08 мая 2026 18:49 «Курьер» 40 лет спустя. Все секреты знаменитого фильма Шахназарова 0 0 0 Фото: Федор Дунаевский, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год / RuTube Культура

Молодежь

Фильмы

История

Актеры

Знаменитый фильм «Курьер», который в этом году отмечает свое 40-летие, решили переснять. Работа начнется в июне, режиссером выступит Илья Ермолов, продюсером — Георгий Малков. Что ж, тем больше повода вспомнить, как снимали знаменитую картину перестроечных времен, и, конечно, на досуге пересмотреть классику.

Кто снимал фильм «Курьер» Фильм «Курьер» режиссер Карен Шахназаров снял по своей же повести, которую опубликовали в журнале «Юность» за четыре года до премьеры картины. И если литературная история не стала большим событием, то кино о столкновении вчерашнего школьника со взрослым миром завоевало огромную популярность. А это было не так-то легко: к тому моменту на экраны вышли такие сильные картины о молодежи, как «Ключ без права передачи», «Вам и не снилось…», «Чучело». Зритель был достаточно искушен, так что взять его можно было только искренностью. И мастерством, конечно.

Фото: Карен Шахназаров. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Сценарий написал друг Шахназаров Александр Бородянский, который уже был известен такими картинами, как «Афоня», «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». Поначалу фильм собирался снимать режиссер Андрей Эшпай, но редакторы киностудии имени М. Горького не пропустили заявку: она не укладывалась в принятый идеологический трафарет. Помогла перестройка, стартовавшая в апреле 1985-го. Появилось больше свободы, цензура начала отступать, и Бородянский убедил Шахназарова самому попытать счастья. И действительно: обновленный сценарий приняли на «Мосфильме».

Фото: кадр из х/ф «Курьер», 1986 год / RuTube

О чем фильм «Курьер» 1986 года Главный герой — москвич Иван Мирошников. Он — ироничный нигилист со специфическим чувством юмора и безо всякого пиетета перед взрослыми. Недавно окончил школу, но толком не знает, что хочет делать в жизни. Экзамен в пединститут парень провалил, так что просто дожидается повестки в армию. Родители не годятся в советчики: они расстались, отец работает в Африке, мать преподает в ПТУ и пытается смириться с разводом. Ивана пристраивают курьером в редакцию журнала «Вопросы познания». Не сказать, чтобы юноша очень старался на службе. Зато знакомится со своей ровесницей — профессорской дочкой Катей Кузнецовой.

Фото: Кадр из х/ф «Курьер», 1986 год / RuTube

Произошло столкновение двух миров. Все Катины друзья и сокурсники по МГУ — такие же дети элиты, как и она сама. Музыкальная школа по умолчанию, добротная, а подчас и антикварная мебель, суп подают в супнице, на стенах — портреты предков. В комнате у Ивана — плакаты рок-групп, да и на гитаре он явно выучился играть во дворе. Одна из шуток юноши заходит слишком далеко, герои ссорятся. А тут еще на званом обеде конфликт отцов и детей наконец-то вырывается наружу, и шокированные родители узнают, что их дочь хочет в алом платье «ехать в дорогой машине, чтобы на сиденье была магнитола, а рядом — левретка». И больше ничего.

Фото: Кадр из х/ф «Курьер», 1986 год / RuTube

Кто играл в «Курьере» Катя Кузнецова — Анастасия Немоляева Катю сыграла Анастасия Немоляева, дочь оператора картины Николая Немоляева — племянница актрисы Светланы Немоляевой (той самой — в «жутких розочках» из «Служебного романа» Эльдара Рязанова). К тому моменту у девушки за плечами было уже пять картин, но сниматься в «Курьере» она поначалу не собиралась. Режиссер попросил Немоляева привести свою дочь, чтобы она подыграла на кастинге претендентам на роль Ивана. Девушка отработала блестяще и получила роль Кати. Она обошла немало профессиональных актрис, в том числе Ирину Апексимову, Марину Зудину, Алену Хмельницкую, Ольгу Кабо, Юлию Меньшову, Алику Смехову и Оксану Фандеру.

