хочет делать в жизни. Экзамен в пединститут парень провалил, так что просто дожидается повестки в армию.

Родители не годятся в советчики: они расстались, отец работает в Африке, мать преподает в ПТУ и пытается смириться с разводом. Ивана пристраивают курьером в редакцию журнала «Вопросы познания». Не сказать, чтобы юноша очень старался на службе. Зато знакомится со своей ровесницей — профессорской дочкой Катей Кузнецовой.

Кадр из х/ф «Курьер», 1986 год
Фото: Кадр из х/ф «Курьер», 1986 год/RuTube

Произошло столкновение двух миров. Все Катины друзья и сокурсники по МГУ — такие же дети элиты, как и она сама. Музыкальная школа по умолчанию, добротная, а подчас и антикварная мебель, суп подают в супнице, на стенах — портреты предков. В комнате у Ивана — плакаты рок-групп, да и на гитаре он явно выучился играть во дворе.

Одна из шуток юноши заходит слишком далеко, герои ссорятся. А тут еще на званом обеде конфликт отцов и детей наконец-то вырывается наружу, и шокированные родители узнают, что их дочь хочет в алом платье «ехать в дорогой машине, чтобы на сиденье была магнитола, а рядом — левретка». И больше ничего.

Кадр из х/ф «Курьер», 1986 год
Фото: Кадр из х/ф «Курьер», 1986 год/RuTube

Кто играл в «Курьере»

Катя Кузнецова — Анастасия Немоляева

Катю сыграла Анастасия Немоляева, дочь оператора картины Николая Немоляева — племянница актрисы Светланы Немоляевой (той самой — в «жутких розочках» из «Служебного романа» Эльдара Рязанова). К тому моменту у девушки за плечами было уже пять картин, но сниматься в «Курьере» она поначалу не собиралась.

Режиссер попросил Немоляева привести свою дочь, чтобы она подыграла на кастинге претендентам на роль Ивана. Девушка отработала блестяще и получила роль Кати. Она обошла немало профессиональных актрис, в том числе Ирину Апексимову, Марину Зудину, Алену Хмельницкую, Ольгу Кабо, Юлию Меньшову, Алику Смехову и Оксану Фандеру.

Анастасия Немоляева, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год
Фото: Анастасия Немоляева, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год/RuTube

Впоследствии Немоляева окончила ГИТИС (мастерская Марка Захарова), затем некоторое время играла в Театре на Малой Бронной. Вышла замуж за переводчика и режиссера Вениамина Скальника, родила троих дочерей. Актриса увлеклась дизайном и росписью мебели, и дела пошли в гору: среди заказчиков были Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Юрий Лужков.

Весной 2022 года Немоляева неожиданно призналась в соцсетях, что испытывает проблемы с алкоголем, попросила «контакты хорошего нарколога». Позже актриса объяснила пост личными обстоятельствами и заверила, что с ней уже все в порядке. Сегодня она играет в театре, изредка снимается в кино, ее последние эпизодические роли были в двух фильмах серии «Майор Гром».

Анастасия Немоляева, кадр из программы ОТР
Фото: Анастасия Немоляева, кадр из программы ОТР/RuTube

Иван Мирошников — Федор Дунаевский

Главного героя Ивана могли сыграть Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Игорь Верник, Филипп Янковский, Дмитрий Иосифов (который Буратино) — всего на роль пробовалось около сотни актеров. Но все они не устроили Шахназарова. Тогда Немоляева показала фото нескольких своих одноклассников, и один из них получил приглашение на «Мосфильм».

Федор Дунаевский приехал на пробы с ночной смены — парень работал санитаром на скорой помощи. Он с ходу нахамил режиссеру, в пух и прах разнес диалоги, словом, вел себя точь-в-точь как герой, которого так долго искали. На киностудии очень не хотели утверждать такого актера, но Шахназаров смог настоять на своем.