Фото: Анастасия Немоляева, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год / RuTube

Впоследствии Немоляева окончила ГИТИС (мастерская Марка Захарова), затем некоторое время играла в Театре на Малой Бронной. Вышла замуж за переводчика и режиссера Вениамина Скальника, родила троих дочерей. Актриса увлеклась дизайном и росписью мебели, и дела пошли в гору: среди заказчиков были Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Юрий Лужков. Весной 2022 года Немоляева неожиданно призналась в соцсетях, что испытывает проблемы с алкоголем, попросила «контакты хорошего нарколога». Позже актриса объяснила пост личными обстоятельствами и заверила, что с ней уже все в порядке. Сегодня она играет в театре, изредка снимается в кино, ее последние эпизодические роли были в двух фильмах серии «Майор Гром».

Фото: Анастасия Немоляева, кадр из программы ОТР / RuTube

Иван Мирошников — Федор Дунаевский Главного героя Ивана могли сыграть Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Игорь Верник, Филипп Янковский, Дмитрий Иосифов (который Буратино) — всего на роль пробовалось около сотни актеров. Но все они не устроили Шахназарова. Тогда Немоляева показала фото нескольких своих одноклассников, и один из них получил приглашение на «Мосфильм». Федор Дунаевский приехал на пробы с ночной смены — парень работал санитаром на скорой помощи. Он с ходу нахамил режиссеру, в пух и прах разнес диалоги, словом, вел себя точь-в-точь как герой, которого так долго искали. На киностудии очень не хотели утверждать такого актера, но Шахназаров смог настоять на своем.

Фото: Федор Дунаевский в роли Ивана Мирошникова, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год / RuTube

Дунаевский после «Курьера» снялся в нескольких фильмах, в том числе и в двух картинах Эльдара Рязанова: «Дорогая Елена Сергеевна» и «Небеса обетованные». В 1991 году уехал в Германию, затем в Израиль, где играл в столичном Камерном театре, работал на радио и озвучивал сериалы, даже работал моделью. Затем на пару лет вернулся в Москву: два года учился на режиссерском факультете ВГИКа у Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика. С1996 года жил в Италии — организовал там фирму грузовых перевозок с филиалами в Казахстане и на Украине. Бизнес закрылся в 2001 году, после чего Дунаевский снова вернулся в Россию и обосновался у отца в Мытищах.

Фото: Федор Дунаевский с сыном Степаном в кинотеатре «Москва». Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Николай Базин — Владимир Смирнов Для сцены на дискотеке нужны были не профессиональные актеры, а настоящие «парни с района». Помощники режиссера обратились в милицию и получили обширный список неблагополучных подростков. Среди них разглядели Владимира Смирнова — он-то и стал пэтэушником Базиным, киношным другом друга Ивана. Смирнова сыграл довольного аморфного типа, бесконфликтного и вялого, но на самом деле был достаточно жестким человеком. Ходили слухи, что пока шли съемки, он серьезно подрался и попал в милицию. Шахназарову стоило немалых усилий вызволить актера, чтобы закончить фильм. Съемки не стали для Смирнова поворотным событием. Со временем он связался с криминальными структурами и стал предводителем довольно большой молодежной группировки. В конце 90-х он погиб, но детали неизвестны: говорили, будто его расстреляли среди бела дня, убили в драке с милицией, некоторые рассказывают версию об автокатастрофе.

Фото: Владимир Смирнов в роли Николая Базина, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год / RuTube

Профессиональные актеры Помимо вчерашних школьников, фильм украсили и профессиональные актеры. Со многими из них Шахназаров работал в своих предыдущих картинах. Прекрасно и ярко отыграли свои небольшие роли Светлана Крючкова, Александр Панкратов-Черный, Владимир Меньшов и Евдокия Урусова. Для роли матери главного героя режиссер выбрал Инну Чурикову. Это было стопроцентное попадание: актриса создала драматичный и трогательный образ усталой интеллигентной женщины, которая пытается найти общий язык с сыном.

Фото: Евдокия Урусова и Олег Басилашвили, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год / RuTube

Роль профессора Кузнецова предназначалась Олегу Табакову, но он не смог согласовать график. Тогда режиссер обратился к Олегу Басилашвили, и тот блистательно справился с задачей. Кстати, у обоих «родителей» сложились отличные отношения со своими экранными детьми: они оба помогали молодым актерам и поддерживали их. «Соловья» Алябьева вместе с Дунаевским пела профессиональная оперная певица Лариса Курдюмова: она играла небольшую роль гостьи профессорской семьи. В книге подобного момента нет, это была импровизация для усиления драматизма финала.

Фото: Лариса Курдюмова и Федор Добронравов, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год / RuTube

Интересные факты о фильме «Курьер» Дунаевскому отчаянно не нравился текст диалогов: все фразы казались ему неестественными и вычурными. В конце концов Шахназаров разрешил парню говорить все своими словами, и так в картине зазвучала живая речь молодежи того времени.

Весь фильм главный герой внешне не проявляет никаких эмоций: лицо у Ивана совершено спокойное, даже отрешенное. Это была идея режиссера: все переживания Дунаевский добавил голосом при озвучивании.

Профессорская дочка должна была одеваться в импортную одежду, но в те годы найти подобное в костюмерных «Мосфильма» было трудно. Так что в кадре Немоляева щеголяла либо в своих личных вещах, либо носила наряды жены Шахназарова.

Фото: Анастасия Немоляева, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год / RuTube

В фильм не попали два отснятых эпизода. Первый — сон Ивана, где он получает Нобелевскую премию. Второй — мама приводит к Ивану психолога, которого сыграл Петр Щербаков (тот самый Бубликов, что воскрес в «Служебном романе»).

Сцены, где Иван и его мать поют «Земля в иллюминаторе», в сценарии не было. В перерывах между съемками Дунаевский часто что-то наигрывал на гитаре, это и натолкнуло на мысль поставить инструмент в кадр. Кстати, Чурикова не знала слов песни, поэтому она импровизировала по ходу съемки.

Фото: Инна Чурикова и Федор Дунаевский, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год / RuTube

Однажды на съемочную площадку неожиданно приехал первый секретарь Московского городского комитета КПСС Борис Ельцин — будущий первый президент России. Хотя был перерыв, все тут же принялись имитировать бурную деятельность: звучали команды «Мотор!», актеры играли, а оператор снимал, правда, пленки в камере не было. Но главное — партийный бонза увидел, что работа над фильмом идет полным ходом.

«Курьер» стал одним из первых советских фильмов, в котором показали брейк-данс. В самом начале картины двое ребят (обычные любители, которых зазвали в кино) танцевали «роботов» в Люберецких карьерах. А вот для сцены на дискотеке работали профессиональные танцоры из студии Дома культуры издательства «Правда».

Фото: Брейк-данс в Люберецких карьерах, кадр из х/ф «Курьер», 1986 год / RuTube

Брейкеры танцевали под Rockit — музыку джазового композитора Херби Хэнкока, но в кадре звучал не оригинал, а кавер-версия B.T. & The City Slickers. Вот только киношники не оформили права на использование композиции (и «забыли» выплатить гонорар авторам). Пока картину крутили на родине, все было нормально. Но показ на зарубежных фестивалях мог обернуться скандалом. Позже из-за этого «Курьера» часто блокировали на YouTube и аналогичных платформах. Сейчас этот вопрос улажен.

Фильм представили на Московском кинофестивале 1987 года. Председатель жюри, Роберт Де Ниро, собирался было отдать приз за лучшую мужскую роль Дунаевскому, но режиссер Георгий Данелия и представители Госкино были категорически против. Причина: отсутствие у парня профессионального актерского образования. Дескать, неправильно награждать «мальчика с улицы» на фестивале такого уровня. Приз ушел Энтони Хопкинсу, а «Курьер» получил лишь специальный приз жюри.