Федор Дунаевский в роли Ивана Мирошникова, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год
Фото: Федор Дунаевский в роли Ивана Мирошникова, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год/RuTube

Дунаевский после «Курьера» снялся в нескольких фильмах, в том числе и в двух картинах Эльдара Рязанова: «Дорогая Елена Сергеевна» и «Небеса обетованные». В 1991 году уехал в Германию, затем в Израиль, где играл в столичном Камерном театре, работал на радио и озвучивал сериалы, даже работал моделью.

Затем на пару лет вернулся в Москву: два года учился на режиссерском факультете ВГИКа у Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика. С1996 года жил в Италии — организовал там фирму грузовых перевозок с филиалами в Казахстане и на Украине. Бизнес закрылся в 2001 году, после чего Дунаевский снова вернулся в Россию и обосновался у отца в Мытищах.

Федор Дунаевский с сыном Степаном в кинотеатре «Москва». Екатерина Чеснокова
Фото: Федор Дунаевский с сыном Степаном в кинотеатре «Москва». Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Николай Базин — Владимир Смирнов

Для сцены на дискотеке нужны были не профессиональные актеры, а настоящие «парни с района». Помощники режиссера обратились в милицию и получили обширный список неблагополучных подростков. Среди них разглядели Владимира Смирнова — он-то и стал пэтэушником Базиным, киношным другом друга Ивана.

Смирнова сыграл довольного аморфного типа, бесконфликтного и вялого, но на самом деле был достаточно жестким человеком. Ходили слухи, что пока шли съемки, он серьезно подрался и попал в милицию. Шахназарову стоило немалых усилий вызволить актера, чтобы закончить фильм.

Съемки не стали для Смирнова поворотным событием. Со временем он связался с криминальными структурами и стал предводителем довольно большой молодежной группировки. В конце 90-х он погиб, но детали неизвестны: говорили, будто его расстреляли среди бела дня, убили в драке с милицией, некоторые рассказывают версию об автокатастрофе.

Владимир Смирнов в роли Николая Базина, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год
Фото: Владимир Смирнов в роли Николая Базина, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год/RuTube

Профессиональные актеры

Помимо вчерашних школьников, фильм украсили и профессиональные актеры. Со многими из них Шахназаров работал в своих предыдущих картинах. Прекрасно и ярко отыграли свои небольшие роли Светлана Крючкова, Александр Панкратов-Черный, Владимир Меньшов и Евдокия Урусова.

Для роли матери главного героя режиссер выбрал Инну Чурикову. Это было стопроцентное попадание: актриса создала драматичный и трогательный образ усталой интеллигентной женщины, которая пытается найти общий язык с сыном.

Евдокия Урусова и Олег Басилашвили, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год
Фото: Евдокия Урусова и Олег Басилашвили, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год/RuTube

Роль профессора Кузнецова предназначалась Олегу Табакову, но он не смог согласовать график. Тогда режиссер обратился к Олегу Басилашвили, и тот блистательно справился с задачей. Кстати, у обоих «родителей» сложились отличные отношения со своими экранными детьми: они оба помогали молодым актерам и поддерживали их.

«Соловья» Алябьева вместе с Дунаевским пела профессиональная оперная певица Лариса Курдюмова: она играла небольшую роль гостьи профессорской семьи. В книге подобного момента нет, это была импровизация для усиления драматизма финала.

Лариса Курдюмова и Федор Добронравов, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год
Фото: Лариса Курдюмова и Федор Добронравов, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год/RuTube

Интересные факты о фильме «Курьер»

Анастасия Немоляева, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год
Фото: Анастасия Немоляева, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год/RuTube
Инна Чурикова и Федор Дунаевский, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год
Фото: Инна Чурикова и Федор Дунаевский, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год/RuTube
Брейк-данс в Люберецких карьерах, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год
Фото: Брейк-данс в Люберецких карьерах, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год/RuTube

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте